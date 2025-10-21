México

Autoridades de CDMX llaman a proteger a los perritos y gatitos negros en temporada de Día de Muertos

La policía capitalina pide a los dueños de mascotas resguardar a sus animales ante el riesgo de robos y sacrificios vinculados a prácticas rituales

Por Merary Nuñez

Guardar
Un gato y un perro,
Un gato y un perro, ambos de pelaje negro, compartiendo una escena cotidiana que destaca la armonía y convivencia entre diferentes mascotas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de octubre y noviembre, las autoridades de la Ciudad de México advierten sobre el aumento de riesgos para perros y gatos de compañía, principalmente por actos de maltrato y sacrificio asociados a rituales realizados en torno al Día de Muertos. La Policía de la Ciudad de México señala que este tipo de conductas, además de ilegales, pueden constituirse como delitos sancionables conforme a la ley local.

La autoridad capitalina invita a la ciudadanía a tomar mayores precauciones para evitar robos y desapariciones de animales domésticos. Recomiendan resguardar a perritos y gatitos dentro del hogar, supervisar constantemente sus paseos y nunca perderlos de vista.

Ante cualquier sospecha de maltrato o situación irregular, las personas pueden reportar de inmediato a los canales oficiales, como el teléfono:

  • 55 5208 9898 o en redes sociales a la Unidad de Contacto del Secretario.

Recordaron que las mascotas dependen completamente de sus cuidadores para su protección.

La denuncia oportuna de situaciones anómalas y el cumplimiento de las recomendaciones pueden prevenir daños a la integridad de los animales. Subrayan que cuidar a los compañeros de vida es una responsabilidad compartida, esencial para evitar consecuencias irreversibles.

Supersticiones y riesgos agravados en Día de Muertos

Crédito: Facebook | Scarlet Villaurrutia
Crédito: Facebook | Scarlet Villaurrutia

La relación entre los animales de color negro y las supersticiones cuenta con antecedentes históricos, por ejemplo, en la época medieval, los gatos negros eran asociados a la mala suerte, el mal y hasta la figura del diablo.

En la tesis “El gato en la inquisición”, citada por Novedades Tabasco se menciona que un gato negro con una mancha blanca en el pecho podía ser visto como dotado de una marca divina, mientras que las mujeres poseedoras de estos animales podrían ser consideradas sospechosas de brujería; estos prejuicios se fortalecieron en parte debido al comportamiento nocturno de los gatos, reproducido en producciones como la serie «Hechizada», en la que aparecen como compañeros de brujas.

La cuenta de Instagram, Animalitos en espera pide extremar los cuidados, llama a brindar protección y resguardo a los animales color negro hasta que pase la temporada de Día de Muertos o Hallowen, en vez de darlos en adopción en esta época.

Señalan que, cada año, aumentan los casos de gatos y perros en situación de calle que esperan ser adoptados. En épocas cercanas a fiestas como Halloween, los gatos negros suelen estar más expuestos a situaciones de peligro por supersticiones y creencias erróneas, lo que puede derivar en casos de maltrato o abandono

¿Qué pasa si un animal es usado en rituales?

(Freepik)
(Freepik)

El marco legal de la Ciudad de México sanciona el maltrato animal, confirmando que la ley no vulnera la libertad religiosa y se limita a proteger a los seres sintientes, es decir animales —perros y gatos color negro, incluidos en el término—.

Los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, actualmente CDMX, establecen sanciones para quienes ejerzan maltrato o crueldad hacia cualquier especie animal dentro de la capital, así como para quienes provoquen su muerte mediante tales actos.

Estas disposiciones coinciden con diversos preceptos de la Ley de Protección a los Animales, que prohíben la utilización de animales en prácticas rituales o tradicionales cuando puedan comprometer su bienestar.

Temas Relacionados

CDMXSCCDía de MuertosBienestar animalmaltrato animalmexico-noticias

Más Noticias

Santoral 21 de octubre, día de Santa Úrsula

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral 21 de octubre, día

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 21 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Información en tiempo real: estaciones

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 21 de octubre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Michoacán

El sismo sucedió a las 5:14 horas, a una distancia de 66 km de La Mira y tuvo una profundidad de 44.2 km

Sismo de 4.0 de magnitud

Temblor hoy 21 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Baja California

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 21 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reaprehenden a Tania Félix “N”,

Reaprehenden a Tania Félix “N”, priista ligada a la Barredora del CJNG en Puebla: ahora enfrenta cargos por homicidio

Quién era Miguel Bahena, el alcalde de Pisaflores que fue asesinado a balazos

Asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Ejército asegura más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Culiacán, Sinaloa

Muere sargento de la Guardia Nacional por persecución y volcadura en la maxipista Culiacán-Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar libra bloqueo familiar:

Emiliano Aguilar libra bloqueo familiar: es invitado a los premios Billboard y podría encontrase con Cazzu

Aseguran que Carolina Ross ventiló infidelidad de Ángela Aguilar a Gussy Lau en La Granja VIP

Lis Vega celebra su cumpleaños con inesperada sorpresa de Ryan Hoffman en La Granja VIP

Maribel Guardia prepara altar de muertos para recordar a su hijo Julián Figueroa

¿Cuántos “Medio Metro” hay y cuál fue el que murió en Puebla?

DEPORTES

Este es el premio económico

Este es el premio económico que ganó Karely Ruiz tras vencer a Karina García en el Stream Fighters 4

Cuál es el estado de salud de José Juan Macías tras salir lesionado en el partido Rayados vs Pumas

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

México presenta su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil 2031

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster