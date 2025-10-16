Drag Queen española habla sobre las condiciones anti LGTB que pidió Carlos Rivera en su visita a Europa

La discusión en redes ha desatado un debate sobre la forma en la que Rivera se aleja de una comunidad que apoya su música. (IG Dita Dubois / Carlos Rivera)

Durante los últimos días los rumores sobre la supuesta aversión del cantante Carlos Rivera a toda persona, compañero o cualquier alusión a la comunidad LGBT iniciaron una serie de críticas en contra del originario de Tlaxcala. Aunque para muchos no había fundamentos para señalarlo, una Drag Queen española entregó una serie de declaraciones que podrían sostener las acusaciones.

El rumor inició con la periodista Martha Figueroa dio la noticia de que el también actor no quiso cantar junto a Lambda García, conocido por hablar abiertamente de su homosexualidad frente a las cámaras, en el programa ‘Quién es la Máscara’ sin dar un motivo aparente. Tras ello, la cuenta de Twitter, ahora X, @TuTiaSandra aseguró que meses atrás también se negó a hacer una presentación en una boda lésica que se realizó en su propiedad llamada ‘Casa Huamantla’, por lo que se iniciaron las críticas en su contra.

Esto desató la teoría de que no desea ser vinculado con cualquier expresión o actividad que tenga que ver con las personas gay a tal grado de que ha sido tachado en redes sociales como una persona con tendencias homofóbicas por parte del mismo colectivo.

Muchos de sus fans no aprueban esta decisión. (REUTERS/Marco Bello)

Drag Queen española rompe el silencio

Ante dichas acusaciones, el mexicano no dio ninguna declaración y tampoco ha aclarado la situación; no obstante, en su cuenta oficial de X la integrante del Drag Race España, Dita Dubois afirmó que tuvo una muy mala experiencia con el intérprete.

Desde su vivencia, confirmó que a Rivera no le gusta que se le relacione con nada del colectivo pues, asegura, vivió una situación delicada con el cantante cuando visitó una de las ciudades de su país para un evento.

“Este señor vino a cantar a un evento muy importante en mi Tenerife, nos llamaron a unas compañeras para un “cameo”en su momento musical . Spoiler: prohibió específicamente que nadie del colectivo LGTB estuviera compartiendo plano con él”, declaró.

Su declaración encendió las críticas contra el tlaxcalteca. (TW Dita Dubois)

Las reacciones en redes no se hicieron esperar, mientras varios afirman que no está bien rechazar a las personas solo por su orientación sexual, existen otros que consideran que él tiene el derecho de elegir con quién colaborar.

“Y está en todo su derecho. Nada en absoluto debería obligarlo a lo contrario”.

“Pues no lo pueden obligar, ni modos”.

“Creo saber de qué evento se trata. Muy fuerte, hermana. Palo a la homofobia”.

“Bien se sabe q ese señor es un homofobico de primera”.