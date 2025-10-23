PAN presenta su nueva app: así es la plataforma digital de Acción Nacional

El PAN presentó su app para afiliarse al partido o como aspirante a candidato. | PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una nueva aplicación digital para teléfonos móviles, como parte central del relanzamiento institucional encabezado el sábado pasado por su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, en la Ciudad de México.

En su cuenta de X, Jorge Romero informó que la plataforma se puede descargar en los teléfonos Iphone y Android, y en ella los simpatizantes acceder a diversas funciones para estar en contacto con el partido.

De acuerdo con la información de la app, los usuarios podrán conocer las noticias más recientes sobre el partido, registrarse como militantes desde la plataforma e incluso inscribirse como aspirantes a candidaturas, consolidando el enfoque de apertura y modernización que la dirigencia para esta etapa.

“¿Ya descargaste la nueva App de @AccionNacional Participa, afíliate y mantente al tanto de todo lo que hacemos por México y por las familias mexicanas. Ahora también puedes registrarte si quieres ser candidata o candidato de Acción Nacional. ¡Súmate al cambio y forma parte del futuro azul!“, escribió en la red social.

PAN presenta app móvil para afiliarse al partido o registrarse como candidato. | PAN

El sábado pasado, Acción Nacional presentó su proyecto de relanzamiento como partido político, tras una marcha que arrancó en el Monumento a la Revolución y concluyó en el Ángel de la Independencia.

En el evento, Romero Herrera afirmó que el objetivo es convertir al PAN en “el partido más abierto de México”, priorizando la inclusión ciudadana en los procesos internos y el uso de herramientas digitales para facilitar la participación.

Explicó que el partido implementará elecciones primarias internas, encuestas ciudadanas y voto directo de la militancia, dejando atrás decisiones cupulares y fórmulas cerradas.

“Vente de candidato, de candidata… Regístrate desde ya y, por mi honor, que si calificas más alto, serás el candidato o candidata del PAN”, invitó Romero en una publicación en su cuenta de X.

El dirigente enfatizó que el relanzamiento del PAN gira en torno a tres ejes: redefinir las causas, reformar los estatutos y actualizar la identidad visual con un nuevo logotipo.

“Nuestra nueva etapa es azul”, subrayó, convencido de que la confianza ciudadana puede fortalecerse con un partido transparente y participativo.

Durante la presentación, la secretaria nacional de Acción Juvenil, Daniela Aguilar, fue la encargada de mostrar la nueva aplicación digital.

Aseguró que “se terminan las trabas para ingresar al PAN; ahora cualquier joven, cualquier persona, podrá sumarse sin mayor complicación”.

La función clave de la app es permitir el registro de nuevas afiliaciones y postulaciones a candidaturas con un solo clic, eliminando intermediarios y barreras burocráticas.