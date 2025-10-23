México

PAN presenta su nueva app: así es la plataforma digital de Acción Nacional

El partido habilitó una plataforma para teléfonos Iphone y Android

Por Fernanda López-Castro

Guardar
El PAN presentó su app
El PAN presentó su app para afiliarse al partido o como aspirante a candidato. | PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una nueva aplicación digital para teléfonos móviles, como parte central del relanzamiento institucional encabezado el sábado pasado por su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, en la Ciudad de México.

En su cuenta de X, Jorge Romero informó que la plataforma se puede descargar en los teléfonos Iphone y Android, y en ella los simpatizantes acceder a diversas funciones para estar en contacto con el partido.

De acuerdo con la información de la app, los usuarios podrán conocer las noticias más recientes sobre el partido, registrarse como militantes desde la plataforma e incluso inscribirse como aspirantes a candidaturas, consolidando el enfoque de apertura y modernización que la dirigencia para esta etapa.

“¿Ya descargaste la nueva App de @AccionNacional Participa, afíliate y mantente al tanto de todo lo que hacemos por México y por las familias mexicanas. Ahora también puedes registrarte si quieres ser candidata o candidato de Acción Nacional. ¡Súmate al cambio y forma parte del futuro azul!“, escribió en la red social.

PAN presenta app móvil para
PAN presenta app móvil para afiliarse al partido o registrarse como candidato. | PAN

El sábado pasado, Acción Nacional presentó su proyecto de relanzamiento como partido político, tras una marcha que arrancó en el Monumento a la Revolución y concluyó en el Ángel de la Independencia.

En el evento, Romero Herrera afirmó que el objetivo es convertir al PAN en “el partido más abierto de México”, priorizando la inclusión ciudadana en los procesos internos y el uso de herramientas digitales para facilitar la participación.

Explicó que el partido implementará elecciones primarias internas, encuestas ciudadanas y voto directo de la militancia, dejando atrás decisiones cupulares y fórmulas cerradas.

“Vente de candidato, de candidata… Regístrate desde ya y, por mi honor, que si calificas más alto, serás el candidato o candidata del PAN”, invitó Romero en una publicación en su cuenta de X.

El dirigente enfatizó que el relanzamiento del PAN gira en torno a tres ejes: redefinir las causas, reformar los estatutos y actualizar la identidad visual con un nuevo logotipo.

“Nuestra nueva etapa es azul”, subrayó, convencido de que la confianza ciudadana puede fortalecerse con un partido transparente y participativo.

Durante la presentación, la secretaria nacional de Acción Juvenil, Daniela Aguilar, fue la encargada de mostrar la nueva aplicación digital.

Aseguró que “se terminan las trabas para ingresar al PAN; ahora cualquier joven, cualquier persona, podrá sumarse sin mayor complicación”.

La función clave de la app es permitir el registro de nuevas afiliaciones y postulaciones a candidaturas con un solo clic, eliminando intermediarios y barreras burocráticas.

Temas Relacionados

PANAcción NacionalJorge Romeromexico-noticias

Más Noticias

Estos son los avances en la salud de Mina, la osa rescatada en Nuevo León

Cuidadores destacan que la recuperación sensorial y conductual de Mina avanza, gracias a una dieta controlada, terapias tópicas y ambiente higiénico

Estos son los avances en

911 y tres trabajadores de CCH Sur: estas fueron las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

La nueva información de la carpeta de investigación revela que tres trabajadores del plantel fueron alertados una hora y media antes de que el joven atacara a la comunidad estudiantil

911 y tres trabajadores de

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Acapulco

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

Monreal alista lineamientos para que diputados de Morena sesionen de forma presencial tras críticas contra Cuauhtémoc Blanco

El coordinador parlamentario de Morena solicitó a los integrantes de su bancada cumplir con su responsabilidad legislativa

Monreal alista lineamientos para que

Así es el billete de 2 mil pesos que circuló en México en los años 80´s: a este precio lo puedes adquirir

En 1983 se emitió un billete mexicano con valor de 2 mil pesos, sin embargo, se retiró 10 años después

Así es el billete de
MÁS NOTICIAS

NARCO

911 y tres trabajadores de

911 y tres trabajadores de CCH Sur: estas fueron las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

Procesan a tres personas que arribaron en avión privado al aeropuerto de Cancún con drogas, dinero y un fusil

Coparmex advierte consecuencias económicas y sociales por guerra del Cártel de Sinaloa: “Simular normalidad debilita la confianza”

El temor a la inseguridad en México crece al 63% en el tercer trimestre de 2025, alerta el INEGI

Masacre en Sinaloa: reportan 4 ejecuciones en Mazatlán y 12 homicidios en Culiacán pese a despliegue federal

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia que fue

Karely Ruiz denuncia que fue estafada tras Stream Fighters 4: así perdió 55 mil pesos de su premio

Ex novia de Sergio Mayer Mori lo desmiente y tacha de narcisista: “No me voy a quedar callada”

Soda Stereo anuncia conciertos en México: fechas, sedes y preventa

Lola Cortés cumple 55 años en “La Granja VIP” y rompe en llanto al recibir una fiesta entre animales, peleas y gritos

¿Sacrificará el premio? Fabiola Campomane amenaza con salir de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

¡Va por tele abierta! Este es el canal que transmitirá toda la Serie Mundial gratis en México

Shoko Nakajima promete llevar el Grand Prix de Amazonas 2025 a Japón: “Esta vez llego cien veces más fuerte”

Blue Panther anuncia una sorpresa en el ‘Tzompantli de Máscaras’ del CMLL: “Sera algo muy bonito y de respeto”

Así garantizará el C5 la seguridad de miles de aficionados en el Gran Premio de México 2025