México

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan obras del tren México-Pachuca

La gobernadora del Estado de México agradeció a la mandataria federal por el apoyo y el compromiso mostrado hacia la entidad

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum.
Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum. Foto: x.com/@delfinagomeza

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que este día acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en un recorrido de supervisión por las obras del Tren México-Pachuca, mediante sus redes sociales.

Gómez Álvarez destacó que este proyecto promoverá la movilidad, facilitará el contacto entre familias, contribuirá a la generación de empleos y reactivará la economía en la región.

La funcionaria agradeció a la mandataria federal por el apoyo y el compromiso mostrado hacia el Estado de México, así como por las acciones dirigidas a lograr una mejor calidad de vida para los habitantes de la entidad. El recorrido forma parte de los esfuerzos para impulsar el desarrollo en la zona y fortalecer la conectividad regional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEstado de MéxicoDelfina GómezGobierno de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Usuarios aseguran que censuraron a Rey Grupero tras decir que Sandra Itzel es “un lobo disfrazado de cordero”

En una de las galas de La Granja VIP, el panelista arremetió contra la ex de Adrián Di Monte por sus actitudes

Usuarios aseguran que censuraron a

Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX por Día de Muertos: a qué hora empieza la inauguración

El gobierno de la capital organiza este evento año con año

Ofrenda Monumental en el Zócalo

Hermana de Layda Sansores comienza Cuarto Informe del DIF estatal cantando

Laura Sansores San Román asumió la presidencia honoraria del patronato del DIF Campeche en 2021, con el “compromiso de trabajar por las personas más vulnerables de la entidad”

Hermana de Layda Sansores comienza

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Elementos de la Secretaría de Seguridad ya se encuentran atendiendo el incidente ocurrido en la colonia Morelos

Reportan balacera en Tepito, hay

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuándo será el siguiente pago a las beneficiarias?

El programa entrega un apoyo económico de 3 mil pesos a cada beneficiaria a través de la Tarjeta Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan balacera en Tepito, hay

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Cae en Edomex el “H4″, integrante de Los Beltrán Leyva requerido por EEUU

Cae “La Conta” junto a tres integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas: se les relaciona con el tráfico de armas

Donovan “N” es vinculado a proceso por el asesinato del abogado David Cohen

Violencia en Sinaloa: los 18 detenidos en Navolato y Culiacán pertenecen a Los Chapitos y a Los Mayos

ENTRETENIMIENTO

Usuarios aseguran que censuraron a

Usuarios aseguran que censuraron a Rey Grupero tras decir que Sandra Itzel es “un lobo disfrazado de cordero”

La Granja VIP EL VIVO: ‘El Patrón’ traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 24 de octubre

Corona Capital 2025: estas tres grandes bandas se unen al cartel de último momento

Andrea Legarreta critica el look de Galilea Montijo y se encienden los ánimos en Hoy: “Me dio un poquito de penita”

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 24 de octubre

DEPORTES

GP México 2025: estos serán

GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre

Serie Mundial, GP de México, Real Madrid-Barcelona y todos los eventos deportivos del 24 al 26 de octubre

Así es el elegante uniforme de Cruz Azul que estrenará en el partido contra Monterrey

¿Cómo quedará el León vs Pumas de acuerdo a la IA?

Metro iniciará operaciones anticipadas y aumentará trenes por el Gran Premio de México 2025 de la F1