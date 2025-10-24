Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan obras del tren México-Pachuca

Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum. Foto: x.com/@delfinagomeza

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que este día acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en un recorrido de supervisión por las obras del Tren México-Pachuca, mediante sus redes sociales.

Gómez Álvarez destacó que este proyecto promoverá la movilidad, facilitará el contacto entre familias, contribuirá a la generación de empleos y reactivará la economía en la región.

La funcionaria agradeció a la mandataria federal por el apoyo y el compromiso mostrado hacia el Estado de México, así como por las acciones dirigidas a lograr una mejor calidad de vida para los habitantes de la entidad. El recorrido forma parte de los esfuerzos para impulsar el desarrollo en la zona y fortalecer la conectividad regional.

Información en desarrollo...