Policías de CDMX detienen a montachoques en la GAM; pertenece a célula delictiva

Las autoridades detectaron a un grupo delictivo en la alcaldía Gustavo A. Madero que extorsiona a las víctimas luego de amenazarlas con hacerles daño

Por Fabián Sosa

La SSC detuvo a presunto
La SSC detuvo a presunto montachoques que operaba en la G.A.M. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a una persona señalada por presuntamente exigir dinero en efectivo a automovilistas a cambio de no dañar su integridad física, luego de provocar percances viales.

Según el comunicado 3070 de la SSC, el detenido, al parecer, forma parte de una célula delictiva generadora de violencia dedicada a la extorsión.

Detención de presunto montachoques en la G.A.M.

La célula delictiva opera únicamente
La célula delictiva opera únicamente en la zona norte de la CDMX. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

Derivado de trabajos de investigación y seguimiento a múltiples denuncias de parte de la ciudadanía, oficiales de la SSC, a través de diversas investigaciones y seguimiento para inhibir delitos de alto impacto, identificaron a un hombre que anteriormente había sido reportado por varios ciudadanos como alguien que posiblemente provocaba choques en vialidades primarias con el fin de obtener dinero en efectivo de las víctimas.

Los agentes de la SSC ubicaron la zona de movilidad del posible responsable en calles de la colonia San Bartolo Atepehuacan, en la alcaldía Gustavo A. Madero, sitio en el cual se implementaron puntos de vigilancia fijos y móviles.

Según el comunicado oficial, durante un recorrido de seguridad en el cruce de las calles Irapuato y Lindavista, los oficiales ubicaron a un sujeto que coincidía con las características proporcionadas por los denunciantes sobre el posible responsable.

El hombre, que viajaba a bordo de un vehículo color gris, fue interceptado por los policías en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Lindavista para, en apego al protocolo de actuación policial, realizarle una revisión preventiva, tras la cual se le aseguró dinero en efectivo y un teléfono celular.

Por lo anterior, el sujeto de 52 años de edad fue detenido y tras informarle el motivo de su detención y de leerle su cartilla de derechos de ley, fue presentado junto con los objetos y el vehículo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Nuevo Modus Operandi de montachoques

Más de un auto está
Más de un auto está implicado en este nuevo Modus Operandi de la célula delictiva que montachoques en la G.A.M.(Imagen de Archivo/ MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO)

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, entre ellos El Sol de México, este nuevo Modus Operandi, incluye la participación de supuestos “ajustadores”, quienes fueron captados en video el pasado fin de semana al norte de la Ciudad de México.

Según los datos proporcionados por la misma fuente, los delincuentes ya operan con al menos dos autos en los que viajan varios sujetos que actúan de forma intimidante y colocan sus vehículos a un costado del auto al que van a extorsionar.

El video fue tomado en la Avenida Gran Canal, en un tramo que corresponde a la alcaldía Gustavo A. Madero. Uno de los autos de los extorsionadores gira hacia la derecha desde el carril de alta velocidad, por lo que resulta impactado el auto de la víctima, que a su vez, choca con el otro vehículo ocupado presuntamente por los cómplices.

El causante del accidente se fuga de la escena y el segundo auto implicado se queda en el lugar para amenazar y obligar a la víctima a que pague a cambio de que no le haga daño. Tras la publicación del video, los internautas aseguraron que han sido víctimas de este grupo, mismo que incluso vinculan con policías.

