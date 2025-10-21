México

Adán Augusto López habla sobre salida de Janine Otálora del TEPJF: “Vacante hasta 2027”

La magistrada dejará su cargo el próximo 31 de octubre, dejando de lado el beneficio estipulado en la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Adán Augusto López opinó sobre
Adán Augusto López opinó sobre la salida de Janine Otálora del TEPJF. (Foto: Morena)

La tarde de este martes 21 de octubre de 2025, el senador Adán Augusto López fue entrevistado por medios de comunicación donde se le preguntó acerca del proceso a seguir tras el anuncio de la salida de Janine Otálora como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El morenista comentó que ante la decisión personal de la magistrada Otálora, ellos harán lo propio, ya que “era voluntaria la aceptación y ella en el tiempo no manifestó aceptar que se le prorrogara el mandato”.

Al no haber optado por la prórroga de un año en lo que se celebra la próxima elección del poder judicial, el puesto de la magistrada quedará vacante, según lo dicho por el senador de Morena:

Puede quedar vacante, sí, esperar hasta el 27 a que en ese paquete se elija quien lo sustituya, esa es una posibilidad”.

Al ser cuestionado sobre el por qué no elegir al segundo lugar de la elección realizada en julio pasado, Adán Augusto López mencionó: “Pues es que técnicamente no es posiblemente lo mejor porque el cargo nunca estuvo sujeto a elección. Recordarán que en el Tribunal Electoral solamente fueron dos cargos los que estaban en elección”.

Janine Otálora dejará de ser magistrada el próximo 31 de octubre

A través de su cuenta de X, la magistrada Janine Otálora dio a conocer el día de ayer que habría notificado al Senado de la República la “decisión de acogerme a los términos de mi nombramiento como magistrada de Sala Superior TEPJF, acorde con la protesta que rendí en 2016 por un periodo de nueve años”.

La magistrada Janine Otálora terminará
La magistrada Janine Otálora terminará su encargo el 31 de octubre de 2025. (Twitter)

Conforme a lo informado por Otálora, su encargo concluirá el próximo 31 de octubre; a diferencia de cuatro de sus compañeros en la Sala Superior, ya que a pesar decidieron permanecer en sus cargos hasta la elección de 2027.

La magistrada fue renuente a la implementación de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador, el último año, tiempo en el que se llevó a cabo el proceso electoral de jueces, acusó irregularidades como el uso de acordeones que promovían a candidatos que causalmente fueron electos.

“Ha sido para mí un honor desempeñar el cargo de magistrada en el órgano de justicia constitucional electoral de última instancia. Agradezco la confianza que fue depositada en mi persona por el Pleno del Senado”, escribió la magistrada Otálora.

Temas Relacionados

Adán Augusto LópezJanine OtaloraTEPJFAndrés Manuel López ObradorMorenaPoder JudicialElección 2027Tabascomexico-noticias

Más Noticias

Noroña revela que Gil Zuarth buscó entrar a Morena igual que Osorio Chong

El senador ironizó sobre el futuro político del PAN y el posible regreso del expresidente Felipe Calderón

Noroña revela que Gil Zuarth

Por qué Javier Aguirre estaría detrás de la salida de Mauricio Ymay de ESPN

El técnico de la selección mexicana habría influenciado la llegada del periodista a TUDN

Por qué Javier Aguirre estaría

Así fue el momento en el que le dispararon al abogado David Cohen, los escoltas no lo cuidaban

En un nuevo video se puede ver al abogado solo al momento del atentado en su contra

Así fue el momento en

Mala calidad prevalece en CDMX: estas son las alcaldías más contaminadas este 21 de octubre

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo del estado del aire en el Valle de México

Mala calidad prevalece en CDMX:

Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX 2025: fecha y recorrido

La capital mexicana prepara un recorrido especial de 19 kilómetros con actividades gratuitas y talleres

Paseo Nocturno de Día de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a subdirector de la

Asesinan a subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, Michoacán

Doble golpe en Tabasco: cae “El Flaco” y dan con más de media tonelada de marihuana junto con dosis de cristal

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del Cártel de Sinaloa en Tepuche

Aseguran 2 laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas en Culiacán, no se reportan detenidos

Así fue la detención de Tania “N”, exdiputada del PRI acusada de homicidio y ligada a La Barredora del CJNG en Puebla | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en VIVO:

La Granja VIP en VIVO: surge tendencia contra Jawy por insultar al Tío Pepe

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

La Granja VIP: Manola Díez y Sergio Mayer Mori pierden el control y desatan una fuerte discusión

El otro Medio Metro se presentó en el programa Hoy tras la muerte del “original”

La Granja VIP: cómo votar hasta 120 veces por día

DEPORTES

Por qué Javier Aguirre estaría

Por qué Javier Aguirre estaría detrás de la salida de Mauricio Ymay de ESPN

América vs Puebla, IA revela al ganador del partido

Julia Hart, estrella de AEW, emocionada por luchar en la Arena México y advierte que conquistará el Grand Prix de Amazonas 2025

Gran Premio de México 2025: esta es la derrama económica que dejará la carrera en la CDMX

Esta es la emotiva historia de superación de Alejandro Kirk, el primer catcher mexicano en jugar una Serie Mundial