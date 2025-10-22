Papá de Kate del Castillo arremete contra Sean Penn por polémica con “El Chapo”: “Ese imbécil”

Eric del Castillo habla de Sean Penn y la traición a su hija Kate del castillo. ( Infobae)

Eric del Castillo, reconocido actor mexicano, reavivó el conflicto mediático surgido en torno a su hija Kate del Castillo, Sean Penn y Joaquín “El Chapo” Guzmán, al pronunciarse con dureza sobre el papel del actor estadounidense en el episodio que marcó la vida y carrera de la actriz.

La posición de Eric del Castillo respecto a lo ocurrido no ha variado a pesar del paso del tiempo. El actor habló públicamente sobre las repercusiones personales y familiares de aquel encuentro producido en 2015, cuando su hija y Sean Penn se reunieron en la sierra mexicana con Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, quien era en ese momento el prófugo más buscado del país.

Ese episodio trajo consecuencias profesionales, legales y personales a Kate del Castillo, quien enfrentó investigaciones y aislamiento tras el escándalo.

(Instagram/@katedelcastillo)

¿Qué dijo Eric del Castillo?

En declaraciones recientes, Eric del Castillo afirmó: “Está muy lejos ese idiota, pero pues desde luego me cae gordo. No pues, ¿qué lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija?”. Expresó que el resentimiento surgió tras las acciones de Penn, quien publicó una crónica del encuentro en una revista internacional, lo que habría dado paso a un proceso judicial contra Kate y deteriorado la confianza de la familia en su círculo cercano.

El primer actor mexicano relató cómo la cobertura mediática intensificó la presión sobre su hija, y que el episodio evidenció para él la importancia de la lealtad. Recalcó que su enojo no es pasajero ni superficial. “Si yo lo viera, daría un derechazo y otro por abajo y otra patada, ya saben dónde, ¿no? Traidor, traidor, traidor”, insistió.

La repercusión familiar de este hecho también afectó las relaciones personales de su hija. Ante la pregunta sobre amistades que se alejaron tras el escándalo, reveló que muchas de esas personas regresaron cuando la situación de Kate mejoró, a las que se refirió como “convenencieras”.

Kate del Castillo habló de Sean Penn y El Chapo. (Captura de pantalla/YouTube)

Además, evitó mencionar nombres por temor a represalias y calificó a estas personas como “las lagartonas”. Detalló que las consideraban casi familia, pero su lealtad se vio comprometida durante los momentos de mayor dificultad para Kate.

En relación con lo que considera un daño institucional, Eric del Castillo reveló que la familia se encuentra en un proceso legal para lograr que el gobierno mexicano indemnice a Kate del Castillo por la persecución y el desprestigio que sufrió como consecuencia del escándalo.

“Estamos peleando un dinero que le deben a Kate. El gobierno mexicano le debe un dinero a Kate y tenemos los licenciados que lo están luchando para que se le pague. A ver si lo logramos”, mencionó el actor.

El propio actor señaló que las consecuencias impactaron profundamente en la capacidad de su hija para confiar en quienes la rodeaban y que la experiencia reafirmó para su familia la necesidad de protección a nivel personal y familiar. “Uno nunca sabe la malignidad que hay alrededor de uno, la maldad que hay alrededor”, expresó.

Las secuelas para Kate del Castillo: aislamiento, crisis y traición

Kate del Castillo habló de Sean Penn y El Chapo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Durante el escándalo, Kate del Castillo experimentó un fuerte aislamiento profesional y personal. En una reciente entrevista con Jorge Burro Van Rankin relató que tuvo que huir de México y las propuestas de trabajo dejaron de llegarle.

La actriz también describió que después del encuentro con “El Chapo” sufrió un ataque de pánico y recurrió a un medicamento para calmarse: “Sales de ahí… hasta me entró un pánico cabrón, me eché un rivotril. Fue horrible, horrible, horrible.”

El episodio no solo dejó fracturas en el círculo cercano de Kate, sino que reforzó la desconfianza hacia su entorno social. Además, mencionó haber estado bajo vigilancia de la DEA, lo que sumó presión emocional a la ya compleja situación.

En una ronda rápida de preguntas y respuestas, “El Burro” le preguntó a Kate qué era lo primero que pensaba cuando escuchaba el nombre de Sean Penn, a lo que ella respondió tajantemente: “Escoria”.

Asimismo, en la conversación reconoció que el actor la traicionó: “Obvio, yo fui, me utilizó de carnada literalmente”.

La hija de Eric del Castillo remarcó que la traición de Penn la llevó a distanciarse y desconfiar de personas tóxicas. Añadió además que cortó toda comunicación con Penn, bloqueándolo de su vida y dejando en claro que no tiene interés en volver a saber de él ni mantener ningún tipo de contacto: “Nunca más lo volví a ver”.

“Son vivencias que me voy a llevar yo a la tumba y son vivencias que digo, sí la pasé mal, pero también me hicieron crecer muy cabrón, me hicieron también abrirme de personas que me hacían daño, abrirme de gente tóxica en mi vida y aprendí a saber que estamos solos en este mundo, aunque tengas gente que te ama y que te adora en situaciones, por eso somos individuos, somos individuales y tienes que aprender a resolver las cosas tú sola sin esperar que nadie te dé nada”, expresó la actriz.

Describió que la sensación de peligro y la investigación en su contra transformaron el proceso en una pesadilla constante, sin embargo, la protagonista de “La Reina del Sur” dejó claro que, a pesar de la complejidad de la situación, no se arrepiente de su papel ni de las decisiones que tomó.

“No me arrepiento para nada. Asumo las consecuencias de todo lo que pasó, porque fueron decisiones que yo tomé”, puntualizó, pese a haber vivido un periodo de aislamiento y angustia y siguió: “Agradezco a la vida que me dio estas oportunidades para crecer, para conocerme, porque nada más en las malas se conoce uno bien”.