México

Desalojan estudiantes de la Prepa 7 de la UNAM por presunta amenaza de bomba

Las autoridades de la institución educativa se encuentran en alerta máxima para la protección de alumnos, docentes y trabajadores

Por Mariana Campos

Guardar
Escuela Nacional Preparatoria N° 7
Escuela Nacional Preparatoria N° 7 "Ezequiel A. Chávez" UNAM. (Captura de pantalla: Google Maps)

Un nuevo desalojo en la Escuela Nacional Preparatoria 7 (Prepa 7) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la mañana de este lunes 20 de octubre de 2025, tras un reporte de amenaza de bomba, generó inquietud entre estudiantes y personal académico.

Este incidente se suma a una serie de episodios similares que han afectado a distintos planteles de la máxima casa de estudios en fechas recientes, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en el entorno universitario. La incertidumbre sobre la reanudación de clases y la ausencia de información oficial marcaron la jornada, mientras la comunidad universitaria busca respuestas.

Es la segunda vez en
Es la segunda vez en una semana que los alumnos deben ser desalojados. (TW Azteca Noticias)

¿Qué sucedió?

De acuerdo con los reportes, la evacuación de la Prepa 7 ocurrió después de que se detectó un mensaje que advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones. El texto, escrito de manera desorganizada y con rayones, señalaba que un grupo anónimo, “dispuesto a hacer daño”, habría colocado la bomba en puntos estratégicos del plantel y lanzaba la advertencia: “nos vamos todos”.

La circulación de este mensaje, junto con imágenes y videos del desalojo, se difundió rápidamente a través de redes sociales, donde estudiantes y familiares compartieron su preocupación y buscaron información sobre la situación.

Escuela Nacional Preparatoria N° 7
Escuela Nacional Preparatoria N° 7 "Ezequiel A. Chávez" UNAM. (Captura de pantalla: Google Maps)

UNAM bajo pánico

Este episodio no es un caso aislado. En días previos, otros planteles de la UNAM, como la Prepa 8, también enfrentaron amenazas similares que derivaron en desalojos preventivos. La reiteración de estos hechos ha generado un ambiente de alerta en la comunidad universitaria, que observa con inquietud la frecuencia de los reportes sobre supuestos artefactos explosivos en distintas escuelas de la institución.

La reacción de la comunidad estudiantil se manifestó principalmente en redes sociales, donde abundan las preguntas sobre la continuidad de las actividades académicas, especialmente en el turno vespertino, y la demanda de información oficial. La falta de claridad sobre la reanudación de clases y la ausencia de un comunicado por parte de las autoridades educativas alimentaron la incertidumbre entre los alumnos y sus familias, quienes buscan orientación ante la situación.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido un pronunciamiento oficial respecto al incidente en la Prepa 7 ni sobre el estado de las investigaciones. Esta falta de comunicación ha sido motivo de inquietud y ha impulsado a la comunidad a recurrir a canales informales para mantenerse informada sobre los acontecimientos y las medidas a seguir.

Una amenaza de bomba fue
Una amenaza de bomba fue la razón por la que se desalojó el plantel de la Preparatoria Número 8 de la UNAM. (Cuartoscuro/Adriana Álvarez)

La investigación sobre las amenazas de bomba en planteles de la UNAM está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que las autoridades federales recibieron denuncias y se encuentran en proceso de identificar el origen de las amenazas. Las indagatorias buscan esclarecer quiénes están detrás de estos mensajes y garantizar la seguridad en las instituciones educativas.

Temas Relacionados

octubre 20Amenaza de bombaPrepa 7Universidad Nacional Autónoma de MéxicoUNAMEscuela Nacional Preparatoriamexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Alerta sobre presencia de oruga peluche en Jalisco: qué debes hacer si te pica este insecto

En los humanos, el dolor que provoca su contacto es comparado con sufrir una fractura o recibir el impacto de una bala

Alerta sobre presencia de oruga

“La música me ha salvado mil veces”: Bolela rompe el silencio sobre el dolor, el amor y la soledad

El cantautor ha compuesto temas para Christian Nodal, Yuridia, Carín León, entre otros intérpretes

“La música me ha salvado

Exfucionario de Pemex está bajo detención por autoridades estadounidenses, aclara Sheinbaum

La presidenta explicó que el gobierno federal sigue de cerca el caso de Carlos Treviño

Exfucionario de Pemex está bajo

Asesinan a Bernardo Bravo, defensor de los derechos de los limoneros en Michoacán

Las autoridades no han proporcionado información sobre los hechos ocurridos esta mañana

Asesinan a Bernardo Bravo, defensor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a mujer en zona

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

Quién es “El Gato”, exagente y sicario de los Beltrán Leyva que podría recibir la pena de muerte en EEUU

Cae “La Jefa”, presunta líder de célula del Cártel de Tláhuac dedicada a la extorsión y despojo de predios en CDMX

Capturan en Oaxaca a dos integrantes de la célula criminal “Comandante Cromo” con 100 kilos de droga

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

“La música me ha salvado mil veces”: Bolela rompe el silencio sobre el dolor, el amor y la soledad

¿Quiénes son las cantantes que interpretan a Las Guerreras K-Pop en español?

Cumpleaños 73 de Verónica Castro: así fue el festejo junto a Maribel Guardia y Rocío Banquells cantando ‘Macumba’

Quién es Alejandro Landero, galán que brilló junto a Verónica Castro, pero hoy sobrevive en calles de CDMX

DEPORTES

Necaxa vs Cruz Azul: dónde

Necaxa vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver a la Máquina en la fecha doble del Apertura 2025

Gran Premio de México 2025: todo lo que debes saber para entender la carrera

Puebla vs América:dónde y a qué hora ver a las Aguilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

Paulinho mantiene liderato de goleo y la “Hormiga” González tiene segundo mejor promedio goleador

Edson Álvarez impulsa un nuevo triunfo del Fenerbahçe en la Liga turca