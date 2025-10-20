México

Reforma Electoral: Pablo Gómez se reúne con legisladores para revisar el sistema de partidos

Pablo Gómez recordó que los foros sirven “para preparar un anteproyecto de iniciativa”

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Pablo Gómez fue designado por
Pablo Gómez fue designado por la presidenta Sheinbaum como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral (Gobierno de México)

Durante la reunión con legisladores en la sede de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez señaló que aún no existe un borrador de la próxima reforma electoral debido a que en los foros se están escuchando todas las propuestas.

Gómez recordó que el objetivo de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum es revisar temas como el sistema de partidos, la representación popular y los derechos al voto, y todo esto ayudará a fortalecer la democracia en México, según el morenista.

Se trata del primer encuentro entre legisladores y los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral de cara a la modificación del sistema electoral para los comicios de 2027.

En la reunión también participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, además de la Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, quien apuntó que en los foros anteriores se recibieron opiniones de especialistas.

El presidente de la Comisión Presidencial apuntó que Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Poder Ejecutivo, creó este grupo “para preparar un anteproyecto de iniciativa” y el objetivo es abrir una discusión nacional sin exclusiones.

Partidos locales piden ser tomados en cuenta para la reforma electoral

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo un encuentro el 13 de octubre con representantes de partidos políticos locales, quienes presentaron propuestas y demandas para ser incluidas en el proyecto de la próxima reforma electoral mexicana.

Este acercamiento busca que las inquietudes de los actores políticos regionales sean consideradas tanto por la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral como por el Poder Legislativo, con el objetivo de garantizar la inclusión de diversas perspectivas en la transformación del sistema electoral.

Durante la reunión, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, destacó la importancia de sumar las voces de los partidos locales al debate.

“La fortaleza de la democracia mexicana se construye con la participación activa de todas y todos sus actores”.

Por su parte, la Consejera Electoral Dania Ravel remarcó la necesidad de mantener canales de comunicación efectivos.

“Es relevante mantener una escucha activa con los partidos políticos locales, de cara a una eventual reforma electoral”.

La entrega formal de propuestas por parte de los partidos locales refuerza el compromiso del INE con la transparencia y la participación de todos los sectores involucrados en el proceso político.

El pasado 17 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma electoral impulsada por su administración preserva la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y no implica su subordinación al Ejecutivo ni la desaparición de órganos electorales.

Temas Relacionados

Reforma ElectoralMorena4TPablo Gómezmexico-noticias

Más Noticias

Mole verde, prepara este platillo prehispánico, fácil y rápido

Elaboración paso a paso de una salsa vibrante y deliciosa, perfecta para deleitar a quienes buscan nuevas experiencias gastronómicas en casa

Mole verde, prepara este platillo prehispánico,

Kali Uchis anuncia gira por México: ciudades y preventa para ‘The Sincerely, Tour’

La cantante colombiana-estadounidense vuelve tras más de tres años de ausencia para presentar su quinto disco y una edición deluxe, prometiendo noches inolvidables en territorio mexicano

Kali Uchis anuncia gira por

Reportan explosión en ducto de Pemex entre Chiapas y Tabasco, personal fue evacuado

Fue confirmado el incendio de un ducto; no hay reportes de personas lesionadas

Reportan explosión en ducto de

Muere el Medio Metro “original”, localizaron su cuerpo en Puebla

El bailarín se popularizó junto a Sonido Pirata y usualmente se vestía como El Chavo del 8

Muere el Medio Metro “original”,

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere otro interno tras revisión

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

ENTRETENIMIENTO

Kali Uchis anuncia gira por

Kali Uchis anuncia gira por México: ciudades y preventa para ‘The Sincerely, Tour’

Muere el Medio Metro “original”, localizaron su cuerpo en Puebla

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: tensión entre granjeros tras primera eliminación

Revelan rating de ‘La Granja VIP’ y ‘¿Quién es la Máscara?’ con “dominio total” para un reality

Aldo de Nigris arma fiesta con el Team Noche de La Casa de los Famosos México 3: así se desató sin los integrantes de Día

DEPORTES

La dura preparación física de

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”

México femenil vs Países Bajos: a qué hora y dónde ver al Tri en su segundo partido del Mundial Sub-17

Yaneth Quiroz clasifica al Campeonato Mundial de Karate en Egipto 2025

Directivo de la Fiorentina explota contra Santiago Giménez tras penal: “Es escandaloso”