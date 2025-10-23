¿Quién estuvo detrás de todo? Las claves para entender el caos en la Granja VIP ayer 22 de octubre

(Captura: La Granja VIP)

La segunda semana de La Granja VIP estuvo marcada por una de las Asambleas más tensas hasta ahora. Lo que comenzó como una simple votación para definir nominados se convirtió en una guerra abierta entre alianzas, con reproches, insultos y traiciones al descubierto.

El detonante principal: la nominación inesperada de Sandra Itzel por parte de Eleazar Gómez, quien había prometido no hacerlo. El giro desató una cadena de conflictos que involucraron a Kim Shantal, Fabiola Campomanes, Alfredo Adame, Manola Diez y hasta Sergio Mayer Mori.

Qué sucedió durante la Asamblea: la traición de Eleazar y el estallido con Kim Shantal

Durante la Asamblea del 22 de octubre, cada participante debía nominar públicamente a otro y justificar su decisión. Sandra Itzel acumuló cuatro puntos, quedando nominada junto con El Patrón, mientras que Alfredo Adame estuvo a punto de sumarse a la lista hasta que Lis Vega usó el beneficio del Huevo Dorado para anularle votos.

(Captura de pantalla YouTube)

El momento más tenso ocurrió cuando Eleazar Gómez rompió el pacto de lealtad que había sellado con su grupo, nominando precisamente a Sandra Itzel.

La influencer Kim Shantal reaccionó de inmediato, acusándolo en voz alta de “falso y manipulador”.

Luego, Kim le contó a Fabiola Campomanes que Eleazar también planeaba su nominación y destacó que intentó convencer a más personas para llegar a este fin.

“Y ahora a ver quién lo va a salvar, porque ni al público le gusta la gente mentirosa, traicionera, doble cara, payasos. Y así se quede hasta el final del programa no va a ganar porque a la gente no le gusta la gente así”, dijo indignada Shantal.

(Captura: La Granja VIP)

Campomanes respondió: “Lo bueno es que el juego también se juega afuera y la gente lo está viendo. Entonces quien es de verdad se va a ver”.

Fabiola Campomanes y Sandra Itzel arremeten contra Eleazar

Después de La Asamblea, Sandra Itzel encaró a Eleazar Gómez en la sala y se mostró sumamente decepcionada de su actitud.

En el patio, Fabiola Campomanes no se quedó callada y le gritó a Eleazar: “El que se tiene que sentir incómodo eres tú, esta casa no es tuya, es de todo. Así que ahora vas a tener que lidiar conmigo, querías conocerme, me vas a conocer, por la espalda nada. Que te la compren los demás, yo no”.

La actriz arremetió en contra de su supuesto aliado después de descubrir que pidió que votaran en contra de ella IG: @lagranjavipmx

Quién estuvo detrás de la estrategia

Antes de la Asamblea, Adame había conversado con Eleazar sobre cómo mover la votación para poner en riesgo a Fabiola Campomanes.

“Si tú me nominas lo único que vas a hacer es un tiro al aire... porque yo traigo apoyo”, le advirtió el conductor. Cuando Eleazar le preguntó cuál sería el siguiente movimiento, Adame respondió sin dudar:

“Tú Fabiola, yo Fabiola y alguien más puedes convencer. Convéncete a dos o tres para que la subamos y sea la más votada, entonces como no trae fandom seguro se va a ir”.

Se reveló quien estuvo detrás de toda la estrategia que desató el caos IG: @lagranjavipmx

Sin embargo, el plan se salió de control. Eleazar decidió nominar a Sandra. Por su parte, Manola Díez -aliada de Adame-, terminó nominando también a Itzel por influencia de Gómez desatando así la furia de Alfredo.

“Adame me acaba de decir: tú ya no estás conmigo, me empinaste”, contó Manola a Eleazar y añadió: “Está emputadísimo conmigo”.

A esto, Eleazar detalló que él cambió su voto de Fabiola a Sandra, porque Lis Vega fue quien se lo pidió.