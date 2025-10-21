Sandra Cuevas exhibe baches en Iztapalapa y pide a morenistas invertir en infraestructura en CDMX

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Sandra Cuevas, empresaria y exfuncionaria, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las funcionarias de la Ciudad de México, específicamente a Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina; Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa; y Evelyn Parra, líder de la demarcación de Venustiano Carranza; todas integrantes del partido Movimiento de Regeneración (Morena) con relación al uso de recursos para el mantenimiento de las obras en sus respectivas jurisdicciones.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc utilizó su cuenta en ‘X’ para mostrar en videos los lugares que, asegura necesitan atención y para hacer un llamado a las titulares de cada demarcación sobre la importancia de destinar recursos adecuados para el mantenimiento y mejora de la infraestructura pública.

Venustiano Carranza

La exalcaldesa muestra los lugares que requieren mantenimiento. (X/@SandraCuevas_)

Cuevas realizó una visita a la alcaldía Venustiano Carranza, donde dirigió una recomendación a la titular de la demarcación, Evelyn Parra. Señaló desde la calle de Roa Bárcenas, esquina con La Viga, que el sitio presenta un alto tránsito de vehículos y personas, pero se encuentra en condiciones deficientes.

También manifestó que las jardineras del lugar no cumplen su función y se encuentran llenas de arena y piedras. Además, llamó la atención sobre el estado de los registros de coladeras, que, según indicó, presentan deterioro y requieren atención inmediata.

La empresaria subrayó que: “Cada una de las alcaldías tiene mucho capital humano y también hay recursos, recursos para atender todas nuestras calles y que vivamos en la mejor ciudad de México,” insistió.

Hizo un exhorto a que la alcaldesa se movilice y se destinen los fondos disponibles, “hay que sacar a la gente a trabajar, hay que invertir los recursos en infraestructura pública en obra”.

Iztapalapa

la exalcaldesa muestra los lugares que requieren mantenimiento. (X@SandraCuevas_)

En un segundo video, Sandra Cuevas narra que tras finalizar su visita al Tianguis Nocturno de Santa Cruz, el cual se ubica en la alcaldía Iztapalapa, demarcación que encabeza Aleida Alavez Ruiz donde señaló las condiciones en las que se encuentra el Eje 3.

Específicamente en la curva de Eje 3 y Ermita: “Miren nada más lo que me encontré,” expresó la empresaria, al referirse al deterioro de las vialidades. Cuevas exhortó a Aleida Alavez y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a intervenir para reparar estas vías, donde identificó más de tres baches de distintos tamaños.

Manifestó su expectativa de que las autoridades atiendan su recomendación y enfatizó la importancia de mejorar la infraestructura en la zona. “Nos merecemos la mejor Ciudad de México y yo creo que Iztapalapa es la alcaldía que mejor debe de estar,” declaró Sandra Cuevas.