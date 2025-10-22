Cuba extraditará a México a Zhi Dong Zhang, el broker chino del Cártel de Sinaloa y CJNG

Autoridades de Cuba y fuerzas federales de México confirmaron la recaptura de Zhi Dong Zhang cuando se encontraba huyendo de su arresto domiciliario en Santa Fe. | Jovani Pérez / Infobae México

El narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, considerado uno de los principales abastecedores de fentanilo para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado en Cuba y se prevé que sea extraditado a México, informaron fuentes gubernamentales cubanas y mexicanas a la agencia AFP.

De acuerdo con reportes de las autoridades, el ciudadano chino se encuentra detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que el gobierno cubano confirme si será deportado directamente o si deberá formalizarse una solicitud de extradición, según los procedimientos bilaterales.

Según la agencia internacional, las autoridades confirmaron que la extradición de Zhi Dong Zhang a México sí está prevista, aunque no precisaron la fecha ni los detalles del proceso.

Zhi Dong Zhang fue detenido por las autoridades mexicanas el mes de octubre del año 2024. (Anayeli Tapia/Infobae)

Zhi Dong Zhang es señalado por agencias de inteligencia y seguridad mexicana, como uno de los principales enlaces internacionales en el tráfico de precursores químicos provenientes de China para la producción de fentanilo, droga sintética que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

Ya estaba en proceso de extradición a Estados Unidos

Washington lo identifica como proveedor directo del Cártel de Sinaloa y CJNG (organizaciones criminales más poderosas de México), a los que el gobierno estadounidense catalogó como grupos terroristas extranjeros en febrero pasado, debido a su papel en la expansión del tráfico de opioides hacia su territorio.

El narcotraficante ya había sido detenido previamente en México en octubre de 2024, donde enfrentaba un proceso de extradición a petición de Estados Unidos, sin embargo, tras ser recluido en una prisión de la Ciudad de México, un juez le concedió prisión domiciliaria, medida que aprovechó para fugarse en julio pasado.

De acuerdo con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, Zhi Dong Zhang es considerado un operador clave en el lavado de dinero a nivel internacional, coloquialmente llamado broker, además de coordinar el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centroamérica, Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

Zhi Dong Zhang fue localizado en Cuba. (Especial)

Su recaptura en Cuba y la inminente extradición a México representan un avance relevante en la cooperación internacional contra el tráfico de fentanilo, un negocio que ha colocado a las autoridades mexicanas bajo creciente presión diplomática de Estados Unidos.

Finalmente, Zhi Dong Zhang es señalado por las autoridades de Estados Unidos de haber coordinado la exportación, transporte y distribución de más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y 600 kilogramos de metanfetaminas, así como de manejar flujos de dinero ilícito superiores a 150 millones de dólares anuales.

De acuerdo con las autoridades, sus múltiples alias confirmaban su experiencia y profesionalización en el movimiento entre jurisdicciones internacionales.

Algunos de sus alias más famosos fueron:

Li Gong Sun Chang

Ku Li Hernández

Summor Ownor

Brother Wang

Pancho