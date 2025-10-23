México

Arturo Ávila responde a video de Alessandra Rojo de la Vega acerca de cuestionamientos sobre su gestión

Respecto a Monreal. “A mí él no me manda a hacer absolutamente nada. Si alguien me manda es el pueblo de México

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

La polémica entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el diputado de Morena, Arturo Ávila, escaló en redes sociales tras la difusión de un video en el que el legislador pone en duda la gestión local. El material audiovisual compartido por Ávila, quien mantiene una relación política cercana con Ricardo Monreal, señaló deficiencias en los servicios públicos de la demarcación.

La respuesta de Rojo de la Vega no tardó en llegar y atribuyó las imágenes presentadas por Ávila a problemas heredados de gobiernos anteriores de Morena, además de considerar la publicación como parte de una estrategia política dirigida a desacreditar su administración. “Son tan torpes que ni para atacarme sirven. El achichincle de Ricardo Monreal, Arturo Ávila, grabó un video queriendo señalar un trabajo de la alcaldía y terminó evidenciando una obra hecha por Morena”, dijo Rojo de la Vega, según consta en las redes oficiales del gobierno local.

En el material presentado por el diputado federal, se criticaron las condiciones de calles, parques y la presencia de basura. Ávila declaró: “Es evidente los malos servicios públicos, la cantidad de baches, la cantidad de basura, los parques en deterioro y que tenemos una titular de alcaldía que se la pasa gobernando desde las redes sociales”. El diputado también señaló que su trabajo legislativo le exige mantener residencia en la alcaldía Cuauhtémoc, pese a ser electo por Aguascalientes, y argumentó que mantiene contacto directo con habitantes inconformes por las condiciones del territorio.

El día de hoy, durante su intervención en una conferencia de prensa liderada por Ricardo Monreal, Ávila negó vínculos de subordinación respecto a Monreal. “A mí él no me manda a hacer absolutamente nada. Si alguien me manda es el pueblo de México y las vecinas y vecinos de una demarcación en donde hoy vivo”, subrayó ante los periodistas. Además, el legislador desmintió que sus videos formen parte de una campaña millonaria: “No hay un gasto millonario detrás de los videos; los responsables son parte de mi equipo y ayudan a documentar el trabajo en territorio”.

Arturo Ávila responde a video de Alessandra Rojo de la Vega acerca de cuestionamientos sobre su gestión Crédito: YT/Cámara de Diputados

En el cierre de su mensaje, el diputado instó a Rojo de la Vega a trabajar menos desde redes sociales y a brindar soluciones a los problemas de la alcaldía, concluyendo que su intención es exigir resultados para los habitantes de Cuauhtémoc conforme a su labor legislativa.

Pese a las acusaciones, ambos políticos han manifestado su punto de vista en medios digitales.

