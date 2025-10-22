¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

Abelito aclara rumores sobre su relación con Aranza Salazar tras su salida de La Casa de los Famosos México. (TikTok)

Desde su salida de La Casa de los Famosos México, Abelito se ha visto envuelto en dimes y diretes sobre su relación con Aranza Salazar, pues han salido a la luz varios rumores en torno al pasado de la joven y la naturaleza de su vínculo sentimental.

En medio de versiones que sugerían un trasfondo polémico y dudas sobre el futuro de la pareja, el creador de contenido decidió abordar públicamente el tema y ofrecer detalles precisos sobre la vida profesional de su novia y sus planes personales.

Durante una entrevista para La saga de Adela Micha, Abelito explicó que su novia cuenta con una trayectoria profesional independiente y estable, subrayando que no depende de él para desarrollarse laboralmente.

“Ella tiene su trabajo. Maneja redes, es community manager de dos empresas y pues tiene su trabajo, pues como anda en las redes, de repente se le facilita estar ahí. Tiene eso”, contó.

Javier Ceriani aseguró que la novia de Abelito tenía un pasado turbio

Las declaraciones del ex habitante de La Casa de los Famosos surgieron tras semanas de especulaciones sobre la ocupación de Aranza Salazar.

La polémica se intensificó cuando el periodista Javier Ceriani compartió su propia versión sobre el origen de los conflictos familiares en torno al influencer. De acuerdo con el comunicador argentino, el malestar del padre de Abelito no se relacionó con el tercer lugar de su hijo en el reality show 24/7, sino con la presencia de la joven en la gran final.

“El enojo del papá de Abelito cuando queda en tercero (en La casa de los famosos México 2025) tenía que ver con la presencia de su novia, pero también estaba molesto porque la dejaron saludar ahí y después como que la corrieron”, explicó Ceriani.

Abelito podría dar un nuevo paso con su novia tras salir de La casa de los Famosos México

En medio de los dimes y diretes, Abelito optó por aclarar de manera directa la situación y poner fin a las especulaciones, asimismo, habló sobre la posibilidad de una boda en un futuro cercano.

“Sí, yo digo que lo que es proyecto familiar, estamos dándole calma ahí, ella tiene 25, le gano como un año y un mes”, expresó el influencer.

Por el momento, ambos se apoyan en sus proyectos profesionales y comparten grandes momentos en su vida cotidiana: “Tenemos a Taquito, ella se encarga de él, que es mi perrito. Como en lo personal, luego traigo ahí detalles en casa, cosas que se tienen que hacer, ella es la que se encarga”.