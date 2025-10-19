México

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Fueron capturadas tras cateos simultáneos en dos municipios

Por Luis Contreras

Las dos personas arrestadas (Fiscalía Morelos)

Dos mujeres fueron detenidas luego de la revisión simultánea, por parte de las autoridades, de ocho inmuebles ubicados en Morelos que al parecer eran usado para cometer delitos contra la salud, también fueron asegurados vehículos y un arma de fuego.

Como resultado de las revisiones en inmuebles ubicados en los municipios de Emiliano Zapata y Xochitepec, elementos de seguridad tanto estatales como federales realizaron un operativo con el que hallaron un arma, casquillos de diversos calibres, entro otros indicios.

Las mujeres detenidas fueron identificadas como Dulce Lili “N”, de 31 años de edad, y Jocelyn “N”, de 24 años, ambas quedaron a disposición del ministerio Público por delito contra la salud, detalló la Fiscalía de Morelos.

Se encargaban de vigilar dos de los inmuebles cateados

Elementos del Ejército apoyaron en los cateos (AP/Ilustrativa)

Durante los cateos, los agentes de seguridad hallaron a las dos personas mencionadas, quienes fueron sorprendidas con dosis de droga y quienes presuntamente serían las encargadas de dos casas, inmuebles en los que había supuesta marihuana, posibles dosis de cristal (metanfetamina), así como un par de vehículos.

En las labores participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la entidad.

“Los indicios fueron fijados, embalados y trasladados a la Fiscalía Regional Metropolitana para su análisis e integración a la carpeta de investigación, mientras que los inmuebles fueron asegurados y las detenidas quedaron a disposición del MP especializado”, es parte del informe de la Fiscalía de Morelos el 18 de octubre.

No fue revelado el nombre de la estructura criminal con la que las dos mujeres capturadas estarían relacionadas.

Adolescente es detenido con droga y armas

Lo asegurado tras la persecución (SSPC Morelos)

Cabe recordar que el también el 18 de octubre la SSPC Morelos informó el resultado de un cateo en un inmueble de Jonacatepec, el cual resultó en la detención de un adolescente de 16 años.

Fue en el barrio de Veracruz que agentes de seguridad interceptaron al menor de edad cuando manejaba una camioneta Mazda sin placas. El conducto trató de huir tras notar un filtro de seguridad en la zona, lo que inició un seguimiento hasta el rancho Los Guerreros.

Dentro del vehículo fueron hallados 80 kilos de marihuana, hieleras con anfetamina, cuatro armas largas, un rifle y tres fusiles, además de chalecos tácticos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Dentro de una habitación había una “cocineta artesanal” para elaborar drogas sintéticas.

