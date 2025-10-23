México

Karely Ruiz denuncia que fue estafada tras Stream Fighters 4: así perdió 55 mil pesos de su premio

La noticia generó indignación entre sus millones de seguidores

Por Víctor Cisneros

La modelo y empresaria monetiza
La modelo y empresaria monetiza su popularidad, invirtiendo en el mercado inmobiliario y automotriz para asegurar el futuro de su familia (Karely Ruiz)

La modelo e influencer Karely Ruiz volvió a acaparar la atención en redes sociales, aunque esta vez no por su desempeño en Stream Fighters 4, sino por un incidente que la dejó decepcionada. La creadora de contenido reveló que fue víctima de una estafa, luego de cumplir su promesa de donar el premio obtenido en el evento.

La estafa en la que cayó

Tras su victoria en el popular torneo de streamers, la regiomontana había anunciado que donaría los 55 mil pesos del premio a una causa benéfica. Fiel a su palabra, pidió a sus seguidores que le compartieran historias de personas que necesitaran apoyo urgente.

Fue entonces cuando una mujer, a través de una cuenta identificada como “Luz y Esperanza”, le escribió asegurando que necesitaba dinero para cubrir los gastos médicos de un niño enfermo.

Conmovida por la historia, Karely decidió hacer la donación sin dudarlo. Sin embargo, días después la misma persona le volvió a solicitar más dinero, lo que despertó las sospechas de la influencer. Al investigar por su cuenta, descubrió que todo se trataba de una mentira: ni el menor existía ni había un caso médico real detrás de la petición.

Karely Ruiz confirmó la noticias
Karely Ruiz confirmó la noticias en sus redes sociales. (@karelyruiz, Instagram)

En su canal de difusión en WhatsApp, Karely compartió su enojo y tristeza: “Me siento muy mal, porque lo hice con el corazón. Se aprovecharon de mi bondad y de mis ganas de ayudar. Pero de todo se aprende”, expresó la modelo.

La noticia generó indignación entre sus millones de seguidores, quienes lamentaron que una acción solidaria haya sido utilizada con fines fraudulentos. Muchos le expresaron su apoyo y la animaron a no perder la fe en ayudar a los demás.

A raíz del incidente, Karely aseguró que cambiará la manera en que dona dinero, y que en adelante canalizará su ayuda únicamente a fundaciones verificadas o instituciones reconocidas, para evitar caer nuevamente en engaños.

A pesar de lo ocurrido, la influencer recalcó que no dejará de apoyar a quienes lo necesiten: “Lo importante es que hice lo correcto. Seguiré ayudando, pero ahora con más cuidado”, escribió en una historia de Instagram.

En septiembre pasado, la creadora digital gestionó la donación de miles de pesos para apoyar a asociaciones de animales en labores de rescate y rehabilitación de diferentes especies que resultaron heridas por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

En esa ocasión, Karely Ruiz hizo la donación a través de un amigo que se aseguró de que los recursos se usaran adecuadamente.

“Me siento muy mal, porque
“Me siento muy mal, porque lo hice con el corazón", escribió la influencer. (@karelyruiz_, Instagram)

