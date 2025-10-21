México

Entorno de Litzy y el chef Poncho Cadena ventila el motivo detrás de su inesperada decisión de posponer su boda

Aunque la cantante aseguró que “les ganó el tiempo”, la verdadera razón parece ser mucho más complicada

Por Víctor Cisneros

La pareja canceló su boda
La pareja canceló su boda un mes antes de la fecha prevista. (@litzyoficial, Instagram)

Lo que sería uno de los momentos más felices para Litzy terminó convirtiéndose en un motivo de incertidumbre. La actriz y cantante mexicana, recordada por telenovelas como Daniela y Amarte así, Frijolito, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su boda con el chef Poncho Cadena no se realizaría en la fecha prevista. Aunque ella aseguró que “les ganó el tiempo”, la verdadera razón parece ser mucho más complicada.

Primer matrimonio de Poncho cadena complica sus planes

De acuerdo con información revelada por TVNotas, el enlace matrimonial que debía celebrarse el pasado 11 de octubre en Los Cabos se pospuso debido a que el reconocido chef aún no logra concretar su divorcio.

Una persona cercana a Cadena explicó que el proceso legal con su todavía esposa, Marcela Morales, se ha complicado más de lo esperado: “Pensó que sería fácil conseguir el papel, pero se dio cuenta de que no podía casarse. Siguen peleando por las propiedades y la manutención de los hijos”, reveló la fuente.

Anunciaron su compromiso en enero
Anunciaron su compromiso en enero de 2025. (@litzyoficial)

Poncho, conocido por su participación en MasterChef México, inició su divorcio en Guadalajara, ciudad donde viven Marcela y sus hijos. Entre audiencias, viajes y compromisos profesionales, el proceso se ha alargado, provocando incluso cancelaciones de trabajo. “Ha tenido que viajar constantemente a los juzgados, y eso lo ha desgastado. Su prioridad era resolverlo antes de casarse con Litzy”, aseguró el informante.

Por su parte, la cantante de "No te extraño" parece haber perdido un poco del entusiasmo que tenía al principio. Aunque la pareja continúa unida y enamorada, quienes los conocen afirman que Litzy ya no tiene la misma prisa por llegar al altar.

El sueño de Litzy era casarse en octubre, mes de su cumpleaños, y hacerlo en una ceremonia íntima en la playa. Sin embargo, los planes quedaron en pausa hasta nuevo aviso. “Puede que sea el próximo año o quizá decidan seguir como hasta ahora, disfrutando su relación sin prisas”, añadió la persona cercana.

La boda podría ser en
La boda podría ser en 2026, indicó TVNotas. (@litzyoficial, Instagram)

Su historia de amor

Su amor surgió en 2024, en medio de las intensas dinámicas del reality MasterChef Celebrity México. A finales de ese año, Litzy confirmó su relación y en enero de 2025 anunciaron su compromiso a través de redes sociales.

Durante un diálogo con la periodista Adela Micha, en abril pasado, Cadena aseguró que estaba legalmente desvinculado de su expareja: “Yo estoy divorciado. Estoy perfecto. Nunca voy a hablar mal de la mamá de mis dos hijos. Esta persona fue importante en su momento (...) Se considera familia, sin duda... cambian las cosas. La vida cambia. Soy un papá de familia, un exesposo, un enamorado, y alguien que está dispuesto a formar una familia en un futuro, en un presente, y es así. Esa es la vida”, expresó.

Hasta el momento, ambos prefieren mantener los detalles en privado. Litzy continúa enfocada en su carrera y en proyectos musicales, mientras que Poncho Cadena busca resolver sus asuntos personales antes de dar el siguiente paso.

Litzy y Poncho Cadena preparan
Litzy y Poncho Cadena preparan los detalles de su boda (Diseño: Jovani Pérez - Infobae México)

Temas Relacionados

LitzyPoncho Cadenamexico-entretenimiento

