México

Nueva arremetida de Martha Figueroa a Carlos Rivera por desplante a actor de la comunidad LGBTI: “Haces evidente cosas que no quieres contar”

La periodista aseguró que el intérprete se negaba a cantar con Lambda García durante un segmento especial en Teletón 2025

Víctor Cisneros

Figueroa reveló que Carlos Rivera
Figueroa reveló que Carlos Rivera se negaba a cantar con un actor durante un segmento especial en Teletón 2025. (@figuerolas, @carlosrivera, Instagram)

Martha Figueroa no quita el dedo del reglón al tachar de soberbio a Carlos Rivera. A unos días de revelar en su pódcast que el intérprete condicionó a la producción del Teletón para acceder a hacer un dueto con el actor Lambda García, la periodista ha lanzado nuevos dardos que han avivado la controversia.

En un encuentro con la prensa consignado por el canal El Junket, Figueroa sostuvo que Carlos Rivera puso en jaque al staff del programa de Televisa.

Anteriormente, indicó que fuentes dentro de la cadena detallaron que Carlos Rivera no tenía intención de hacer un dueto con García, premio concedido por ganar un concurso dentro de la transmisión especial. “Pararon la grabación... No sé por qué, no sé si no le cae bien, no sé si le parece que es poca cosa, si iba a echar a perder su canción”, indicó la exconductora de Ventaneando.

Su actitud, destacó Figueroa, era injustificable. “A mí me parece que hay poca gente que puede ser inalcanzable en la vida. Uno de ellos es Luis Miguel”.

En contraparte, mencionó que hay artistas de mayor trayectoria que sí han sabido manejar la fama, concretamente el español Alejandro Sanz. “Es cercanísimo a la prensa y al público y no tiene esos desplantes”.

Figueroa tildó de soberbio a
Figueroa tildó de soberbio a Carlos Rivera. (YouTube: El 5)

Figueroa: “Haces evidente cosas que no quieres contar”

Las expresiones de Martha Figueroa hicieron eco del otro lado del mundo. Dita Duboi, Drag Queen española, afirmó en una transmisión en redes sociales que la actitud del cantante mexicano era consecuencia de su renuencia a ser vinculado con personas de la comunidad LGBTI+.

“No sé si puedo hablar de esto pero ahí va. Este señor vino a cantar a un evento muy importante en mi isla (Tenerife), nos llamaron a unas compañeras para un ‘cameo’ en su momento musical. SPOILER: prohibió específicamente que nadie del colectivo estuviera compartiendo plano con él”.

Sin aludir a estos señalamientos, Figueroa hizo una dura crítica al exacadémico por su desplante a Lambda García: “Me parece que el hacerlo no te engrandece, al contrario, haces más evidentes cosas que no quieres contar”.

Subrayó que el incidente en el Teletón no es un hecho aislado en la vida de Carlos Rivera, cuyo receló por su vida personal incluso ha derivado en excluir a celebridades de su círculo más cercano: “Me parece que Carlos tiene más complicada la vida negando, escondiendo, tapando, tapándole la carita al niño. Si vas a mostrar, enseña, no pasa nada”, finalizó Martha Figueroa.

La discusión en redes ha
La discusión en redes ha desatado un debate sobre la forma en la que Rivera se aleja de una comunidad que apoya su música. (IG Dita Dubois / Carlos Rivera)

