México

Sheinbaum se reúne con el CEO de Mazda para hablar de inversiones en México

“Hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte”, señaló la mandataria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional, la tarde de este martes, al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo;

“Hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte”, señaló la mandataria.

Sheinbaum Pardo impulsa, desde inicios de 2025, el Plan México, con el objetivo de atraer inversiones por hasta 200 mil millones de pesos que den dinamismo a la economía nacional y así afrontar las posibles barreras comerciales que busca el gobierno de Estados Unidos.

De cara a la revisión del T-MEC, prevista para el 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha asegurado al sector privado que el acuerdo comercial se mantendrá con EEUU y Canadá, por lo que el país ofrece certezas a la inversión.

La compañía nipona cuenta con una planta armadora en Salamanca, Guanajuato, y este encuentro con el gobierno federal se da en medio de las presiones que el gobierno de Estados Unidos busca aplicar a las exportaciones automotrices de nuestro país.

Las instalaciones de Mazda en Guanajuato están orientadas a la exportación hacia EEUU, sin embargo, las políticas comerciales del presidente Donald Trump están orientadas a que las armadoras trasladen sus operaciones hacia ese país.

