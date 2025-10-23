Fabiola Campomanes explota contra Eleazar Gómez tras supuesta traición: “De ahora en adelante húyeme”

(Captura: La Granja VIP)

Fabiola Campomanes explotó contra Eleazar Gómez tras la segunda gala de nominación de La Granja VIP.

Y es que se enteró de que su supuesto aliado en la competencia no solo había considerado nominarla, también le habría pedido a algunos de sus compañeros que lo hicieran.

Además, Kim Shantal le contó que supuestamente Eleazar Gómez habría insinuado que era la mejor opción para nominar porque era la más fácil de eliminar debido a que ‘no tiene seguidores en redes sociales’.

La actriz arremetió en contra de su supuesto aliado después de descubrir que pidió que votaran en contra de ella

Así fue la pelea de Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez en La Granja VIP

Todo comenzó cuando Eleazar Gómez nominó a Sandra Itzel a pesar de que le había prometido no hacerlo.

Fabiola Campomanes se acercó a Itzel para consolarla y tanto ella como Kim Shantal le revelaron que Eleazar les había pedido nominarla argumentando que era el eslabón más débil porque no tiene fandom.

La actriz se molestó, pero no dijo nada porque el programa estaba en vivo y todavía no concluía la gala de nominación.

Sin embargo, todo cambió cuando los granjeros regresaron a la casa. Y es que Fabiola Campomanes no pudo más y arremetió en contra de Eleazar Gómez en medio de la sala.

“Le pido a la gente que me sigue y me ha seguido durante 30 años, me apoye por favor. Me da mucha pena, eso no se hace, eso sí es por la espalda. Que tú trates de manipular a la gente es otra cosa y no debería de estar en las reglas del juego que hagas eso, meterte en la cabeza de las personas”, dijo Campomanes.

Eleazar Gómez negó haber dicho que Fabiola no tiene fandom y salió de la casa en un intento de evadir los reclamos.

Sin embargo, la actriz lo siguió y lo confrontó:

“De ahora en adelante húyeme, porque el sentimiento que tenía por ti era muy distinto. El sentimiento lo rompiste. El que se tiene que sentir incómodo eres tú y esta casa no es tuya, esta casa es de todos, así que ahora vas a tener que lidiar conmigo. Querías conocerme, me vas a conocer. Por la espalda nada, tratar de manipular la gente, menos”, dijo.

A partir de ese momento, Campomanes le retiró la palabra a Eleazar Gómez y minutos después, en conversación con Lolita Cortés, confesó que la supuesta traición del actor le dolió porque le abrió su corazón y le compartió algunas cosas de su vida personal.

No fue Eleazar Gómez quien sugirió que la actriz no tiene fandom, sino el Golden Boy LA Granja VIP // TikTok: @humor_y_farandula

No fue Eleazar, sino Alfredo Adame

Tras el escándalo que se desató en La Granja VIP, se viralizó un video en donde Alfredo Adame es quien le pide a Eleazar Gómez nominar a Fabiola Campomanes y convencer a algunos de sus compañeros para hacerlo.

Además, mencionó que si Campomanes entraba a la placa de nominados era más probable que saliera porque “no tiene fandom”.