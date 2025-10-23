Cuánto podrían costar los boletos para los conciertos de Lorde en México

Lorde está de regreso en México. REUTERS/Jaimi Joy

La confirmación de la gira “Ultrasound” de Lorde en México ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperaban su regreso tras una ausencia de cuatro años. La artista neozelandesa, reconocida por su capacidad para transformar el pop alternativo, ha elegido tres ciudades clave para reencontrarse con el público mexicano durante la primavera de 2026.

El itinerario de Lorde en el país contempla presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, consolidando su vínculo con una audiencia que ha mostrado fidelidad desde sus primeras visitas. El recorrido iniciará el 28 de abril en el Auditorio Banamex de Monterrey, continuará el 29 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara y concluirá el 1 de mayo en el Palacio de los Deportes de la capital, de acuerdo con el anuncio realizado por Ocesa.

La gira “Ultrasound” no solo representa el retorno de la cantante, sino también el inicio de una etapa más experimental en su trayectoria, vinculada al lanzamiento de su próximo álbum de estudio, titulado Virgin.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Ocesa. (Ocesa)

La venta de entradas se realizará mediante el sistema Ticketmaster. La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex está programada para el 28 de octubre, mientras que la venta general comenzará el 29 de octubre.

Por ahora no hay un anuncio oficial sobre los precios; sin embargo, se han filtrado una supuesta lista de costos de Guadalajara, que van desde los 2 mil 207 pesos mexicanos hasta los 1,066 pesos. Aquí te dejamos los precios:

GENERAL $2,207.20

ROJA $2,802.40

AZUL $1,636.80

CAFÉ $1,562.40

VERDE $1,388.80

BLANCA $1,339.20

LILA $1,289.60

NARANJA $1,227.60

AMARILLA $1,066.40

Se espera que los precios para Ciudad de México y Monterrey sean muy parecidos.

La exitosa carrera de Lorde

Lorde en 'Solar Power'

Lorde, nacida como Ella Marija Lani Yelich-O’Connor en Nueva Zelanda en 1996, irrumpió en la escena musical internacional en 2013 con el lanzamiento de su sencillo “Royals”. Esta canción, parte de su álbum debut “Pure Heroine”, la llevó rápidamente a la fama mundial, obteniendo múltiples premios Grammy y convirtiéndose en uno de los temas más reconocidos de la década.

Con un estilo distintivo que mezcla pop alternativo, electropop y letras introspectivas, Lorde marcó una diferencia significativa en la industria musical. “Pure Heroine” recibió elogios por su originalidad y producción minimalista. En 2017, Lorde estrenó “Melodrama”, su segundo álbum, que consolidó su lugar como una de las voces jóvenes más influyentes. El disco fue aclamado por la crítica y nominado al Grammy como Álbum del Año.

Lorde ha destacado por mantener un perfil discreto fuera de los escenarios y tomar sus tiempos entre lanzamientos discográficos. En 2021 publicó “Solar Power”, mostrando una evolución sonora con influencias de folk y pop veraniego. Reconocida por su autenticidad y su mirada fresca sobre la música pop, ha inspirado a una nueva generación de artistas y sigue siendo una figura relevante en el panorama musical global.