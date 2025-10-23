Muere fisicoculturista Jorge Corona a los 26 años ahogado en el mar, así fueron sus últimos días

El fisicoculturista Jorge Corona falleció ahogado en una playa de Quintana Roo, según confirmaron familiares y amigos (IG)

La noticia del fallecimiento de Jorge Corona, uno de los nombres más reconocidos del fisicoculturismo mexicano, ha conmocionado a la comunidad deportiva y a sus seguidores en redes sociales.

El atleta de 26 años perdió la vida ahogado en una playa de Quintana Roo, según confirmaron familiares y amigos a través de diversas plataformas digitales.

La noticia, que se difundió ampliamente el jueves 23 de octubre, generó una ola de mensajes de despedida y condolencias dirigidos a sus seres queridos.

La confirmación de la muerte de Jorge Corona se produjo tras varios días de incertidumbre, ya que su ausencia en redes sociales había despertado la preocupación de sus seguidores.

Aunque la noticia se hizo pública el 23 de octubre, allegados al deportista precisaron que el accidente ocurrió el 15 de octubre. El fotógrafo Rik Ibarrola, amigo cercano del atleta, explicó en sus redes sociales que Corona se ahogó al no poder salir del mar debido al fuerte oleaje.

“Tuvo un problema en el mar. El mar estaba muy picado y no pudo salir. No pudieron reanimarlo”, relató Rik Ibarrola.

La última actividad de Jorge Corona en su cuenta de Instagram cobró un significado especial para sus seguidores tras conocerse la tragedia. En una de sus publicaciones más recientes, el fisicoculturista compartió una fotografía en las playas de Xcaret, en Quintana Roo, acompañada del mensaje: “Un sábado tranqui en Xcaret”.

Días antes, el 12 de octubre, había publicado una serie de imágenes en las que posaba frente a espejos y expresaba su entusiasmo por el deporte: “Supermotivado, después de ver ganar a Terry su tercer título Mr Olympia, así menos ganas dan de aflojarle, solo me motiva a seguir sus grandes pasos”.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. En la sección de comentarios de sus publicaciones, se multiplicaron los mensajes de despedida y reconocimiento. Entre ellos, se leía: “Que la energía de tu ser siga brillando en cada amanecer, en el viento y en la calma. No te has ido, solo te transformaste en la luz que guía y acompaña”, así como muestras de apoyo a la familia: “Le envío fuerza a su familia. Que su alma descanse en paz y que encuentren consuelo en medio del dolor”.

Jorge Corona nació en 1999 y desde muy joven se dedicó profesionalmente al fitness y al fisicoculturismo. Su disciplina y constancia lo llevaron a participar en competencias tanto nacionales como internacionales, donde frecuentemente se ubicaba entre los primeros lugares.

A través de sus redes sociales, compartía rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y aspectos de su vida como atleta, inspirando a más de 25.000 seguidores que admiraban su dedicación y compromiso.

Este 2025, según publicó, se prometió “no volver a caer en errores, superarme, ser yo mismo pero con una mentalidad diferente”. A lo largo del año debutó en el Empro Classic realizado en España, además de presentarse en la Ultimate Battle Pro de Colombia, en la México Grand Battle y en el Olympia Amateur Latin America.

El impacto de su muerte se suma a otras pérdidas recientes en el mundo del fisicoculturismo, como la de Varinder Singh Ghuman y Luz Barrera Agatón, campeona del concurso Clásico Mr. México en 2017.

En redes sociales, usuarios destacaron que Jorge Corona será recordado como un ejemplo de esfuerzo, motivación y amor por el deporte, dejando una huella imborrable en la comunidad fitness mexicana.