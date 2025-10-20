Exatlón México: quiénes están sentenciados hoy 19 de octubre

Después de iniciado el capítulo de Exatlón México, ya se sabe quiénes son los cuatro deportistas en riesgo de eliminación, en este caso todos son hombres: tres del rojo y uno del equipo azul.
El anuncio de Antonio Rosique se realizó cerca de la fogata mientras los compañeros de cada equipo animaban a sus compañeros. Cabe señalar que los deportistas seleccionados fueron los que tuvieron menor porcentaje de rendimiento en la semana.
Quiénes podrían salir eliminados de Exatlón México 19 octubre
Rojos
- Luis Ferreiro, menor rendimiento
- William Arroyo, segundo menor rendimiento
- Aristeo Cázarez, tercer menor rendimiento
Azules
- Toño Flores, menor rendimiento
En dichas condiciones ya confirmadas en tiempo real a través de Exatlón, es seguro que este 19 de octubre sale eliminado un hombre.
Rendimiento de los hombres del equipo rojo en Exatlón
- Humberto - 67%
- Mono - 59%
- Villaluz - 45%
- Benyamin - 32%
- Luis - 29%
- Aristeo - 29%
- William - 24%
Quiénes siguen en Exatlón México
Equipo Azul
- Alejandro Aguilar
- Alex
- Alexis Vargas
- Antonio
- Doris
- Paola Peña
- Koke Guerrero
- Katia
- Karen Núñez
- Evelyn Guijarro
Equipo Rojo
- Benyamin
- Edna
- Ella
- Humberto
- Karol
- Luis
- William
- Villaluz
- Thayli
- Paulette
- Mono
- Maty
Dónde ver el domingo de eliminación en Exatlón México
Domingo de Eliminación de Exatlón México comenzó a las 18:00 horas, transmitiéndose en directo por Azteca Uno, con acceso simultáneo en la plataforma móvil de TV Azteca y en el canal oficial de YouTube, donde los aficionados pueden revivir los momentos cruciales de la semana.