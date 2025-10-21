México

Reforma electoral para diciembre: Pablo Gómez ve cambios al sistema de plurinominales

No obstante, el presidente de la Comisión aclaró que la intención no es eliminar el sistema de representación proporcional, sino modificarlo

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
La Comisión de Reforma Política-Electoral
La Comisión de Reforma Política-Electoral estudia modelos internacionales y escucha propuestas de todos los sectores, buscando adaptar el sistema a las nuevas realidades políticas y sociales del país

Pablo Gómez, quien encabeza los trabajos para la redacción de la próxima reforma electoral, insistió en la necesidad de cambiar el modelo para la elección de legisladores plurinominales, esto al culminar la reunión de este lunes en la Cámara de Diputados.

Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, advirtió sobre la urgencia de revisar el sistema de representación proporcional vigente.

A su salida de la reunión celebrada en San Lázaro, Gómez Álvarez sostuvo ante representantes de medios de comunicación que el país enfrenta “una crisis de representación, una crisis de valoración de la autoridad electoral y de funcionamiento también de nuestros representantes. Tenemos problemas no solamente a nivel de congresos, sino también a nivel de ayuntamientos”.

El funcionario argumentó que el modelo actual de representación proporcional responde a una realidad política superada y que las demandas ciudadanas han evolucionado.

“Hay necesidades de representación popular que han crecido. Hay mucha más gente que quiere estar representada directamente, quiere que la representación esté vinculada a su voto directamente y no a través de las direcciones de los partidos, que por lo regular están bastante alejados de los electores”, afirmó Gómez Álvarez.

A su juicio, existen “argumentos muy fuertes y bien cimentados para cambiar el sistema de representación proporcional que se tiene en este momento, porque éste se hizo para otra situación política, no para la actual”.

No obstante, el presidente de la Comisión aclaró que la intención no es eliminar el sistema de representación proporcional, sino modificarlo.

Explicó que se están analizando diversos modelos internacionales, aunque todavía no se ha alcanzado una conclusión definitiva.

“Sí se va a modificar de alguna manera. Todavía no llegamos a ninguna conclusión. No nos vamos a adelantar, seguimos oyendo puntos de vista, oyendo razonamientos y, sobre todo, propuestas alternativas”, puntualizó.

La metodología adoptada por la Comisión se caracteriza por su apertura y pluralidad. Gómez Álvarez destacó que el proceso de discusión es público y participativo, permitiendo la intervención de todos los sectores sociales.

“El sistema que está usando la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es un sistema de discusión abierta, no es un sistema de discusiones encapsuladas como se hacía antes. A través de nuestro micrositio www.reformaelectoral.gob.mx cualquier persona puede dar su opinión, hacer las críticas, proponer lo que quiera”, señaló el funcionario.

Además de la consulta digital, se han organizado audiencias en distintas regiones del país y en la capital, donde los participantes exponen sus puntos de vista sobre cualquier aspecto relacionado con la reforma electoral.

De cara a los próximos meses, el presidente de la Comisión adelantó la posibilidad de realizar encuestas nacionales y regionales en diciembre, con el objetivo de recabar opiniones ciudadanas sobre la percepción de los procesos electorales.

Detalló que estas encuestas definirán una muestra representativa tanto a nivel nacional como por regiones y estarán orientadas a captar la opinión pública sobre el funcionamiento del sistema electoral.

Temas Relacionados

Reforma ElectoralMorenaPablo Gómezmexico-noticias

Más Noticias

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

El ex futbolista se dirigió al narrador de TV Azteca para detener la polémica

Christian Martinoli vuelve a burlarse

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de octubre

La inesperada baja de uno de los favoritos genera incertidumbre en el desarrollo del programa

Exatlón México: quién gana la

Temblor hoy 20 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 20 de octubre

Noroña pedirá licencia en el Senado porque tiene “tareas importantes”

En México, la ley no establece un tiempo máximo para que un senador pueda pedir un receso de sus actividades

Noroña pedirá licencia en el

Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, revela por qué está en situación de calle y no quiere abandonar a sus animales

El actor fue visto en una banca de la Colonia Condesa junto a sus mascotas, generando una ola de solidaridad y preocupación entre vecinos y seguidores que buscan apoyarlo en este difícil momento

Alejandro Landero, actor de Rosa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Pantano”, presunto implicado

Cae “El Pantano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y jefe de Los Blancos de Troya

Extraditan a EEUU a Carlos “V”, acusado de lavar dinero para el CJNG

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de octubre

Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, revela por qué está en situación de calle y no quiere abandonar a sus animales

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: cuáles son los beneficios de ser capataz

¿Cómo habría muerto el bailarín “Medio Metro”?

Carmen Campuzano contra Kenia Os por hacerla menos tras crítica a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York

DEPORTES

Christian Martinoli vuelve a burlarse

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

México presenta su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil 2031

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”