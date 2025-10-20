México

Estudiantes de Arquitectura de la UNAM bloquean Avenida Insurgentes en CDMX

El plantel ubicado en Ciudad Universitaria se encuentra en paro indefinido desde el pasado lunes 13 de octubre

Por Omar Martínez

Alumnas y alumnos de la
Alumnas y alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM llevaron a cabo un bloqueo en Avenida Insurgentes. Foto: Facebook/Coalición de Universitarias y Universitarios en Pie de Lucha UNAM.

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevaron a cabo un bloqueo en Avenida Insurgentes Sur y el Eje 10 de la Ciudad de México durante la tarde de este lunes 20 de octubre.

La comunidad estudiantil de este plantel, ubicado en Ciudad Universitaria, se encuentra en paro indefinido desde el pasado lunes 13 de octubre.

Cabe destacar que el paro indefinido por parte de la comunidad estudiantil de la UNAM ocurrió en demanda de las exigencias de seguridad dentro de las instalaciones. De igual manera sucedió luego de lo ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, donde un joven atacó a dos miembros de la comunidad universitaria, donde uno de ellos falleció.

De igual manera, el paro indefinido en la Facultad de Arquitectura de la UNAM se da tras las distintas amenazas de bomba que ocurrieron en prepas, CCH’s y facultades de la UNAM.

La manifestación y protesta ocurrió
La manifestación y protesta ocurrió la tarde de este lunes 20 de octubre. Foto: Facebook/TlalpanVecinos.

La Facultad de Arquitectura de la UNAM se suma a otros planteles de la máxima casa de estudios del país que también suspendieron indefinidamente sus actividades académicas.

¿Cuál fue la razón de la protesta y bloqueo en Insurgentes Sur, CDMX por parte de estudiantes de la Facultad de Arquitectura?

La razón por la que más de cien estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en la Ciudad de México bloquearon Avenida Insurgentes Sur fue por varias razones.

Entre las razones se encuentra la demanda de seguridad que solicitan los estudiantes. De igual manera, argumentan que se ha registrado un caso de suicidio en septiembre pasado y daños en el plantel universitario en este mes de octubre por las fuertes lluvias que se han registrado en la capital del país.

Debido a esto, solicitaron un diálogo con la directora del plantel para este lunes 20 de octubre, el cual nunca se realizó o llevó a cabo, por lo que piden la destitución de dicha autoridad.

Estudiantes de la Facultad de
Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM llevaron a cabo la protesta de manera pacífica. Foto: X/@hectorvelazhv.

Dado que no se prestaron las condiciones para entablar un dialogo con la directora del plantel universitario de la UNAM, los estudiantes marcharon de manera pacifica desde la escuela hasta Avenida Insurgentes Sur con Eje 10 y Avenida Copilco para llevar a cabo la protesta.

Los manifestantes portaban diferentes carteles y gritaban diferentes consignas para solicitar sus demandas y la destitución de la directora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Debido a la presencia de estos manifestantes la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México no opero en su totalidad, solamente el tramo de Ciudad Universitaria a Villa Olímpica.

