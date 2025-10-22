Receta de enchiladas suizas baja en calorías y grasas saturadas para un antojo saludable

Contrario a lo que señala su nombre, las enchiladas suizas en realidad son un platillo 100% mexicano que recibió el apelativo de suizas debido a la abundancia de lácteos en su preparación, haciendo alusión a la tradición quesera y lechera de Suiza.
La creación de esta deliciosa versión de las enchiladas tradicionales se le ha atribuido al restaurante Sanborns, donde se buscó adaptar las enchiladas tradicionales con ingredientes más cremosos y gratinados.
Se trata de un platillo mexicano compuesto por tortillas de maíz rellenas, generalmente de pollo, bañadas con salsa verde a base de tomatillo y cubiertas con crema y queso gratinado que sse caracterizan por ir al horno hasta que el queso se funde.
Y a pesar de que dicha combinación crea un sabor irresistible, lo cierto es que suele tratarse de un platillo elevado en calorías y grasas saturadas por las características de sus ingredientes. Sin embargo, si deseas disfrutar de una versión más saludable, aquí tenemos una receta ideal para ti.
Receta de enchiladas suizas saludables: baja en calorías y grasas saturadas
Ingredientes
- 8 tortillas de maíz integrales o bajas en calorías
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas (sin piel)
- 1 taza de espinaca fresca picada (opcional)
- 1 taza de tomate verde (tomatillo) hervido
- 1 diente de ajo
- 1/2 cebolla blanca
- 1 chile serrano (opcional, para darle un toque picante)
- 1/2 taza de yogur natural descremado (en vez de crema)
- 1/2 taza de queso panela o queso fresco bajo en grasa, rallado
- 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
- Sal y pimienta al gusto
- Cilantro fresco al gusto
Preparación
- Salsa: Licuar los tomates, ajo, cebolla y chile. Cocinar la mezcla en una sartén con una cucharada de aceite de oliva por 5 minutos. Agregar sal y pimienta. Al final, mezclar con el yogur descremado hasta obtener una salsa cremosa.
- Relleno: Mezclar el pollo desmenuzado con espinaca fresca si se desea.
- Montaje: Calentar las tortillas y rellenarlas con la mezcla de pollo. Enrollarlas y acomodarlas en un refractario.
- Baño de salsa: Bañar las enchiladas con la salsa preparada.
- Toque final: Espolvorear el queso panela o queso fresco bajo en grasa sobre las enchiladas.
- Hornear: Meter al horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos para dorar ligeramente y que el queso se funda.
- Servir: Decorar con cilantro picado.
Para reducir la grasa saturada en las enchiladas suizas, se puede sustituir la crema tradicional por yogur descremado. Elegir quesos bajos en grasa, como fresco, panela o ricotta light, en lugar de quesos fundidos o crema, ayuda a disminuir las calorías totales del platillo. Además, el uso de tortillas de maíz integrales aporta mayor cantidad de fibra y menos calorías frente a las de harina o las industriales. Además,
Cuántas calorías tienen las enchiladas suizas versión saludable
Las enchiladas suizas tradicionales suelen prepararse con tortillas de maíz, pollo, salsa verde elaborada con crema y queso, además de cantidades generosas de queso fundido.
En contraste, la versión baja en calorías sustituye la crema por yogur descremado y el queso fundido por opciones bajas en grasa; también se puede reducir la cantidad de aceite y aumentar vegetales en el relleno.
Calorías aproximadas en una porción (3 enchiladas):
Enchiladas suizas tradicionales:
- Tortillas de maíz (3): 180 kcal
- Pollo desmenuzado (100 g): 165 kcal
- Crema ácida (2 cucharadas): 120 kcal
- Queso manchego o fundido (60 g): 210 kcal
- Aceite (1 cucharada): 120 kcal
- Total: Aproximadamente 835 kcal por porción
Enchiladas suizas versión baja en calorías:
- Tortillas de maíz integrales o bajas calorías (3): 135 kcal
- Pollo desmenuzado (100 g): 165 kcal
- Yogur natural descremado (2 cucharadas): 25 kcal
- Queso panela bajo en grasa (60 g): 90 kcal
- Salsa verde (tomatillo, chile, cebolla): 40 kcal
- Aceite de oliva (1 cucharadita): 40 kcal
- Vegetales extra (espinaca, calabacita): 15 kcal
- Total: Aproximadamente 510 kcal por porción
Como se puede ver, la versión baja en calorías ofrece una reducción cercana al 40% respecto a la tradicional, principalmente por los cambios en lácteos y el uso de menos aceite.