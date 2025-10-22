Sabrina Carpenter, Chumel Torres y un polémico tuit protagonizan el trend más inesperado en México

Torres se volvió tendencia en X por un polémico tuit. (Infobae México / Jovani Pérez)

Según la teoría Seis grados de separación, cualquier persona en el mundo puede estar conectada con otra a través de una cadena de conocidos con un máximo de cinco intermediarios. En el caso del presentador Chumel Torres y la estrella pop Sabrina Carpenter, un tuit basta.

¿Por qué son tendencia Sabrina Carpenter y Chumel Torres?

Torres, cuya comedia y punzantes publicaciones suelen dividir comentarios, en más de una ocasión ha estado en la mira de la cancelación digital. En horas recientes, su nombre encabeza las tendencias en X —antes Twitter.

El martes, el standupero se dijo fastidiado de la atención mediática que ha recibido Sabrina Carpenter luego de su participación en el programa Saturday Night Live. “Pagaría una suscripción extra a internet para que no me salga nada de Sabrina Carpenter”.

Un usuario identificado como Mátalos Papi, ironizó sobre la reacción de Torres a un video donde un hombre baila provocativamente, en respuesta a su crítica contra la cantante estadounidense.

”Bonita he visto hombres mamando pi** menos gays que tú”, reviró. La respuesta del tuitero fue cuestionar que el comediante prefiriera ver a hombres durante encuentros íntimos en lugar de los videos de Sabrina Carpenter.

Memes y una tendencia inesperada

La conversación fue eliminada del perfil de Chumel Torres; sin embargo, capturas de pantallas difundidas por usuarios en X abrieron un debate que colocó a Sabrina Carpenter entre las principales tendencias en México.

En Trends, herramienta gratuita de Google que muestra el interés de búsqueda de un tema en un momento y lugar específico, el nombre de la artista se ubicó como el tercer tema de interés más relevante en la categoría de Entretenimiento con un volumen de búsqueda de 2 mil solicitudes en tiempo real.

En X, la polémica derivó en memes, burlas y comentarios homofóbicos de parte de un segmento de detractores que en el pasado ha expresado animadversión hacia Chumel Torres.

“Y pensar que esta chaparrita coqueta sacó del closet a Chumel Torres”, escribieron decenas de usuarios en publicaciones que eran acompañadas lo mismo por fotografías promocionales de Sabrina Carpenter, así como memes sobre salir del clóset.

La postura de Chumel Torres

El silencio ha sido la estrategia de Chumel Torres a la tendencia de conversación digital. Al menos, hasta el momento. El presentador no es ajeno a la cultura de la cancelación ni sus ataques inherentes, a los cuales suele hacer frente.

En X, sus interacciones se han limitado a opinar sobre la agenda política, marcada por las críticas que han acaparado los legisladores Cuauhtémoc Blanco y Gerardo Fernández Noroña.

No obstante, el presunto cruce que tuvo con un usuario de X ha derivado en un inusitado interés por su vida personal y la de su pareja, la creadora digital Julieta Silva.

En febrero pasado, el conductor hizo pública su relación con la nutrióloga deportiva, quien se ha consolidado en redes sociales como por su enfoque innovador en el bienestar femenino.

