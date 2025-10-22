México

Sheinbaum se reúne con el empresario Ben Horowitz en Palacio Nacional, dialogan sobre desarrollo de la IA

La presidenta informó que se reunió con el cofundador y socio general de Andreessen Horowitz esta mañana

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum se reunió con Ben
Sheinbaum se reunió con Ben Horowitz en Palacio Nacional. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta mañana se reunió con el empresario, Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz, en Palacio Nacional.

En su cuenta de X, la mandataria publicó una fotografía de la reunión y comentó que ambos dialogaron sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial, sin dar mayores detalles sobre el tema.

“En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz; conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial”, escribió en la red social.

Sheinbaum publicó una foto de
Sheinbaum publicó una foto de la reunión con Ben Horowitz en Palacio Nacional. | X- Claudia Sheinbaum

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumInteligencia ArtificialBen Horowitzmexico-noticias

Más Noticias

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 22 de octubre: El Tío Pepe cumple su amenaza y no regresará al reality

Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea, anticipando una guerra durante los posicionamientos

‘La Granja VIP’ en vivo

Onzas troy de plata Banxico, cuál es su precio y dónde comprarlas

Las monedas de plata destacan por su alto contenido de pureza y sus diseños atractivos, lo que las convierte en valiosos objetos de inversión y colección

Onzas troy de plata Banxico,

Banxico da a conocer los diseño de la nueva familia de billetes; así serán

De acuerdo con la institución financiera, estos billetes serán más seguros que los que circulan actualmente

Banxico da a conocer los

SSPC investigará a escoltas de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Michoacán

Las extorsiones registraron un aumento de más del 60% a nivel nacional

SSPC investigará a escoltas de

¿Por qué podrían prolongarse las lluvias hasta febrero del 2026? Esto explica experto de la UNAM

Muchas de las presas están llegando al límite de su capacidad por el exceso de lluvias

¿Por qué podrían prolongarse las
MÁS NOTICIAS

NARCO

SSPC investigará a escoltas de

SSPC investigará a escoltas de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Michoacán

Uno a uno: los métodos que Zhi Dong Zhang, broker chino del CJNG, usaba en México y el mundo para traficar drogas

Ataque armado, un homicidio y el hallazgo de un cadáver con más de 24 horas de fallecido en Sinaloa

Sheinbaum niega arresto de la delegada del Bienestar, Anallely López, por portación de armas exclusivas y drogas

Nuevas herramientas del crimen organizado para atraer y explotar a jóvenes en el país, según experto

ENTRETENIMIENTO

Las Guerreras K-Pop: cómo armar

Las Guerreras K-Pop: cómo armar tu disfraz de HUNTR/X para Halloween

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 22 de octubre: El Tío Pepe cumple su amenaza y no regresará al reality

¿A qué hora y en dónde ver las galas de La Granja VIP? Horarios, canal y opciones para seguir el reality en vivo

Video ‘fake’ de Laura Zapata insultando a Verónica Castro en su fiesta de cumpleaños se hace viral: esto fue lo que dijo en realidad

‘Flores El Patrón’ enfrenta denuncia por presunta violencia doméstica contra su pareja

DEPORTES

Gran Premio de México 2025

Gran Premio de México 2025 de la F1: posibles precios de cerveza, agua y refrescos dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez

Isaac del Toro anuncia su regreso a casa para el Nacional de Ruta en México

Es oficial: Brian Rodríguez renueva su contrato con el Club América

Toro Valenzuela: a un año de su partida, Vinnny Castilla lo recuerda como la máxima figura del béisbol mexicano

Ramón Juárez recibe elogios de André Jardine tras su gol ante Puebla: “Es un chico especial”