Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross tras su salida de La Granja VIP y así reacciona la cantante

La cantante reaccionó a las palabras de Sergio Mayer Mori en su salida de La Granja VIP. Capturas de pantalla

La reciente eliminación de Carolina Ross de La Granja VIP no solo marcó el final de su participación en el reality, sino que también generó una serie de reacciones entre sus compañeros, en particular de Sergio Mayer Mori.

La cantante, originaria de Sinaloa, se enteró tras su salida de los comentarios y cumplidos que el músico y actor expresó sobre ella durante el programa, lo que motivó diversas preguntas en las entrevistas posteriores a su eliminación.

(La Granja VIP)

Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross

Durante su estancia en el reality, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori manifestó abiertamente su admiración por el talento y la voz de su compañera, calificándola como “espectacular”, elogios que compartió con sus compañeros y con la propia cantante.

En sus primeras interacciones, Ross agradeció las palabras, aunque optó por mantener una relación estrictamente profesional con Mayer Mori desde el inicio de la competencia.

Tras la salida, el joven actor expresó que tenía el deseo de conocerla mejor dentro del entorno del programa, por lo que en una de las galas lanzó comentarios como: “Que linda se ve mi esposa” y “De seguro el público me hubiera shippeado con Caro”.

(Captura de pantalla)

Carolina Ross asegura que Sergio Mayer Mori “se vio lento”

Carolina Ross no permaneció ajena a los halagos y piropos de Sergio Mayer Mori. Durante su participación en la gala del pasado 20 de octubre, la cantante explicó que, desde el primer día, prefirió mantener cierta distancia con su compañero para evitar que se generara una relación más allá de lo profesional.

Además, sugirió que, a su parecer, Mayer Mori no llegó a mostrar abiertamente sus sentimientos hacia ella, pues considera que tienen una personalidad similar.

“La neta se vio lento, yo también, yo me daba cuenta que él, igualito a mí en el sentido de bien observador, yo así soy, yo me cuezo lento, analizando como luego dicen ‘midiendo el agua a los camotes’”, afirmó.

Aunque su permanencia fue breve, la interacción con sus compañeros y la reacción ante los comentarios de Sergio Mayer Mori han continuado generando interés entre los seguidores del programa. Mientras que, la intérprete asegura haber tenido una experiencia positiva.

(Captura de pantalla Tiktok La Granja VIP)

Además, tuvo la fortuna de poder dejar un “legado” nominando directamente a Eleazar Gómez, quien la subió a la placa de nominados y desencadenó su salida de La Granja VIP en la primera semana.