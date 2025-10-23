México

¿Quién estuvo detrás de todo? Las claves para entender el caos en la Granja VIP ayer 22 de octubre

Te explicamos paso a paso qué sucedió por si te perdiste el reality de TV Azteca

Por Zurisaddai González

Guardar
(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

La segunda semana de La Granja VIP estuvo marcada por una de las Asambleas más tensas hasta ahora. Lo que comenzó como una simple votación para definir nominados se convirtió en una guerra abierta entre alianzas, con reproches, insultos y traiciones al descubierto.

El detonante principal: la nominación inesperada de Sandra Itzel por parte de Eleazar Gómez, quien había prometido no hacerlo. El giro desató una cadena de conflictos que involucraron a Kim Shantal, Fabiola Campomanes, Alfredo Adame, Manola Diez y hasta Sergio Mayer Mori.

Qué sucedió durante la Asamblea: la traición de Eleazar y el estallido con Kim Shantal

Durante la Asamblea del 22 de octubre, cada participante debía nominar públicamente a otro y justificar su decisión. Sandra Itzel acumuló cuatro puntos, quedando nominada junto con El Patrón, mientras que Alfredo Adame estuvo a punto de sumarse a la lista hasta que Lis Vega usó el beneficio del Huevo Dorado para anularle votos.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

El momento más tenso ocurrió cuando Eleazar Gómez rompió el pacto de lealtad que había sellado con su grupo, nominando precisamente a Sandra Itzel.

La influencer Kim Shantal reaccionó de inmediato, acusándolo en voz alta de “falso y manipulador”.

Luego, Kim le contó a Fabiola Campomanes que Eleazar también planeaba su nominación y destacó que intentó convencer a más personas para llegar a este fin.

“Y ahora a ver quién lo va a salvar, porque ni al público le gusta la gente mentirosa, traicionera, doble cara, payasos. Y así se quede hasta el final del programa no va a ganar porque a la gente no le gusta la gente así”, dijo indignada Shantal.

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

Campomanes respondió: “Lo bueno es que el juego también se juega afuera y la gente lo está viendo. Entonces quien es de verdad se va a ver”.

Fabiola Campomanes y Sandra Itzel arremeten contra Eleazar

Después de La Asamblea, Sandra Itzel encaró a Eleazar Gómez en la sala y se mostró sumamente decepcionada de su actitud.

En el patio, Fabiola Campomanes no se quedó callada y le gritó a Eleazar: “El que se tiene que sentir incómodo eres tú, esta casa no es tuya, es de todo. Así que ahora vas a tener que lidiar conmigo, querías conocerme, me vas a conocer, por la espalda nada. Que te la compren los demás, yo no”.

La actriz arremetió en contra de su supuesto aliado después de descubrir que pidió que votaran en contra de ella IG: @lagranjavipmx

Quién estuvo detrás de la estrategia

Antes de la Asamblea, Adame había conversado con Eleazar sobre cómo mover la votación para poner en riesgo a Fabiola Campomanes.

“Si tú me nominas lo único que vas a hacer es un tiro al aire... porque yo traigo apoyo”, le advirtió el conductor. Cuando Eleazar le preguntó cuál sería el siguiente movimiento, Adame respondió sin dudar:

“Tú Fabiola, yo Fabiola y alguien más puedes convencer. Convéncete a dos o tres para que la subamos y sea la más votada, entonces como no trae fandom seguro se va a ir”.

Se reveló quien estuvo detrás de toda la estrategia que desató el caos IG: @lagranjavipmx

Sin embargo, el plan se salió de control. Eleazar decidió nominar a Sandra. Por su parte, Manola Díez -aliada de Adame-, terminó nominando también a Itzel por influencia de Gómez desatando así la furia de Alfredo.

“Adame me acaba de decir: tú ya no estás conmigo, me empinaste”, contó Manola a Eleazar y añadió: “Está emputadísimo conmigo”.

A esto, Eleazar detalló que él cambió su voto de Fabiola a Sandra, porque Lis Vega fue quien se lo pidió.

Temas Relacionados

La Granja VIPAlfredo AdameEleazar GómezFabiola Campomanesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ricardo Anaya reconoce que se adelantó a la candidatura presidencial: “Pude haberme esperado 6 o 12 años”

El político mexicano participó en el podcast Hablemos de N+

Ricardo Anaya reconoce que se

Cómo se escribe: ¿‘Consciente’ o ‘conciente’? Esto dice la RAE

Este adjetivo a menudo genera dudas a la hora de escribir. Las reglas de ortografía dicen lo siguiente

Cómo se escribe: ¿‘Consciente’ o

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: los granjeros se van contra Eleazar Gómez

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Carlos Sainz elogia al público mexicano y recuerda su victoria en el GP de México 2024: “Fue mi mejor triunfo en la Fórmula 1

El piloto español llegará al GP de México 2025 con una penalización de cinco posiciones en la parrilla, pero confía en el rendimiento de su Williams para remontar

Carlos Sainz elogia al público

Tris: resultados de todos los sorteos 22 de octubre 2025

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: resultados de todos los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Omar García Harfuch reporta el

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

Detienen a seis personas con armas de fuego y droga en Quintana Roo

Procesan a estadounidense que planeaba sacar del país más de 21 millones de pesos en metanfetamina oculta en muebles

Caen 10 presuntos miembros de la Familia Michoacana tras ataque en Edomex

Ejército Mexicano asegura 43 explosivos caseros en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: los granjeros se van contra Eleazar Gómez

Fabiola Campomanes explota contra Eleazar Gómez tras supuesta traición: “Húyeme de ahora en adelante”

Cineteca Nacional reestrenará El Callejón de los Milagros, la película que Salma Hayek filmó antes de triunfar en Hollywood

Elenco del ’90’s Pop Tour Antro’ festeja cumpleaños de Alex Sirvent durante ensayos

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de octubre

DEPORTES

Chivas vs Atlas: cuándo, a

Chivas vs Atlas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Tapatío del Apertura 2025

Carlos Sainz elogia al público mexicano y recuerda su victoria en el GP de México 2024: “Fue mi mejor triunfo en la Fórmula 1

La inspiradora historia de Elijah Arroyo, el jugador de la NFL que aprendió a jugar fútbol americano en Cancún

Apertura 2025: ¿Qué equipos ya están en la Fase Final y no dependen de nadie?

Fernando Schwartz desmiente que Javier Aguirre pidiera cambiar reportero de TUDN