México

Usa esta poderosa mezcla para eliminar la grasa difícil de los trastes

Esta fórmula sencilla y accesible promete resultados notables en la remoción de suciedad sin dañar las superficies

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Una mezcla sencilla de productos
Una mezcla sencilla de productos domésticos permite eliminar residuos aceitosos en trastes, ollas y sartenes. Foto: (iStock)

Eliminar la grasa acumulada en los utensilios de cocina suele convertirse en un desafío cotidiano para quienes buscan mantener la limpieza del hogar. Frente a la dificultad que presentan los residuos grasos tras la preparación de comidas con aceite o frituras, una alternativa casera ha ganado popularidad por su eficacia y bajo costo: la combinación de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y jabón líquido.

La mezcla recomendada por expertos en limpieza del hogar se compone de una taza de vinagre blanco, dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una cucharada de jabón líquido para trastes y, de manera opcional, una taza de agua caliente. Para su preparación, se sugiere utilizar una botella con atomizador o un recipiente con tapa, lo que facilita su aplicación directa sobre platos, sartenes y otros utensilios afectados por la grasa.

Esta poderosa fórmula ayudará a
Esta poderosa fórmula ayudará a remover las manchas difíciles. Foto. (iStock)

El funcionamiento de esta solución se explica por la acción complementaria de sus ingredientes. El vinagre blanco actúa como un ácido natural capaz de cortar la grasa, eliminar olores desagradables y aportar propiedades antibacterianas. Su capacidad para penetrar la suciedad facilita la remoción de los residuos más adheridos.

Por su parte, el bicarbonato de sodio ofrece un efecto abrasivo suave, adecuado para desprender restos pegados sin dañar las superficies, además de neutralizar los olores. El jabón líquido se encarga de romper y disolver las moléculas de grasa, lo que simplifica el enjuague posterior. La agua caliente, aunque opcional, potencia la acción de los ingredientes y resulta especialmente útil cuando se trata de aceites sólidos o grasa muy adherida.

El procedimiento para utilizar esta mezcla consiste en combinar lentamente el vinagre y el bicarbonato, ya que la reacción entre ambos genera burbujas. Una vez que la efervescencia disminuye, se incorpora el jabón líquido y, si se desea, el agua caliente.

Descubre una alternativa económica y
Descubre una alternativa económica y ecológica que transforma la rutina de higiene en la cocina. Foto: (iStock)

La solución se aplica directamente sobre los trastes grasosos, se deja actuar entre cinco y 10 minutos, y luego se frota con una esponja antes de enjuagar con agua caliente. Este método resulta eficaz tanto en utensilios con residuos ligeros como en ollas y sartenes con grasa persistente.

Existen alternativas para quienes no disponen de todos los ingredientes. El jugo de limón fresco puede sustituir al vinagre, ya que también posee propiedades ácidas y desengrasantes. Para trastes de hierro o barro, la combinación de sal gruesa y limón permite limpiar sin rayar las superficies. Además, se recomienda evitar el uso frecuente de desengrasantes industriales, ya que estos productos pueden dañar la piel, los utensilios y el medio ambiente.

La adopción de esta mezcla casera representa una opción económica, ecológica y efectiva para el mantenimiento diario de la cocina. Su uso regular contribuye a mantener los utensilios libres de grasa sin recurrir a productos agresivos, lo que beneficia tanto al hogar como al entorno.

Temas Relacionados

GrasaLimpiezaTrastesHogarmexico-noticias

Más Noticias

Nodal confirma show en los Latin Grammy 2025 y lo tunden en redes: “Haciendo de todo menos ver a su hija”

El cantante mexicano tiene una nominación por Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Nodal confirma show en los

Así fue la reacción de Sergio Mayer Mori al recibir la noticia de dormir con Teo en la suite del capataz

El actor no logró ocultar su sentir tras el anuncio que realizó Adal Ramones

Así fue la reacción de

Estos son los mejores platillos mexicanos para poner en tu ofrenda

Estos alimentos tradicionales fáciles de preparar son ideales para honrar la memoria de quienes han fallecido

Estos son los mejores platillos

Quién es Kenneth Lavíll, el actor de La Rosa de Guadalupe que ahora es el primer idol mexicano al debutar en Santos Bravos

El joven veracruzano destaca ahora como integrante del grupo formado por la empresa Hybe, vinculada a BTS

Quién es Kenneth Lavíll, el

Se registra sismo en Matías Romero, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Matías
MÁS NOTICIAS

NARCO

Papá de Kate del Castillo

Papá de Kate del Castillo arremete contra Sean Penn por polémica con “El Chapo”: “Ese imbécil”

Zhi Dong Zhang, el broker chino del Cártel de Sinaloa y CJNG, fue recapturado en Cuba

Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Aseguran cargamento de cocaína en Sonora escondido en carcasa de motor proveniente de Naucalpan, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Nodal confirma show en los

Nodal confirma show en los Latin Grammy 2025 y lo tunden en redes: “Haciendo de todo menos ver a su hija”

Así fue la reacción de Sergio Mayer Mori al recibir la noticia de dormir con Teo en la suite del capataz

Quién es Kenneth Lavíll, el actor de La Rosa de Guadalupe que ahora es el primer idol mexicano al debutar en Santos Bravos

Papá de Kate del Castillo arremete contra Sean Penn por polémica con “El Chapo”: “Ese imbécil”

Sandra Itzel rompió el silencio tras fuerte enfrentamiento con Lis Vega en la Granja VIP

DEPORTES

Faitelson demerita rumores sobre Javier

Faitelson demerita rumores sobre Javier Aguirre y su influencia para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

Ex rival de Canelo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra el tapatío y a él le faltó

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos