Captan a mamá de Aldo de Nigris atendiendo un puesto de tianguis tras triunfo de su hijo en LCDLFM

Leticia Guajardo, madre de Aldo de Nigris, habría sido vista recientemente vendiendo ropa, zapatos y bolsas en un tianguis.

La imagen, que circuló en redes sociales, la muestra aparentemente atendiendo un puesto en el mercado sobre ruedas conocido como “la Consti”, luciendo una camiseta con la fotografía de su hijo y ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

Este hecho llamó la atención de los usuarios y generó una ola de comentarios positivos.

¿Cómo captaron a la mamá de Aldo?

La fotografía fue compartida por una cuenta de Instagram identificada como@Allternomonterrey, donde se observaría a Leticia dedicada a su labor en el tianguis.

El puesto, lleno de prendas y accesorios, refleja el esfuerzo cotidiano de muchas mujeres mexicanas que buscan salir adelante a través del trabajo honrado.

La camiseta con la imagen de Aldo de Nigris añadió un toque personal y familiar a la jornada, resaltando el vínculo entre madre e hijo en un contexto poco habitual para la familia de una figura pública.

Aunque Aldo no emitió declaraciones sobre la imagen de su madre en el tianguis, sí mostró su apoyo al dar “like” a la publicación, gesto que muchos interpretaron como una señal de orgullo y respaldo familiar.

Redes reaccionan

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Los comentarios se centraron en el reconocimiento a la actitud trabajadora de Leticia.

Frases como “Todo trabajo es honrado bien por ella” y “Mujer emprendedora !!! Bravoooo” se multiplicaron entre los usuarios, quienes destacaron el ejemplo que representa para otras mujeres.