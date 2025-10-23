México

La Granja VIP: quiénes son los nominados de la segunda semana del reality

La Asamblea se llevó a cabo en medio de tensiones y fuertes discusiones entre los famosos

Por Cinthia Salvador

La Asamblea se llevó a cabo en medio de tensiones y fuertes discusiones entre los famosos. (Foto: TV Azteca)

En La Granja VIP, la segunda semana marcó un momento clave entre los participantes, quienes definieron por votación directa a los nuevos nominados en la tradicional Asamblea de los miércoles. Las tensiones entre los distintos equipos y la aparición de nuevas rivalidades transformaron la dinámica del reality, colocando a varios de los granjeros en situaciones inesperadas frente a sus compañeros.

La Asamblea, que consiste en que cada participante nomine a otro argumentando su decisión de manera pública, estableció de manera inequívoca quiénes enfrentarán el riesgo de abandonar la competencia. Esta semana, Sandra Itzel acumuló cuatro puntos en la votación, quedando nominada junto con El Patrón, quien recibió dos puntos. La nominación de Sandra Itzel destaca como la más marcada del grupo, mostrando fisuras dentro de las alianzas previas.

Alfredo Adame inicialmente quedó en posición de riesgo al sumar tres puntos, aunque las reglas del concurso introdujeron un giro relevante. Lis Vega hizo uso del beneficio del Huevo Dorado, que le permitió anular dos votos dirigidos hacia Adame, cambiando el rumbo de la votación y asegurando que el conductor no quedara en la terna principal de nominados. Así, El Patrón pasó a ocupar el segundo lugar en la lista de nominados.

En la segunda semana del reality surgieron diversos roces entre los participantes. (Captura de pantalla YouTube)

Además de la votación de la Asamblea, existen otros mecanismos de nominación. Desde el inicio de la semana, Eleazar Gómez estaba nominado debido al legado dejado por Carolina Ross, la primera eliminada del programa. Esta nominación directa complicó la estrategia de los equipos, sumando presión sobre el cantante.

Otro momento decisivo ocurrió durante el duelo que enfrentó a Lis Vega y César Doroteo, en el que el papel de El Capataz resultó determinante. Finalmente, Lis Vega fue la participante que quedó nominada después de esta prueba.

Aún faltan etapas clave para definir la lista final de salvados y sentenciados. El jueves 23 de octubre se llevará a cabo la prueba de La Salvación, en la que uno de los nominados podrá salir de la lista tras imponerse en una competencia. El viernes, durante el denominado Día de la Traición, dicho participante podrá eximir a un compañero y nominar a otro en su lugar, desplazando las estrategias hacia un nuevo margen de incertidumbre.

Lis Vega una vez más protagonizó un enfrentamiento con Sandra Itzel. (Captura de pantalla YouTube)

Nominados de la segunda semana

  • Eleazar Gómez
  • Sandra Itzel
  • Lis Vega
  • El Patrón

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Sandra Itzel
  5. Alberto del Río “El Patrón”
  6. César Doroteo “Teo”
  7. Manola Díez
  8. Kike Mayagoitia
  9. Lis Vega
  10. Omahi
  11. Eleazar Gómez
  12. La Bea
  13. Sergio Mayer Mori
  14. Fabiola Campomanes
  15. Lola Cortés

