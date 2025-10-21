México

Sandra Cuevas exhibe baches en Iztapalapa y pide a morenistas invertir en infraestructura en CDMX

La empresaria exhorta a las funcionarias a no defraudar a la ciudadanía, señalando que cuentan con su confianza y aprecio

Por Merary Nuñez

Guardar
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Sandra Cuevas, empresaria y exfuncionaria, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las funcionarias de la Ciudad de México, específicamente a Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina; Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa; y Evelyn Parra, líder de la demarcación de Venustiano Carranza; todas integrantes del partido Movimiento de Regeneración (Morena) con relación al uso de recursos para el mantenimiento de las obras en sus respectivas jurisdicciones.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc utilizó su cuenta en ‘X’ para mostrar en videos los lugares que, asegura necesitan atención y para hacer un llamado a las titulares de cada demarcación sobre la importancia de destinar recursos adecuados para el mantenimiento y mejora de la infraestructura pública.

Venustiano Carranza

La exalcaldesa muestra los lugares que requieren mantenimiento. (X/@SandraCuevas_)

Cuevas realizó una visita a la alcaldía Venustiano Carranza, donde dirigió una recomendación a la titular de la demarcación, Evelyn Parra. Señaló desde la calle de Roa Bárcenas, esquina con La Viga, que el sitio presenta un alto tránsito de vehículos y personas, pero se encuentra en condiciones deficientes.

También manifestó que las jardineras del lugar no cumplen su función y se encuentran llenas de arena y piedras. Además, llamó la atención sobre el estado de los registros de coladeras, que, según indicó, presentan deterioro y requieren atención inmediata.

La empresaria subrayó que: “Cada una de las alcaldías tiene mucho capital humano y también hay recursos, recursos para atender todas nuestras calles y que vivamos en la mejor ciudad de México,” insistió.

Hizo un exhorto a que la alcaldesa se movilice y se destinen los fondos disponibles, “hay que sacar a la gente a trabajar, hay que invertir los recursos en infraestructura pública en obra”.

Iztapalapa

la exalcaldesa muestra los lugares que requieren mantenimiento. (X@SandraCuevas_)

En un segundo video, Sandra Cuevas narra que tras finalizar su visita al Tianguis Nocturno de Santa Cruz, el cual se ubica en la alcaldía Iztapalapa, demarcación que encabeza Aleida Alavez Ruiz donde señaló las condiciones en las que se encuentra el Eje 3.

Específicamente en la curva de Eje 3 y Ermita: “Miren nada más lo que me encontré,” expresó la empresaria, al referirse al deterioro de las vialidades. Cuevas exhortó a Aleida Alavez y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a intervenir para reparar estas vías, donde identificó más de tres baches de distintos tamaños.

Manifestó su expectativa de que las autoridades atiendan su recomendación y enfatizó la importancia de mejorar la infraestructura en la zona. “Nos merecemos la mejor Ciudad de México y yo creo que Iztapalapa es la alcaldía que mejor debe de estar,” declaró Sandra Cuevas.

Temas Relacionados

Sandra CuevasVenustiano CarranzaEvelyn ParraIztapalapaAleida AlavezCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Gobierno presenta Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama: así es la estrategia para detectar a tiempo la enfermedad

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el modelo de atención tendrá una inversión de 8 mil millones de pesos

Gobierno presenta Modelo de Atención

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió la jornada este 21 de octubre con baja de 0,96%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal indicador de la

Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será el magno evento

El gran concierto en vivo de ‘El Divo de Juárez’ podrá ser disfrutado por miles de capitalinos de forma gratuita

Juan Gabriel en Bellas Artes

Festival Nacional Máscaras Danzantes 2025: ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

En la quinta edición se reunirán danzantes, artesanos y artistas internacionales con el apoyo de Banco Azteca

Festival Nacional Máscaras Danzantes 2025:

Tras la muerte de Medio Metro Original, Sandra Cuevas le manda mensaje al de Sonido Pirata: “Mi chaparrito”

La empresaria se volvió tendencia en redes sociales tras su publicación

Tras la muerte de Medio
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG, Los Viagras y Los

CJNG, Los Viagras y Los Blancos de Troya: la triple alianza detrás de extorsiones y asesinatos de limoneros en Michoacán

Reaprehenden a Tania Félix “N”, priista ligada a la Barredora del CJNG en Puebla: ahora enfrenta cargos por homicidio

Quién era Miguel Bahena, el alcalde de Pisaflores que fue asesinado a balazos

Asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Ejército asegura más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Juan Gabriel en Bellas Artes

Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será el magno evento

Tras la muerte de Medio Metro Original, Sandra Cuevas le manda mensaje al de Sonido Pirata: “Mi chaparrito”

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

Eleazar Gómez podría enfrentar una denuncia por presunta violencia tras salir de La Granja VIP, según Ana María Alvarado

Entorno de Litzy y el chef Poncho Cadena ventila el motivo detrás de su inesperada decisión de posponer su boda

DEPORTES

Dragón Lee conquista WWE: el

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade

¿Fin al monopolio? Mikel Arriola pone fecha al fin de la multipropiedad en la Liga MX

Puebla vs América: dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

Este es el premio económico que ganó Karely Ruiz tras vencer a Karina García en el Stream Fighters 4