Sheinbaum se reúne con el empresario Ben Horowitz en Palacio Nacional, dialogan sobre desarrollo de la IA

Sheinbaum se reunió con Ben Horowitz en Palacio Nacional. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta mañana se reunió con el empresario, Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz, en Palacio Nacional.

En su cuenta de X, la mandataria publicó una fotografía de la reunión y comentó que ambos dialogaron sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial, sin dar mayores detalles sobre el tema.

“En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz; conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial”, escribió en la red social.

Sheinbaum publicó una foto de la reunión con Ben Horowitz en Palacio Nacional. | X- Claudia Sheinbaum

