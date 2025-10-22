México

Juan Ramón de la Fuente se reúne con Gobernadora de Arizona, Katie Hobbs

La mandataria también se reunió con Marcelo Ebrard, Secretario de Economía

Por Alexa Cirel

Guardar
Katie Hobbs, sostuvo este martes
Katie Hobbs, sostuvo este martes una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores Crédito: X: SRE_mx

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México sostuvo este martes una reunión con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, en la sede de la Cancillería ubicada en la Cuidad de México.

El encuentro tuvo como propósito fortalecer los lazos económicos, educativos y tecnológicos entre México y el estado fronterizo de Arizona, cuya relación se caracteriza por una intensa actividad comercial y una amplia comunidad mexicana residente en esa región del sur de Estados Unidos.

Durante la reunión, ambos funcionarios revisaron temas de interés común, entre ellos el impulso al turismo, que ha registrado un crecimiento notable en los últimos años, así como nuevas oportunidades de colaboración en la industria de los semiconductores.

Katie Hobbs, sostuvo este martes
Katie Hobbs, sostuvo este martes una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores Crédito: X: SRE_mx

En este último rubro, se discutieron iniciativas para mejorar la competitividad y promover la innovación tecnológica mediante alianzas entre la Universidad de Arizona y diversas instituciones mexicanas de educación superior y centros de investigación.

El canciller De la Fuente estuvo acompañado por el cónsul general de México en Phoenix, Jorge Yescas, y Natalia Figueroa, de la Dirección General de Estrategia Diplomática para América del Norte.

Por parte del gobierno de Arizona asistieron Chad Campbell, jefe de Gabinete de la gobernadora Hobbs, y Billy Kovacs, director de Asuntos Federales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la reunión se desarrolló en un ambiente de cordialidad y coincidencia sobre la importancia de mantener una cooperación activa en materia económica y educativa.

Hobbs también se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard

Durante su visita a México, la gobernadora Hobbs también se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. A través de sus redes sociales, la mandataria estatal expresó su satisfacción por el encuentro:

“Agradecida de reunirme con el secretario de Economía Ebrard. Con la colaboración en tecnología, comercio, la cadena de suministro y más, estamos dando forma a un futuro de prosperidad compartida e innovación para Arizona y México”, escribió Hobbs en su cuenta oficial.

Katie Hobbs, sostuvo este martes
Katie Hobbs, sostuvo este martes una reunión con el secretario Marcelo Ebrard: Ig: govhobbs

De acuerdo con el gobierno de Arizona, la reunión reafirma el compromiso de ambos territorios por fortalecer la integración económica, promover inversiones y ampliar los canales de cooperación en innovación, energía y comercio fronterizo.

México refuerza el diálogo diplomático con Estados Unidos

El acercamiento entre Arizona y el gobierno mexicano se da en el contexto de un diálogo constante entre ambos países. Apenas el mes pasado, el canciller De la Fuente se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el marco del nuevo “Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley”.

Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente indicó que estamos en "tiempo de mujeres". | Presidencia

De la Fuente, quien encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, ha señalado que la diplomacia mexicana se orienta hacia un enfoque “humanista, soberano y cooperativo”. En su reciente discurso ante la Asamblea General de la ONU, destacó el papel de México como un país comprometido con la justicia social, la igualdad y la prosperidad compartida.

Temas Relacionados

Katie HobbsJuan Ramón de la FuenteMarcelo EbrardEstados Unidosmexico-noticias

Más Noticias

Aldo de Nigris revela que su abuela “le robó dinerillo” mientras estaba en La Casa de los Famosos

El regiomontano habló sobre el reencuentro con su familia en el podcast “Cara a cara” de Poncho de Nigris

Aldo de Nigris revela que

Luisa María Alcalde acusa falta de empatía sobre “relanzamiento” del PAN: “Están pensando en ellos”

La dirigente nacional de Morena criticó los cambios al logo del blanquiazul y la actitud de sus integrantes frente a la emergencia que han vivido habitantes de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí

Luisa María Alcalde acusa falta

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”

En una reciente entrevista, El “Bandera Roja” opinó acerca de la derrota del pugilista tapatío

David Benavidez confiesa por qué

¿Cómo tocar un instrumento puede ayudar al desarrollo de tu hijo, según la UNAM?

Estudios recientes destacan que la formación musical en la infancia potencia habilidades cognitivas, sociales y emocionales

¿Cómo tocar un instrumento puede

SAT niega que busquen “vigilar” a los usuarios a través de las redes sociales

El organismo fiscal mexicano aclara que la reciente modificación legal solo permite acceso a datos tributarios

SAT niega que busquen “vigilar”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comisión de Derechos Humanos de

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

Dictan prisión preventiva contra Donovan “N”, acusado del homicidio del abogado David Cohen

Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Chapos vs Mayos: por qué hay tantos brotes de violencia en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, contaba con un escolta el día de su asesinato, informa SSPC

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris revela que

Aldo de Nigris revela que su abuela “le robó dinerillo” mientras estaba en La Casa de los Famosos

La Granja VIP en VIVO: Ricardo Peralta se queja del trato a César Doroteo por parte de este granjero

Mercurio celebra en redes sociales sus 30 años de carrera musical

Niurka defiende a Juan Osorio del hate que recibe por querer ser padre a los 68 años

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de octubre

DEPORTES

David Benavidez confiesa por qué

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”

América vs Puebla EN VIVO: Partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025

IA revela al ganador entre Pumas y Atlético San Luis de la jornada 14

¿Quién ganará el Querétaro vs Chivas de acuerdo a la IA?

Liga MX: qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta