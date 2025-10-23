Alex Sirvent quiere que su hermana Paty de Jeans se reconcilie con JNS y den concierto juntas: “El amor lo logrará”

Alex Sirvent expresa su deseo de ver reunidas a Paty Sirvent y las exintegrantes de ‘Jeans’ sobre un escenario (IG)

El deseo de ver a Paty Sirvent y las exintegrantes de Jeans reunidas sobre un escenario es el anhelo que Alex Sirvent compartió recientemente, convencido de que el afecto y la música pueden superar cualquier diferencia.

El cantante, conocido por su trayectoria con el grupo Mercurio, abordó la situación actual de su hermana y el relanzamiento de la emblemática banda pop de los años 90, en medio de la atención mediática que ha generado la distancia entre las antiguas integrantes.

Al referirse al reciente relanzamiento de Jeans, ahora conformado por niñas de entre 10 y 15 años, Alex Sirvent explicó que este proyecto representa un homenaje familiar y un tributo al legado de su padre, don Alejandro Sirvent, quien enfrenta un delicado estado de salud.

El relanzamiento de ‘Jeans’ con nuevas integrantes rinde homenaje al legado de don Alejandro Sirvent (IG: @jeansjnsoficial)

Según el cantante, “Paty lo ha hecho junto con Luis Roberto, el coreógrafo de ‘Jeans’ y amigo nuestro. Lo están haciendo como un tributo a mi papá. Es su manera de decirle: seguimos en pie, seguimos creando”, compartió Alex Sirvent.

La tensión mediática entre Paty Sirvent y las exintegrantes Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López ha sido evidente, pero Alex Sirvent optó por no profundizar en la polémica y prefirió resaltar el poder de la música como elemento de unión.

“Creo que lo que nos une hoy aquí es eso: el amor a la música. Tenemos 30 años celebrando ‘Mercurio’ y estamos más unidos que nunca. No hay nada que la música no pueda curar”, afirmó el cantante.

El grupo es un referente del pop mexicano de los 90. (Crédito: Instagram

En el marco de la celebración de las tres décadas de Mercurio, Alex Sirvent manifestó su esperanza de que el tiempo y el cariño permitan una reconciliación entre su hermana y las exintegrantes de Jeans.

El artista recordó un momento especial en el que, durante su cumpleaños, compartió en redes sociales fotografías de su infancia junto a Ari y Erika, así como con su hermana, y expresó su mayor deseo:

“Sueño con que algún día todos estemos arriba de un escenario. Eso pedí de cumpleaños, y dicen que cuando sueñas en grande en tu cumpleaños, los sueños se hacen realidad. Así será. Lo vamos a lograr”, dijo Alex Sirvent.

El cantante de ‘Mercurio’ celebra 30 años de trayectoria y sueña con una reunión de ‘Jeans’ (IG)

A pesar de las diferencias artísticas y legales que han marcado la separación de las exintegrantes de la agrupación, el integrante de Mercurio se mostró convencido de que la reconciliación es posible.

“Imagínate, 16 ‘Jeans’ o no sé cuántas sean, todas cantando juntas en un escenario. Yo creo que el amor sí lo va a lograr”, expresó Alex Sirvent.

Finalmente, el cantante reiteró su deseo de ver a su hermana reconciliada con sus excompañeras y subrayó que su principal objetivo es continuar compartiendo la música.

Paty Sirvent afirma tener la propiedad de los nombres 'Jeans' y 'JNS' (IG)

“Estamos más felices, más unidos y con toda la energía para celebrar estos 30 años. Hay golpes de la vida, pero no hay nada que la música y el amor no puedan curar”, concluyó Alex Sirvent.