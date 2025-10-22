Captan agresión de paciente a doctora en hospital del IMSS en Cabo San Lucas y el video se vuelve viral Crédito: x.com/@CANALEVOLUTIVO

La agresión sufrida por la doctora Jaide Ramírez dentro del Hospital General de Subzona No. 26 del IMSS en Cabo San Lucas quedó registrada en un video difundido en redes sociales, lo que generó una inmediata reacción en la opinión pública. El incidente ocurrió cuando un paciente, que afirmó haber sido “maltratado”, agredió físicamente a la profesional de la salud.

El material audiovisual, que circuló ampliamente durante las últimas horas, muestra el momento en el que la doctora Ramírez, adscrita al IMSS, sufre la agresión y recibe el apoyo de colegas presentes en el sitio. Este hecho, documentado por Infobae, se suma a otros lamentables actos de violencia contra el personal médico en centros de salud del país.

Profesionales del sector y usuarios de servicios sanitarios expresaron su rechazo absoluto ante el ataque. “Los médicos no son responsables de todo. Atienden, acompañan y salvan vidas, muchas veces en condiciones difíciles”, señalaron usuarios de redes sociales. Las declaraciones insisten en la exigencia hacia las autoridades de garantizar condiciones laborales seguras y de fortalecer el respeto hacia quienes integran el sistema de salud.

La situación de la doctora Jaide Ramírez forma parte de una problemática que, de acuerdo con reportes del propio sector, se ha intensificado. La creciente frecuencia de actos violentos en hospitales públicos y privados ha impulsado la exigencia de mayores medidas de protección y campañas de sensibilización que fomenten el respeto a la labor médica.