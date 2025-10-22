México

Aldo de Nigris revela que su abuela “le robó dinerillo” mientras estaba en La Casa de los Famosos

El regiomontano habló sobre el reencuentro con su familia en el podcast “Cara a cara” de Poncho de Nigris

Por Jazmín González

Aldo de Nigris aseguró que
Aldo de Nigris aseguró que el verdadero reto es sobrevivir en su casa. (Especial)

En su regreso a Monterrey tras haber ganado la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris acudió al podcast Cara a Cara de su tío Poncho de Nigris.

La cercanía entre los regiomontanos causó gran revuelo durante la transmisión del reality show, pues el ex integrante de Solo para Mujeres apoyó la participación de su familiar y reaccionó a varias de las polémicas a través de redes sociales.

Aldo de Nigris habría firmado
Aldo de Nigris habría firmado importante contrato con Televisa. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Aldo de Nigris revela que su abuela le robó mientras estaba en La Casa de los Famosos México

A lo largo de la plática entre los ex habitantes de La Casa de los Famosos, Aldo reveló una situación que ocurrió con su familia mientras estaba dentro del reality show, momento que se volvió el más comentado y divertido del podcast.

Todo ocurrió cuando Poncho de Nigris abordó el tema del dinero, cuestionado directamente si Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, había tomado de su dinero durante su ausencia.

Me robó un dinerillo”, dijo entre risas el creador de contenido.

Entre bromas sobre la personalidad de su abuela, el regiomontano aseguró no tener problemas con su familia por esa situación, pues recnoce que su abuela fue una gran motivación para permanecer dentro de la competencia 24/7 el mayor tiempo posible.

“Ya la conocemos y con mi abuela no me engancho, me la paso con madre”, explicó, aunque reconoció que su relación puede llegar a ser intensa: “Ella fue la que me ayudó a disfrutar la casa. De verdad, porque llegué a la casa después del reality y aquí son los verdaderos put***”.

Doña Lety habría tomado dinero
Doña Lety habría tomado dinero de Aldo de Nigris mientras estaba en La Casa de los Famosos. (Más Allá del Fierro / YouTube)

La polémica familia de Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México

Antes de regresar a su ciudad natal, Aldo de Nigris acudió a una entrevista con Maxine Woodside para su programa Toda para la Mujer, donde desmintió que su familia busque tener un beneficio económico tras su exitosa participación en el programa.

En ese entonces, el regiomontano aseguró que su premio estaría destinado a una casa para su mamá, y reveló que lo único que ha recibido de su familia son consejos para “tomarse las cosas con calma”.

“Lo dicen jugando, lo dicen para hacer polémica. Claro que no es real, de hecho he hablado con ellos y están para lo que me puedan ayudar”, confesó.

Aldo de Nigris con su
Aldo de Nigris con su familia.(@aldotdenigris, Instagram)

Pese a los dimes y diretes que ha enfrentado la familia en las últimas semanas, Aldo de Nigris se ha dejado ver muy cercano a ellos, incluso ha hecho algunos lives junto a su abuela y Aarón Mercury.

