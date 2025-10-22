Usa esta poderosa mezcla para eliminar la grasa difícil de los trastes

Una mezcla sencilla de productos domésticos permite eliminar residuos aceitosos en trastes, ollas y sartenes. Foto: (iStock)

Eliminar la grasa acumulada en los utensilios de cocina suele convertirse en un desafío cotidiano para quienes buscan mantener la limpieza del hogar. Frente a la dificultad que presentan los residuos grasos tras la preparación de comidas con aceite o frituras, una alternativa casera ha ganado popularidad por su eficacia y bajo costo: la combinación de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y jabón líquido.

La mezcla recomendada por expertos en limpieza del hogar se compone de una taza de vinagre blanco, dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una cucharada de jabón líquido para trastes y, de manera opcional, una taza de agua caliente. Para su preparación, se sugiere utilizar una botella con atomizador o un recipiente con tapa, lo que facilita su aplicación directa sobre platos, sartenes y otros utensilios afectados por la grasa.

El funcionamiento de esta solución se explica por la acción complementaria de sus ingredientes. El vinagre blanco actúa como un ácido natural capaz de cortar la grasa, eliminar olores desagradables y aportar propiedades antibacterianas. Su capacidad para penetrar la suciedad facilita la remoción de los residuos más adheridos.

Por su parte, el bicarbonato de sodio ofrece un efecto abrasivo suave, adecuado para desprender restos pegados sin dañar las superficies, además de neutralizar los olores. El jabón líquido se encarga de romper y disolver las moléculas de grasa, lo que simplifica el enjuague posterior. La agua caliente, aunque opcional, potencia la acción de los ingredientes y resulta especialmente útil cuando se trata de aceites sólidos o grasa muy adherida.

El procedimiento para utilizar esta mezcla consiste en combinar lentamente el vinagre y el bicarbonato, ya que la reacción entre ambos genera burbujas. Una vez que la efervescencia disminuye, se incorpora el jabón líquido y, si se desea, el agua caliente.

La solución se aplica directamente sobre los trastes grasosos, se deja actuar entre cinco y 10 minutos, y luego se frota con una esponja antes de enjuagar con agua caliente. Este método resulta eficaz tanto en utensilios con residuos ligeros como en ollas y sartenes con grasa persistente.

Existen alternativas para quienes no disponen de todos los ingredientes. El jugo de limón fresco puede sustituir al vinagre, ya que también posee propiedades ácidas y desengrasantes. Para trastes de hierro o barro, la combinación de sal gruesa y limón permite limpiar sin rayar las superficies. Además, se recomienda evitar el uso frecuente de desengrasantes industriales, ya que estos productos pueden dañar la piel, los utensilios y el medio ambiente.

La adopción de esta mezcla casera representa una opción económica, ecológica y efectiva para el mantenimiento diario de la cocina. Su uso regular contribuye a mantener los utensilios libres de grasa sin recurrir a productos agresivos, lo que beneficia tanto al hogar como al entorno.