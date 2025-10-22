México

Receta de enchiladas suizas baja en calorías y grasas saturadas para un antojo saludable

El cambio de algunos ingredientes puede hacer la diferencia para crear una versión más saludable de este tradicional platillo

Por Abigail Gómez

Guardar
Las enchiladas suizas suelen ser
Las enchiladas suizas suelen ser una de las preferidas por los mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contrario a lo que señala su nombre, las enchiladas suizas en realidad son un platillo 100% mexicano que recibió el apelativo de suizas debido a la abundancia de lácteos en su preparación, haciendo alusión a la tradición quesera y lechera de Suiza.

La creación de esta deliciosa versión de las enchiladas tradicionales se le ha atribuido al restaurante Sanborns, donde se buscó adaptar las enchiladas tradicionales con ingredientes más cremosos y gratinados.

Se trata de un platillo mexicano compuesto por tortillas de maíz rellenas, generalmente de pollo, bañadas con salsa verde a base de tomatillo y cubiertas con crema y queso gratinado que sse caracterizan por ir al horno hasta que el queso se funde.

Y a pesar de que dicha combinación crea un sabor irresistible, lo cierto es que suele tratarse de un platillo elevado en calorías y grasas saturadas por las características de sus ingredientes. Sin embargo, si deseas disfrutar de una versión más saludable, aquí tenemos una receta ideal para ti.

Las enchiladas suizas son populares
Las enchiladas suizas son populares en desayunos y aquí te decimos como crear tu propia versión baja en calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de enchiladas suizas saludables: baja en calorías y grasas saturadas

Ingredientes

  • 8 tortillas de maíz integrales o bajas en calorías
  • 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas (sin piel)
  • 1 taza de espinaca fresca picada (opcional)
  • 1 taza de tomate verde (tomatillo) hervido
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 cebolla blanca
  • 1 chile serrano (opcional, para darle un toque picante)
  • 1/2 taza de yogur natural descremado (en vez de crema)
  • 1/2 taza de queso panela o queso fresco bajo en grasa, rallado
  • 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cilantro fresco al gusto

Preparación

  1. Salsa: Licuar los tomates, ajo, cebolla y chile. Cocinar la mezcla en una sartén con una cucharada de aceite de oliva por 5 minutos. Agregar sal y pimienta. Al final, mezclar con el yogur descremado hasta obtener una salsa cremosa.
  2. Relleno: Mezclar el pollo desmenuzado con espinaca fresca si se desea.
  3. Montaje: Calentar las tortillas y rellenarlas con la mezcla de pollo. Enrollarlas y acomodarlas en un refractario.
  4. Baño de salsa: Bañar las enchiladas con la salsa preparada.
  5. Toque final: Espolvorear el queso panela o queso fresco bajo en grasa sobre las enchiladas.
  6. Hornear: Meter al horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos para dorar ligeramente y que el queso se funda.
  7. Servir: Decorar con cilantro picado.

Para reducir la grasa saturada en las enchiladas suizas, se puede sustituir la crema tradicional por yogur descremado. Elegir quesos bajos en grasa, como fresco, panela o ricotta light, en lugar de quesos fundidos o crema, ayuda a disminuir las calorías totales del platillo. Además, el uso de tortillas de maíz integrales aporta mayor cantidad de fibra y menos calorías frente a las de harina o las industriales. Además,

Agregar vegetales al relleno, como
Agregar vegetales al relleno, como champiñones o calabacita, incrementa el aporte nutricional y mejora el perfil saludable de la receta. Foto: Instagram/@maucocinadetodo

Cuántas calorías tienen las enchiladas suizas versión saludable

Las enchiladas suizas tradicionales suelen prepararse con tortillas de maíz, pollo, salsa verde elaborada con crema y queso, además de cantidades generosas de queso fundido.

En contraste, la versión baja en calorías sustituye la crema por yogur descremado y el queso fundido por opciones bajas en grasa; también se puede reducir la cantidad de aceite y aumentar vegetales en el relleno.

Calorías aproximadas en una porción (3 enchiladas):

Enchiladas suizas tradicionales:

  • Tortillas de maíz (3): 180 kcal
  • Pollo desmenuzado (100 g): 165 kcal
  • Crema ácida (2 cucharadas): 120 kcal
  • Queso manchego o fundido (60 g): 210 kcal
  • Aceite (1 cucharada): 120 kcal
  • Total: Aproximadamente 835 kcal por porción

Enchiladas suizas versión baja en calorías:

  • Tortillas de maíz integrales o bajas calorías (3): 135 kcal
  • Pollo desmenuzado (100 g): 165 kcal
  • Yogur natural descremado (2 cucharadas): 25 kcal
  • Queso panela bajo en grasa (60 g): 90 kcal
  • Salsa verde (tomatillo, chile, cebolla): 40 kcal
  • Aceite de oliva (1 cucharadita): 40 kcal
  • Vegetales extra (espinaca, calabacita): 15 kcal
  • Total: Aproximadamente 510 kcal por porción

Como se puede ver, la versión baja en calorías ofrece una reducción cercana al 40% respecto a la tradicional, principalmente por los cambios en lácteos y el uso de menos aceite.

Temas Relacionados

enchiladas suizasrecetasmexico-noticias

Más Noticias

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Desde el estadio Ciudad de los Deportes

Las Águilas del América reciben a los camoteros en un duelo de mitad de semana tras una fecha doble en el campeonato mexicano

América vs Puebla EN VIVO

¿Qué tan dañinos pueden ser los aceites vegetales que se usan en la cocina?

Algunas opciones populares para freír y preparar alimentos pueden alterar tus hormonas, favorecer la inflamación y afectar el sistema cardiovascular

¿Qué tan dañinos pueden ser

Obras de la Línea 3 del Mexicable avanzan al 50%

El nuevo sistema de transporte en Naucalpan deberá entrar en operación a finales de 2026

Obras de la Línea 3

Sheinbaum se reúne con el CEO de Mazda para hablar de inversiones en México

“Hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte”, señaló la mandataria

Sheinbaum se reúne con el

Expulsan a dos alumnos de la Universidad de San Luis Potosí, tras denuncia de agresión sexual

Según diversas publicaciones, ambos formaban parte de la Coordinación Estatal de Jóvenes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

Expulsan a dos alumnos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comisión de Derechos Humanos de

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

Dictan prisión preventiva contra Donovan “N”, acusado del homicidio del abogado David Cohen

Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Chapos vs Mayos: por qué hay tantos brotes de violencia en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, contaba con un escolta el día de su asesinato, informa SSPC

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris revela que

Aldo de Nigris revela que su abuela “le robó dinerillo” mientras estaba en La Casa de los Famosos

La Granja VIP en VIVO: Ricardo Peralta se queja del trato a César Doroteo por parte de este granjero

Mercurio celebra en redes sociales sus 30 años de carrera musical

Niurka defiende a Juan Osorio del hate que recibe por querer ser padre a los 68 años

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de octubre

DEPORTES

América vs Puebla EN VIVO

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Desde el estadio Ciudad de los Deportes

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”

IA revela al ganador entre Pumas y Atlético San Luis de la jornada 14

¿Quién ganará el Querétaro vs Chivas de acuerdo a la IA?

Liga MX: qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta