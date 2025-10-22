Receta de enchiladas suizas baja en calorías y grasas saturadas para un antojo saludable

Las enchiladas suizas suelen ser una de las preferidas por los mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contrario a lo que señala su nombre, las enchiladas suizas en realidad son un platillo 100% mexicano que recibió el apelativo de suizas debido a la abundancia de lácteos en su preparación, haciendo alusión a la tradición quesera y lechera de Suiza.

La creación de esta deliciosa versión de las enchiladas tradicionales se le ha atribuido al restaurante Sanborns, donde se buscó adaptar las enchiladas tradicionales con ingredientes más cremosos y gratinados.

Se trata de un platillo mexicano compuesto por tortillas de maíz rellenas, generalmente de pollo, bañadas con salsa verde a base de tomatillo y cubiertas con crema y queso gratinado que sse caracterizan por ir al horno hasta que el queso se funde.

Y a pesar de que dicha combinación crea un sabor irresistible, lo cierto es que suele tratarse de un platillo elevado en calorías y grasas saturadas por las características de sus ingredientes. Sin embargo, si deseas disfrutar de una versión más saludable, aquí tenemos una receta ideal para ti.

Las enchiladas suizas son populares en desayunos y aquí te decimos como crear tu propia versión baja en calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de enchiladas suizas saludables: baja en calorías y grasas saturadas

Ingredientes

8 tortillas de maíz integrales o bajas en calorías

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas (sin piel)

1 taza de espinaca fresca picada (opcional)

1 taza de tomate verde (tomatillo) hervido

1 diente de ajo

1/2 cebolla blanca

1 chile serrano (opcional, para darle un toque picante)

1/2 taza de yogur natural descremado (en vez de crema)

1/2 taza de queso panela o queso fresco bajo en grasa, rallado

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta al gusto

Cilantro fresco al gusto

Preparación

Salsa: Licuar los tomates, ajo, cebolla y chile. Cocinar la mezcla en una sartén con una cucharada de aceite de oliva por 5 minutos. Agregar sal y pimienta. Al final, mezclar con el yogur descremado hasta obtener una salsa cremosa. Relleno: Mezclar el pollo desmenuzado con espinaca fresca si se desea. Montaje: Calentar las tortillas y rellenarlas con la mezcla de pollo. Enrollarlas y acomodarlas en un refractario. Baño de salsa: Bañar las enchiladas con la salsa preparada. Toque final: Espolvorear el queso panela o queso fresco bajo en grasa sobre las enchiladas. Hornear: Meter al horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos para dorar ligeramente y que el queso se funda. Servir: Decorar con cilantro picado.

Para reducir la grasa saturada en las enchiladas suizas, se puede sustituir la crema tradicional por yogur descremado. Elegir quesos bajos en grasa, como fresco, panela o ricotta light, en lugar de quesos fundidos o crema, ayuda a disminuir las calorías totales del platillo. Además, el uso de tortillas de maíz integrales aporta mayor cantidad de fibra y menos calorías frente a las de harina o las industriales. Además,

Agregar vegetales al relleno, como champiñones o calabacita, incrementa el aporte nutricional y mejora el perfil saludable de la receta. Foto: Instagram/@maucocinadetodo

Cuántas calorías tienen las enchiladas suizas versión saludable

Las enchiladas suizas tradicionales suelen prepararse con tortillas de maíz, pollo, salsa verde elaborada con crema y queso, además de cantidades generosas de queso fundido.

En contraste, la versión baja en calorías sustituye la crema por yogur descremado y el queso fundido por opciones bajas en grasa; también se puede reducir la cantidad de aceite y aumentar vegetales en el relleno.

Calorías aproximadas en una porción (3 enchiladas):

Enchiladas suizas tradicionales:

Tortillas de maíz (3): 180 kcal

Pollo desmenuzado (100 g): 165 kcal

Crema ácida (2 cucharadas): 120 kcal

Queso manchego o fundido (60 g): 210 kcal

Aceite (1 cucharada): 120 kcal

Total: Aproximadamente 835 kcal por porción

Enchiladas suizas versión baja en calorías:

Tortillas de maíz integrales o bajas calorías (3): 135 kcal

Pollo desmenuzado (100 g): 165 kcal

Yogur natural descremado (2 cucharadas): 25 kcal

Queso panela bajo en grasa (60 g): 90 kcal

Salsa verde (tomatillo, chile, cebolla): 40 kcal

Aceite de oliva (1 cucharadita): 40 kcal

Vegetales extra (espinaca, calabacita): 15 kcal

Total: Aproximadamente 510 kcal por porción

Como se puede ver, la versión baja en calorías ofrece una reducción cercana al 40% respecto a la tradicional, principalmente por los cambios en lácteos y el uso de menos aceite.