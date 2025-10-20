México

Exatlón México: quiénes están sentenciados hoy 19 de octubre

Cuatro deportistas se están jugando su permanencia en el reality deportivo

Por Mariana L. Martínez

Ya se conocen los nombres
Ya se conocen los nombres de los tres sentenciados.

Después de iniciado el capítulo de Exatlón México, ya se sabe quiénes son los cuatro deportistas en riesgo de eliminación, en este caso todos son hombres: tres del rojo y uno del equipo azul.

El anuncio de Antonio Rosique se realizó cerca de la fogata mientras los compañeros de cada equipo animaban a sus compañeros. Cabe señalar que los deportistas seleccionados fueron los que tuvieron menor porcentaje de rendimiento en la semana.

Quiénes podrían salir eliminados de Exatlón México 19 octubre

Rojos

  • Luis Ferreiro, menor rendimiento
  • William Arroyo, segundo menor rendimiento
  • Aristeo Cázarez, tercer menor rendimiento
Tres rojos y un azul están en riesgo de eliminación esta noche.

Azules

  • Toño Flores, menor rendimiento

En dichas condiciones ya confirmadas en tiempo real a través de Exatlón, es seguro que este 19 de octubre sale eliminado un hombre.

Rendimiento de los hombres del equipo rojo en Exatlón

Ellos están en riesgo de
Ellos están en riesgo de eliminación hoy 19 de octubre de forma confirmada.
  • Humberto - 67%
  • Mono - 59%
  • Villaluz - 45%
  • Benyamin - 32%
  • Luis - 29%
  • Aristeo - 29%
  • William - 24%

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Azul

  • Alejandro Aguilar
  • Alex
  • Alexis Vargas
  • Antonio
  • Doris
  • Paola Peña
  • Koke Guerrero
  • Katia
  • Karen Núñez
  • Evelyn Guijarro

Equipo Rojo

  • Benyamin
  • Edna
  • Ella
  • Humberto
  • Karol
  • Luis
  • William
  • Villaluz
  • Thayli
  • Paulette
  • Mono
  • Maty

Dónde ver el domingo de eliminación en Exatlón México

Domingo de Eliminación de Exatlón México comenzó a las 18:00 horas, transmitiéndose en directo por Azteca Uno, con acceso simultáneo en la plataforma móvil de TV Azteca y en el canal oficial de YouTube, donde los aficionados pueden revivir los momentos cruciales de la semana.

