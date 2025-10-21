Top 10 Netflix México: “Nadie nos vio partir” conquista el ranking de las mejores series para ver hoy

Una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país en un conflicto que marcará su vida. Basada en una historia real. Crédito: (Netflix)

1. Nadie nos vio partir

"Nadie nos vio partir" lidera el ranking de las mejores series de Netflix en México.

Una madre sufre el estigma y la pérdida de sus hijos cuando su marido se los lleva al extranjero, un hecho que cambiará su vida para siempre.

2. Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story)

El tráiler presenta a Gein recreando momentos de sus delitos, enfatizando el vínculo entre el asesino y su madre a través de escenas inquietantes

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para numerosas películas emblemáticas de Hollywood sobre asesinos.

3. Reclutas (Boots)

Tras alistarse impulsivamente en los Marines de EEUU, un adolescente acosado encuentra un nuevo objetivo (y una hermandad inesperada) con su variopinto equipo de reclutas.

Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario y a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), heterosexual e hijo de un marine condecorado.

Juntos, tendrán que lidiar con las minas tanto literales como metafóricas del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.

4. Ranma 1/2 (らんま12)

"Ranma 1/2" se mete en el cuarto sitio del listado de las mejores series que encontrarás en Netflix en México.

Akane Tendô conoce a su prometido, Ranma Saotome, un prodigio de las artes marciales con una peculiaridad: se transforma mágicamente en chica al tocar el agua fría.

5. Amor y Riqueza - Old Money (Enfes Bir Akşam)

"Amor y Riqueza", se mete en el ranking de las series más vistas del momento en Netflix México.

La acomodada vida de Nihal se tambalea cuando un magnate hecho a sí mismo, con buen ojo para el dinero y mucho más para el amor, revoluciona a la aristocracia de Estambul.

6. Románticos anónimos (匿名の恋人たち)

La protagonista y un heredero con fobia al contacto físico encuentran en su mutua peculiaridad un refugio y una conexión especial, desafiando sus miedos y construyendo un romance único.

Una brillante chocolatera incapaz de mantener contacto visual conoce a un heredero que no soporta el contacto físico.. pero, de algún modo, son inmunes el uno al otro.

7. El Genio y los Deseos (다 이루어질지니)

Esta es la encantadora historia de un genio que despierta mil años después y de Ka‑young, su nueva ama.

Genio es un espíritu que sale de una lámpara, está lleno de exceso emocional y va y viene entre diferentes emociones. Ga Young es alguien que carece de emociones, ella llama al Genio fuera de su lámpara y se le conceden 3 deseos.

8. Las muertas

Luis Estrada regresa con Las muertas, una serie basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia.

Basada en la aclamada novela de Jorge Ibargüengoitia, que ficciona el escalofriante caso de ‘Las Poquianchis’, ‘Las muertas’ narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

9. Typhoon Family

"Typhoon Family" se queda con el noveno sitio del listado.

En plena crisis financiera de 1997, un joven despreocupado hereda el tambaleante negocio de su padre, y su nuevo rol de jefe lo lleva a entender lo que implica ser adulto.

10. La diplomática

Tras el estreno de su tercera temporada "La diplomática" se mete en el ranking de las mejores series de Netflix en México.

En medio de una crisis internacional, una diplomática compagina su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido con su turbulento matrimonio con un célebre político.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming.

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo.

Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos.

Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.