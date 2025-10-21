Sonido Pirata se despide de Medio Metro, bailarín localizado muerto en Puebla

Sonido Pirata tuvo algunas diferencias con Medio Metro, pero le dedicaron un adiós tras darse a conocer su muerte. (Redes sociales)

Además de la reacción del público que llegó a verlo en vivo o entretenerse con sus videos, Sonido Pirata se despidió de Medio Metro, bailarín y animador que fue encontrado muerto en Puebla.

A través de su cuenta de Facebook, Sonido Pirata abordó la confusión que surgió entre el público debido a la existencia de varias personas que han utilizado el personaje de Medio Metro.

El propio Julián Ramírez reconoció que necesitó informarse para confirmar la identidad del fallecido, señalando: “La gente que nos está preguntando que cuál Medio Metro es, yo no tenía conocimiento. Me informan que efectivamente Medio Metro, el de Puebla, ora sí que efectivamente sí falleció”.

Durante el video, Sonido Pirata se encontraba dentro de un vehículo y decidió rendir tributo a Medio Metro de Puebla colocando una canción en su honor. En ese contexto, reiteró el mensaje de despedida:

Inicialmente, el sonidero estaba confundido sobre cuál bailarín había fallecido. (Crédito: Facebook/Sonido pirata oficial)

“Hoy el cielo está de fiesta señores. Saludos para mi Medio Metro hasta el cielo, porque hoy el cielo está de fiesta jóvenes”, antes de dedicarle el tema “Los Sonidos del Silencio” de Los Guaracheros de Colombia.

El grupo también aclaró la situación de otros integrantes y personajes asociados al nombre, indicando: “La gente que nos está preguntando, no, mi Jonathan está bien, Lalito está bien, desafortunadamente o afortunadamente, solo Dios sabe por qué pasan las cosas, nos confirman el fallecimiento del chaparrito de Puebla”.

(Captura de pantalla/richardtvoficial)

En cuanto a la relación entre Sonido Pirata y Medio Metro, Julián Ramírez explicó que el vínculo fue limitado, aunque existió una convivencia ocasional en escenarios. “Muy pocas ocasiones tuvimos el gusto de compartir el escenario con él, pero sí lo conocimos.

Tuvimos el gusto de convivir con él, una que otra vez bailó con nosotros, se unió al grupo en una que otra ocasión entonces mis respetos para él, para toda su familia y nos unimos a la pena que los embarga el día de hoy”.

Qué pasó entre Medio Metro y Sonido Pirata

El conflicto entre Sonido Pirata y el personaje conocido como Medio Metro tuvo su punto crítico cuando en 2023 el bailarín decidió separarse del sonidero y continuar su carrera por cuenta propia.

El propio Sonido Pirata comunicó en redes sociales la noticia de la ruptura profesional, especificando:“Lo único que quiero aclarar es que ya no nos van a ver juntos pero por cuestión de él, no mía”, frase con la que dejó claro que la decisión vino del lado del bailarín y no del proyecto musical.