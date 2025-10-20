Revelan rating de ‘La Granja VIP’ y ‘¿Quién es la Máscara?’ con “dominio total” para un reality

El segundo round por la audiencia dominical estuvo marcado derivó en dardos e indirectas entre ambas televisoras. (QELM, La Granja VIP, Facebook)

El segundo round entre La Granja VIP y ¿Quién es la Máscara? por el rating dominical tuvo un claro vencedor, de acuerdo con datos de empresas de investigación de audiencias y de las propias televisoras.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), TelevisaUnivision aseguró haber tenido un “dominio total” sobre la competencia. “11.7 millones de personas sintonizaron @eslamascara, ratificando nuestro liderazgo en TV abierta a nivel nacional... ¡En #TelevisaUnivision celebramos que estemos en la cima!”

Sus datos coinciden con lo publicado por HR Media. Hugo Maldonado, coconductor del pódcast Así se hacen los chismes y especialista en audiencia, indicó que, aunque ambas producciones tuvieron una disminución en audiencias respecto a sus estrenos, ¿Quién es la Máscara? registró casi el doble de televisores sintonizados.

“Se DESPLOMARON... La Granja VIP: 1.70 millones y Quién es la Máscara: 3.85 millones”, escribió.

TelevisaUnivision presumió en redes haber conquistado a la audiencia. (TUprensa, X)

La Granja VIP presume su dominio en redes sociales

Así como el dominio en televisión de ¿Quién es la Máscara? fue claro, en redes sociales La Granja VIP superó por mucho al proyecto de Televisa. El reality de TV Azteca dominó la conversación en plataformas digitales, donde varios de sus personajes incluso fueron tendencias paralelas.

La eliminación de la cantante Carolina Ross (la primera de la temporada) generó decenas de miles de interacciones por las circunstancias en la que se dieron los hechos.

Ross se sumó al cuadro de nominados el viernes, cuando Eleazar Gómez la traicionó, salvando a Alfredo Adame y eligiéndola a ella para competir contra Teo y La Bea por su permanencia en la granja.

¿Qué personaje fue eliminado en ‘¿Quién es la Máscara?’

Aunque su reciente temporada concluyó en medio de investigaciones, señalamientos públicos y acciones legales por presunto fraude, ¿Quién es la Máscara? mantiene la fidelidad de una audiencia cautiva desde hace años.

El domingo, Bebeeeee fue el personaje que dijo adiós al programa de entretenimiento. Anahí, quien vuelve al proyecto, fue la única investigadora que descubrió la identidad detrás del entrañable personaje: Marlene Favela.

En declaraciones con Omar Chamarro, la actriz confesó que desea permanecer más tiempo en el programa: “Cuando escuché mi nombre, dije: ‘¿ahora qué hago?’. Vine a divertirme, a hacer cosas que Marlene no haría jamás. La emoción de salir y tratar de convencer al público de que no era yo fue increíble”.

Una semana antes, Adamari López se convirtió en la primera celebridad eliminada de la temporada.