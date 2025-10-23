Paso a paso: cómo preparar el sacher vegano, una receta clásica de la repostería austriaca

Pastel Sacher vegano un postre dulce y delicioso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen postres que se caracterizan por sus combinaciones, sabores y texturas, tal es el caso del sacher, un rico postre clásico de la repostería de Austria.

Sin embargo, esta ocasión te trajimos una versión un tanto diferente de este paste: el sacher vegano.

Es uno de los tipos de bizcochos que se adaptan a los nuevos estilos de vida y de alimentación que generan una mayor aceptación por quienes lo consumen.

Sorprende por su esponjosidad, sabor y contrastes, haciendo que esta variante resulte ligera y deliciosa. Su preparación no requiere de ingredientes difíciles de conseguir, por lo que se convierte en una excelente opción para quienes buscan algo que no tenga productos de animales.

Larousse Cocina lo define como “un pastel clásico de la repostería austriaca que se caracteriza por estar compuesto de un bizcocho de cacao cubierto en mermelada de chabacano y glaseado de chocolate”.

Receta de sacher vegano

Esta receta es de Toni Rodríguez y la puedes encontrar dentro del portal web de Larousse Cocina.

Se trata de un postre con una elaboración de dificultad media el tiempo que tardas en hacerlo es de aproximadamente ocho horas tomando en cuenta la preparación, cocción y congelación.

Al finalizar tendrás un rendimiento de un pastel de 20 centímetros.

Ingredientes

Bizcocho de cacao

180 g de harina de trigo floja

4 g de impulsor

2.5 g de bicarbonato

138 g de azúcar

23 g de cacao en polvo

2.5 g de proteína de patata

2.5 g de sal

170 g de agua

64 g de aceite de girasol

35 g de aceite de coco

2.5 g de extracto de vainilla

15 g de vinagre de manzana

Mermelada de chabacano (albaricoque)

300 g de puré de chabacano (albaricoque)

60 g de agua

80 g de azúcar

6 g de pectina NH

40 g de jugo de limón

Glaseado de chocolate

200 g de agua

300 g de azúcar

1 g de sal

380 g de chocolate al 72 %

Terminado

pasteles congelados

glaseado de chocolate

cantidad suficiente de oro en polvo comestible

Utensilios especiales

2 aros de 20 cm

tira de PVC de 6 cm de alto

rejilla

Preparación

Bizcocho de cacao

Mezcla en un tazón los ingredientes secos: la harina, el impulsor, el bicarbonato, el azúcar, la proteína de patata, el caca en polvo y la sal.

Funde el aceite de coco a 40 °C.

Añade el agua, el aceite de girasol, el aceite de coco y la vainilla, y amasa durante 5 minutos.

Vierte el vinagre de manzana y mezcla con una lengua durante 1 minuto.

Pon 315 g de masa de bizcocho en 2 aros de 20 cm.

Hornea a 180 °C hasta que, al pincharla con un palillo, este salga limpio.

Deje que se enfríe a temperatura ambiente y reserva en la nevera o el congelador de 6 a 12 horas.

Mermelada de chabacano (albaricoque)

Pon en un cazo el chabacano (albaricoque) y el agua

Mezcla en un tazón el azúcar y la pectina

Calienta la preparación del cazo hasta que alcance una temperatura de 45 a 50 °C

Añade poco a poco el azúcar-pectina hasta que se disuelvan por completo

Cocina hasta que hierva, sin dejar de remover

Vierte el jugo de limón y mezcla con unas varillas

Coloca 2 aros de 20 cm en una bandeja

Pon una tira de PVC de 6 cm de alto que cubra el aro

Coloca un bizcocho en cada aro de 20 cm. vierte 110 g de Mermelada de chabacano, pon otro bizcocho y agrega 110 g más de mermelada de chabacano

Reserva los dos pasteles en el congelador durante 12 horas, o hasta que estén bien congelados

Glaseado de chocolate

Pon en un cazo el agua, el azúcar y la sal. Llévalos a ebullición

Vierte sobre el chocolate y emulsiona con una batidora con cuidado de incorporar burbujas

Deja que la mezcla se enfríe a 40 °C y emulsiona de nuevo

Terminado

Retira el aro y las tiras de PVC de los pasteles congelados

Colócalos en una rejilla

Glasea con el chocolate a una temperatura de 38 a 40 °C

Deja que caiga el sobrante

Decora con un poco de oro en polvo

El chabacano, una fruta llena de nutrientes

Uno de los ingredientes base que componen este postre austriaco es el chabacano, esta pequeña y peculiar fruta destaca por su color amarillo o anaranjada con cáscara aterciopelada.

Su sabor es dulce y tiene una forma muy similar a la de un durazno. Se ocupa en la preparación de platillos dulces como tartas o mermeladas y dentro de los salados en salsas y sazonadores para carne.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esta fruta “aporta nutrientes esenciales para nuestra salud” y es “rico en vitamina A, vitamina C, potasio y fibra”.

Además de destacar sus propiedades que “ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud de la piel y regular la digestión, convirtiéndolo en un aliado perfecto para una dieta equilibrada”.