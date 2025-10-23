México

Sheinbaum confirma avances en seguridad con reducción de 30% en homicidios en un año

La mandataria afirmó que su plan ha reducido la cantidad de homicidios en el país y que su gobierno continuará con esta estrategia

Por Fabián Sosa

La mandataria dijo que la
La mandataria dijo que la estrategia nacional de seguridad es completamente dirente a la Guerra contra el Narco de Calderón. (Archivo/ CUARTOSCURO)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la Estrategia Nacional de Seguridad en el país y afirmó que está dando resultados, no como la Guerra contra el Narco del expresidente Felipe Calderón.

Esta afirmación surgió después de que se mencionara que en la comparecencia ante el Senado, ocurrida el pasado 22 de octubre de 2025, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que los resultados de la estrategia son medibles y plausibles.

Respecto a ello, la mandataria comentó que “está funcionando y el objetivo es seguir con los cuatro ejes: atención a las causas, que les comenté que haremos más actividades para los jóvenes en algunos municipios en particular, a los que les llamamos Centros Comunitarios de Alto Rendimiento ‘México Imparable’“.

Sheinbaum compara su gestión de seguridad con la de Calderón

El exsecretario de seguridad de
El exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue sentenciado en EEUU por vínculos con el narcotráfico. (MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO)

Sheinbaum explicó que Harfuch se refiere a que los avances en seguridad son medibles porque los homicidios continúan a la baja, pues hasta el momento se han reducido un 30% los homicidios dolosos y en caso de que alguún caso no se haya contabilizado, mensualmente se revisan los hechos de cada entidad federativa y se actualizan.

Posteriormente dijo que “no tiene nada que ver su estrategia con la Guerra contra el Narco de Calderón”, pues esa iniciativa no tenía judicializaciones de nada.

“La guerra quiere decir permiso para matar, y eso fue lo que impulsó Calderón y eso es lo que nos llevó a años de incremento de la violencia y fortalecimiento de los grupos delictivos. Por eso el humanismo mexicano es completamente doistinta, que es la atención a las causas y la cero impunidad que nos está dando resultados”, concluyó.

Los cuatro ejes de la estrategia nacional de seguridad

El secretario respondió a la
El secretario respondió a la oposición que la estrategia nacional de seguridad ha dado resultados medibles durante su comparecencia ante el senado. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La presidenta explicó los cuatro principios de la estrategia nacional de seguridad, donde el primero es la atención de las causas. Por ello, mencionó que se recuperarán diferentes inmuebles como las bibliotecas, así como “Pilares de los que hicimos en la ciudad, recuperarlos para distintos lugares de la República y también el trabajo de salud mental para jóvenes. Es un programa integral”.

Con esto, Sheinbaum señaló que aparte de lo que hace la secretaria de gobernación y subsecretaria de prevención del delito, que van a las comunidades y trabajan casa por casa, “va a fortalecer la orientación hacia la cultura y el deporte para muchos jóvenes que lamentablemente piensan que entrar a un grupo delictivo es una posibilidad de vida cuando en realidad es una visión de muerte".

Además, compartió que se fortalecerá la atención a las causas con este programa para jóvenes, así como “lo que ya se hizo viral, que es una preparatoria cerca de la casa”, puntualizando que se construirán más preparatorias en 2026 bajo el esquema de bachillerato nacional.

El segundo punto de la estrategia nacional de seguridad comprende el fortalecimiento de la Guardia Nacional, seguido de mejorar la investigación e inteligencia, lo que en palabras de la mandataria “ha ayudado mucho y se trata de fortalecer las carpetas de investigación para las detenciones o la judicialización de presuntos generadores de violencia", así como la coordinación entre instituciones.

Con esto, la mandataria señaló que bajo estos ejes se continuará trabajando la atención permanente y “a partir de noviembre haremos los gabinetes en diferentes entidades de la República”.

