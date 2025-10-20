México

Revelan rating de ‘La Granja VIP’ y ‘¿Quién es la Máscara?’ con “dominio total” para un reality

El segundo round por la audiencia dominical estuvo marcado derivó en dardos e indirectas entre ambas televisoras

Por Víctor Cisneros

Guardar
El segundo round por la
El segundo round por la audiencia dominical estuvo marcado derivó en dardos e indirectas entre ambas televisoras. (QELM, La Granja VIP, Facebook)

El segundo round entre La Granja VIP y ¿Quién es la Máscara? por el rating dominical tuvo un claro vencedor, de acuerdo con datos de empresas de investigación de audiencias y de las propias televisoras.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), TelevisaUnivision aseguró haber tenido un “dominio total” sobre la competencia. “11.7 millones de personas sintonizaron @eslamascara, ratificando nuestro liderazgo en TV abierta a nivel nacional... ¡En #TelevisaUnivision celebramos que estemos en la cima!”

Sus datos coinciden con lo publicado por HR Media. Hugo Maldonado, coconductor del pódcast Así se hacen los chismes y especialista en audiencia, indicó que, aunque ambas producciones tuvieron una disminución en audiencias respecto a sus estrenos, ¿Quién es la Máscara? registró casi el doble de televisores sintonizados.

“Se DESPLOMARON... La Granja VIP: 1.70 millones y Quién es la Máscara: 3.85 millones”, escribió.

TelevisaUnivision presumió en redes haber
TelevisaUnivision presumió en redes haber conquistado a la audiencia. (TUprensa, X)

La Granja VIP presume su dominio en redes sociales

Así como el dominio en televisión de ¿Quién es la Máscara? fue claro, en redes sociales La Granja VIP superó por mucho al proyecto de Televisa. El reality de TV Azteca dominó la conversación en plataformas digitales, donde varios de sus personajes incluso fueron tendencias paralelas.

La eliminación de la cantante Carolina Ross (la primera de la temporada) generó decenas de miles de interacciones por las circunstancias en la que se dieron los hechos.

Ross se sumó al cuadro de nominados el viernes, cuando Eleazar Gómez la traicionó, salvando a Alfredo Adame y eligiéndola a ella para competir contra Teo y La Bea por su permanencia en la granja.

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

¿Qué personaje fue eliminado en ‘¿Quién es la Máscara?’

Aunque su reciente temporada concluyó en medio de investigaciones, señalamientos públicos y acciones legales por presunto fraude, ¿Quién es la Máscara? mantiene la fidelidad de una audiencia cautiva desde hace años.

El domingo, Bebeeeee fue el personaje que dijo adiós al programa de entretenimiento. Anahí, quien vuelve al proyecto, fue la única investigadora que descubrió la identidad detrás del entrañable personaje: Marlene Favela.

En declaraciones con Omar Chamarro, la actriz confesó que desea permanecer más tiempo en el programa: “Cuando escuché mi nombre, dije: ‘¿ahora qué hago?’. Vine a divertirme, a hacer cosas que Marlene no haría jamás. La emoción de salir y tratar de convencer al público de que no era yo fue increíble”.

Una semana antes, Adamari López se convirtió en la primera celebridad eliminada de la temporada.

Temas Relacionados

La Granja VIPQuién es la Máscara 2025TelevisaTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

ANAM recupera 225 mmdp por combate al huachicol fiscal y hay más de 7 mil carpetas de investigación por este delito

La dependencia tiene abiertas más de 7 mil investigaciones que incluyen a empresarios, transportistas, agentes aduanales y elementos de la Marina

ANAM recupera 225 mmdp por

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Qué tan dañina es la ceniza volcánica para la salud?: especialistas explican los riesgos

Instituciones de salud comparten recomendaciones para evitar efectos nocivos por la ceniza

¿Qué tan dañina es

Dólar: cotización de cierre hoy 20 de octubre en México

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Pensión Mujeres Bienestar 2025: aquí puedes consultar cuál es el módulo en el que te toca recoger tu tarjeta

El operativo federal contempla locales de atención, en todo el país para garantizar que cada beneficiaria reciba su apoyo económico

Pensión Mujeres Bienestar 2025: aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere otro interno tras revisión

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: tensión entre granjeros tras primera eliminación

Aldo de Nigris arma fiesta con el Team Noche de La Casa de los Famosos México 3: así se desató sin los integrantes de Día

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Lola Cortés rompe en llanto y Manola Díez la consuela

Fans de ‘Rosa Salvaje’ le piden ayuda a Verónica Castro tras darse a conocer que Alejandro Landero vive en la calle

Cuántas personas vieron el destape de Marlene Favela en “¿Quién es la Máscara?”

DEPORTES

Bofo Bautista se burla de

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”

México femenil vs Países Bajos: a qué hora y dónde ver al Tri en su segundo partido del Mundial Sub-17

Yaneth Quiroz clasifica al Campeonato Mundial de Karate en Egipto 2025

Directivo de la Fiorentina explota contra Santiago Giménez tras penal: “Es escandaloso”

Necaxa vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver a la Máquina en la fecha doble del Apertura 2025