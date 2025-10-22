México

Sabrina Carpenter, Chumel Torres y un polémico tuit protagonizan el trend más inesperado en México

Una crítica hacia la estrella pop estadounidense posicionó al conductor entre los principales temas de conversación en plataformas digitales

Por Víctor Cisneros

Guardar
Torres se volvió tendencia en
Torres se volvió tendencia en X por un polémico tuit. (Infobae México / Jovani Pérez)

Según la teoría Seis grados de separación, cualquier persona en el mundo puede estar conectada con otra a través de una cadena de conocidos con un máximo de cinco intermediarios. En el caso del presentador Chumel Torres y la estrella pop Sabrina Carpenter, un tuit basta.

¿Por qué son tendencia Sabrina Carpenter y Chumel Torres?

Torres, cuya comedia y punzantes publicaciones suelen dividir comentarios, en más de una ocasión ha estado en la mira de la cancelación digital. En horas recientes, su nombre encabeza las tendencias en X —antes Twitter.

El martes, el standupero se dijo fastidiado de la atención mediática que ha recibido Sabrina Carpenter luego de su participación en el programa Saturday Night Live. “Pagaría una suscripción extra a internet para que no me salga nada de Sabrina Carpenter”.

Chumel Torres es tendencia en
Chumel Torres es tendencia en X. (@porketendencia, X)

Un usuario identificado como Mátalos Papi, ironizó sobre la reacción de Torres a un video donde un hombre baila provocativamente, en respuesta a su crítica contra la cantante estadounidense.

”Bonita he visto hombres mamando pi** menos gays que tú”, reviró. La respuesta del tuitero fue cuestionar que el comediante prefiriera ver a hombres durante encuentros íntimos en lugar de los videos de Sabrina Carpenter.

Memes y una tendencia inesperada

La conversación fue eliminada del perfil de Chumel Torres; sin embargo, capturas de pantallas difundidas por usuarios en X abrieron un debate que colocó a Sabrina Carpenter entre las principales tendencias en México.

En Trends, herramienta gratuita de Google que muestra el interés de búsqueda de un tema en un momento y lugar específico, el nombre de la artista se ubicó como el tercer tema de interés más relevante en la categoría de Entretenimiento con un volumen de búsqueda de 2 mil solicitudes en tiempo real.

En X, la polémica derivó
En X, la polémica derivó en memes, burlas y comentarios homofóbicos. (Captura de pantalla, X)

En X, la polémica derivó en memes, burlas y comentarios homofóbicos de parte de un segmento de detractores que en el pasado ha expresado animadversión hacia Chumel Torres.

“Y pensar que esta chaparrita coqueta sacó del closet a Chumel Torres”, escribieron decenas de usuarios en publicaciones que eran acompañadas lo mismo por fotografías promocionales de Sabrina Carpenter, así como memes sobre salir del clóset.

La postura de Chumel Torres

El silencio ha sido la estrategia de Chumel Torres a la tendencia de conversación digital. Al menos, hasta el momento. El presentador no es ajeno a la cultura de la cancelación ni sus ataques inherentes, a los cuales suele hacer frente.

En X, sus interacciones se han limitado a opinar sobre la agenda política, marcada por las críticas que han acaparado los legisladores Cuauhtémoc Blanco y Gerardo Fernández Noroña.

Memes sobre el tema que
Memes sobre el tema que circularon en X. (Captura de pantalla, X)

No obstante, el presunto cruce que tuvo con un usuario de X ha derivado en un inusitado interés por su vida personal y la de su pareja, la creadora digital Julieta Silva.

En febrero pasado, el conductor hizo pública su relación con la nutrióloga deportiva, quien se ha consolidado en redes sociales como por su enfoque innovador en el bienestar femenino.

Reacciones de usuarios en X.
Reacciones de usuarios en X. (X)

Temas Relacionados

Chumel TorresSabrina CarpenterViralMemesmexico-entretenimiento

Más Noticias

“Si se largaran tres personas, sí”: Tuca Ferretti pone condiciones para volver a Tigres

El estratega brasileño criticó la falta de verticalidad en el actual estilo de juego de Tigres y señaló que observa “muy poco reflejo” de su etapa en la plantilla actual

“Si se largaran tres personas,

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 22 de octubre: TV Azteca reacciona a ausencia del Tío Pepe tras ser insultado por los granjeros

Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea, anticipando una guerra durante los posicionamientos

‘La Granja VIP’ en vivo

Pemex anuncia limpieza y contención de hidrocarburos tras derrame en río Pantepec, Veracruz

La empresa anunció la movilización de más de 80 unidades y equipos especializados para recuperar hidrocarburos y proteger comunidades afectadas

Pemex anuncia limpieza y contención

Cuba extraditará a México a Zhi Dong Zhang, el broker chino del Cártel de Sinaloa y CJNG

El narcotraficante de bajo perfil habría huido de su arresto domiciliario el pasado mes de julio

Cuba extraditará a México a

Sismo de 4.8 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor ocurrió a las 12:58 horas, a una distancia de 44 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 71.3 km

Sismo de 4.8 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuba extraditará a México a

Cuba extraditará a México a Zhi Dong Zhang, el broker chino del Cártel de Sinaloa y CJNG

Grupo armado incendia una casa tras irrumpir con auto en el fraccionamiento Colinas de San Miguel en Culiacán, Sinaloa

“Sólo un penal federal presenta sobrepoblación”, afirma García Harfuch luego de comparecer ante el senado

Omar García Harfuch comparece ante el Senado para dar informe de seguridad; sostiene que “su trabajo es medible”

FGR indaga a policías de Baja California por presunto robo de cocaína a favor del Cártel de Los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’ en vivo

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 22 de octubre: TV Azteca reacciona a ausencia del Tío Pepe tras ser insultado por los granjeros

¿Volverá? TV Azteca rompe el silencio sobre la ausencia del Tío Pepe de La Granja VIP tras insultos de Jawy

El es César, el hombre ‘guapo’ que cautivó a Belinda en pleno concierto en Jalisco

Final de Amanecer: fecha, hora y todo sobre el desenlace de la telenovela de Livia Brito y Fernando Colunga

“Sigue en terapia”: Kike Mayagoitia se burla del Tío Pepe por no asistir a La Granja VIP tras recibir insulto de Jawy

DEPORTES

“Si se largaran tres personas,

“Si se largaran tres personas, sí”: Tuca Ferretti pone condiciones para volver a Tigres

Clara Brugada presenta el lema oficial del Mundial 2026 para la CDMX

NFL Semana 8: dónde y cuándo ver todos los partidos

Alejandro Kirk, Fernando Valenzuela y todos los mexicanos que han jugado una Serie Mundial

WWE NXT Halloween Havoc 2025: cuándo, a qué hora y dónde verlo en vivo desde México