Sheinbaum se reúne con el empresario Ben Horowitz en Palacio Nacional, dialogan sobre desarrollo de la IA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta mañana se reunió con el empresario, Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz, en Palacio Nacional.
En su cuenta de X, la mandataria publicó una fotografía de la reunión y comentó que ambos dialogaron sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial, sin dar mayores detalles sobre el tema.
“En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz; conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial”, escribió en la red social.
Información en desarrollo...
