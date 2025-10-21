Adán Augusto López habla sobre salida de Janine Otálora del TEPJF: “Vacante hasta 2027”

Adán Augusto López opinó sobre la salida de Janine Otálora del TEPJF. (Foto: Morena)

La tarde de este martes 21 de octubre de 2025, el senador Adán Augusto López fue entrevistado por medios de comunicación donde se le preguntó acerca del proceso a seguir tras el anuncio de la salida de Janine Otálora como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El morenista comentó que ante la decisión personal de la magistrada Otálora, ellos harán lo propio, ya que “era voluntaria la aceptación y ella en el tiempo no manifestó aceptar que se le prorrogara el mandato”.

Al no haber optado por la prórroga de un año en lo que se celebra la próxima elección del poder judicial, el puesto de la magistrada quedará vacante, según lo dicho por el senador de Morena:

“Puede quedar vacante, sí, esperar hasta el 27 a que en ese paquete se elija quien lo sustituya, esa es una posibilidad”.

Al ser cuestionado sobre el por qué no elegir al segundo lugar de la elección realizada en julio pasado, Adán Augusto López mencionó: “Pues es que técnicamente no es posiblemente lo mejor porque el cargo nunca estuvo sujeto a elección. Recordarán que en el Tribunal Electoral solamente fueron dos cargos los que estaban en elección”.

Janine Otálora dejará de ser magistrada el próximo 31 de octubre

A través de su cuenta de X, la magistrada Janine Otálora dio a conocer el día de ayer que habría notificado al Senado de la República la “decisión de acogerme a los términos de mi nombramiento como magistrada de Sala Superior TEPJF, acorde con la protesta que rendí en 2016 por un periodo de nueve años”.

La magistrada Janine Otálora terminará su encargo el 31 de octubre de 2025. (Twitter)

Conforme a lo informado por Otálora, su encargo concluirá el próximo 31 de octubre; a diferencia de cuatro de sus compañeros en la Sala Superior, ya que a pesar decidieron permanecer en sus cargos hasta la elección de 2027.

La magistrada fue renuente a la implementación de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador, el último año, tiempo en el que se llevó a cabo el proceso electoral de jueces, acusó irregularidades como el uso de acordeones que promovían a candidatos que causalmente fueron electos.

“Ha sido para mí un honor desempeñar el cargo de magistrada en el órgano de justicia constitucional electoral de última instancia. Agradezco la confianza que fue depositada en mi persona por el Pleno del Senado”, escribió la magistrada Otálora.