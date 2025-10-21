Reforma electoral para diciembre: Pablo Gómez ve cambios al sistema de plurinominales

La Comisión de Reforma Política-Electoral estudia modelos internacionales y escucha propuestas de todos los sectores, buscando adaptar el sistema a las nuevas realidades políticas y sociales del país

Pablo Gómez, quien encabeza los trabajos para la redacción de la próxima reforma electoral, insistió en la necesidad de cambiar el modelo para la elección de legisladores plurinominales, esto al culminar la reunión de este lunes en la Cámara de Diputados.

Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, advirtió sobre la urgencia de revisar el sistema de representación proporcional vigente.

A su salida de la reunión celebrada en San Lázaro, Gómez Álvarez sostuvo ante representantes de medios de comunicación que el país enfrenta “una crisis de representación, una crisis de valoración de la autoridad electoral y de funcionamiento también de nuestros representantes. Tenemos problemas no solamente a nivel de congresos, sino también a nivel de ayuntamientos”.

El funcionario argumentó que el modelo actual de representación proporcional responde a una realidad política superada y que las demandas ciudadanas han evolucionado.

“Hay necesidades de representación popular que han crecido. Hay mucha más gente que quiere estar representada directamente, quiere que la representación esté vinculada a su voto directamente y no a través de las direcciones de los partidos, que por lo regular están bastante alejados de los electores”, afirmó Gómez Álvarez.

A su juicio, existen “argumentos muy fuertes y bien cimentados para cambiar el sistema de representación proporcional que se tiene en este momento, porque éste se hizo para otra situación política, no para la actual”.

No obstante, el presidente de la Comisión aclaró que la intención no es eliminar el sistema de representación proporcional, sino modificarlo.

Explicó que se están analizando diversos modelos internacionales, aunque todavía no se ha alcanzado una conclusión definitiva.

“Sí se va a modificar de alguna manera. Todavía no llegamos a ninguna conclusión. No nos vamos a adelantar, seguimos oyendo puntos de vista, oyendo razonamientos y, sobre todo, propuestas alternativas”, puntualizó.

La metodología adoptada por la Comisión se caracteriza por su apertura y pluralidad. Gómez Álvarez destacó que el proceso de discusión es público y participativo, permitiendo la intervención de todos los sectores sociales.

“El sistema que está usando la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es un sistema de discusión abierta, no es un sistema de discusiones encapsuladas como se hacía antes. A través de nuestro micrositio www.reformaelectoral.gob.mx cualquier persona puede dar su opinión, hacer las críticas, proponer lo que quiera”, señaló el funcionario.

Además de la consulta digital, se han organizado audiencias en distintas regiones del país y en la capital, donde los participantes exponen sus puntos de vista sobre cualquier aspecto relacionado con la reforma electoral.

De cara a los próximos meses, el presidente de la Comisión adelantó la posibilidad de realizar encuestas nacionales y regionales en diciembre, con el objetivo de recabar opiniones ciudadanas sobre la percepción de los procesos electorales.

Detalló que estas encuestas definirán una muestra representativa tanto a nivel nacional como por regiones y estarán orientadas a captar la opinión pública sobre el funcionamiento del sistema electoral.