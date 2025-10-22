Policías de la CDMX ayudan a mujer en labor de parto, reciben al recién nacido en calles de la GAM

Foto: X: @SSC_CDMX

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a una mujer que entró en labor de parto dentro de un taxi en calles de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y recibieron al recién nacido antes de que pudiera llegar asistencia médica.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de patrullaje sobre la calle Paganini y el Circuito Interior, cuando los policías fueron alertados por el conductor de un vehículo de servicio público. Según los propios agentes, el chofer reportó que trasladaba a dos mujeres, una de 47 años y su hermana, quien se encontraba ya con 40 semanas de gestación y empezó a experimentar contracciones intensas durante el trayecto.

De acuerdo con el informe de la SSC, los agentes solicitaron de inmediato apoyo médico, pero determinaron que el parto no podía esperar. “Nos dimos cuenta que era urgente y procedimos a recostar a la mujer en el asiento trasero del taxi”, relató uno de los elementos, según información compartida por la corporación. Con base en sus conocimientos de primeros auxilios, los agentes atendieron a la mujer y recibieron al recién nacido. El bebé fue protegido y arropado con mantas para evitar la pérdida de calor corporal mientras llegaba personal especializado.

La SSC señaló que tras el nacimiento, tanto la madre —de 29 años— como el recién nacido fueron trasladados de manera prioritaria a un hospital para revisión y atención médica completa. Las autoridades indicaron que la intervención de los policías permitió preservar la integridad de ambos durante un evento no planificado.

Familiares de la joven y el propio conductor del taxi expresaron su agradecimiento a los uniformados. “Estamos muy agradecidos con los oficiales porque actuaron de inmediato, nos ayudaron en todo momento y no nos dejaron solos”, afirmó la hermana de la madre tras el parto, en declaraciones recogidas por la Secretaría.

La SSC destacó que sus agentes reciben capacitación constante en primeros auxilios y reiteró el compromiso de sus elementos para asistir a la población cuando se presenten riesgos de emergencia en la vía pública. “Siempre estamos al servicio de los habitantes y visitantes de la ciudad para salvaguardar su integridad”, puntualizó la institución.

El incidente refleja la preparación de los cuerpos policiacos para enfrentar situaciones de urgencia y su disposición para responder a las necesidades inmediatas de la ciudadanía en la Ciudad de México, así como la fuerte congestión vehicular que les impidió llegar a tiempo.