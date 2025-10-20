México

Aseguran más de 1 millón y medio de litros de huachicol, la mayor incautación en la historia de Guanajuato

Se trata de cargamento con un valor que supera los 30 millones de pesos

Por Luis Contreras

Guardar
Parte de las labores en
Parte de las labores en el sitio (Secretaría de Seguridad y Paz)

Autoridades de Guanajuato informaron sobre un aseguramiento histórico de combustible de procedencia ilícita, también conocido como huachicol, se trata de la mayor incautación realizada en la entidad y la cual representa una afectación millonaria a una red encargada del almacenamiento y distribución de combustible.

Elementos de seguridad acudieron a realizar un cateo en el municipio de Silao de la Victoria, específicamente en un predio sobre la carretera Silao–San Felipe. En dicho sitio fueron hallados 1 millón 675 mil litros de hidrocarburos, una sustancia que supera los 30 millones de pesos, según los registros de la Secretaría de Seguridad y Paz.

"El total se desglosa principalmente en 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo“, destaca el informe de la institución compartido el 19 de octubre.

Los agentes acudieron al sitio luego de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia de la policía, lo que derivó en la identificación de una red de distribución y almacenamiento de combustibles.

Vehículos, mangueras y maquinaria: lo hallado en el sitio

Fue hallada una flotilla de
Fue hallada una flotilla de vehículos (Secretaría de Seguridad y Paz)

Cuando los agentes revisaron el sitio encontraron las sustancias en nueve tanques verticales tipo cisterna, además de que fue hallada una flota de vehículos en la que había cinco pipas, cuatro unidades tipo full, tres tractocamiones y otros tres tanques de trasporte.

Además de las unidades mencionadas, los agentes hallaron 10 bombas de trasvase, otros 10 despachadores, mangueras industriales de alta presión y demás maquinaria.

Las averiguaciones continúan para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas implicadas a la comercialización de hidrocarburo.

“El inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios localizados fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones ministeriales y periciales”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad del estado.

Agentes de seguridad realizaron un
Agentes de seguridad realizaron un cateo (Secretaría de Seguridad y Paz)

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Paz mantuvieron coordinación con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y Pemex.

El aseguramiento fue descrito como “un golpe histórico a las economías criminales” dedicadas a actividades de huachicol.

Centro de abastecimiento asegurado

Apenas el 14 de octubre pasado fue informado el aseguramiento de un centro clandestino de abastecimiento de hidrocarburo, sitio en el que fue detenida una persona y fueron asegurados 5 mil litros de huachicol en Guanajuato.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento tras patrullajes en la caseta de cobro La Piedad.

Temas Relacionados

GuanajuatoSilaoHuachicolPemexNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Popocatépetl lanza 8 exhalaciones en el último día

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 8 exhalaciones en

Cometa Lemmon 2025: a qué hora y cómo verlo desde México

La experiencia de presenciar este fenómeno celeste dependerá de la preparación

Cometa Lemmon 2025: a qué

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: Adal Ramones da esta sorprendente noticia al comienzo de la gala de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Luisa María Alcalde compartió lista de asistentes al relanzamiento del PAN: “los impresentables de siempre”

El listado difundido por la presidenta de Morena incluye a líderes opositores, exfuncionarios y personajes que señala por conflictos de interés, enriquecimiento ilícito y con escándalos recientes

Luisa María Alcalde compartió lista

Enrique Guzmán sorprende al revelar qué le dejó como herencia Silvia Pinal

Los trámites legales y la inesperada muerte de un funcionario han complicado la lectura del testamento, generando incertidumbre y especulaciones sobre el destino de los bienes de la estrella del Cine de Oro

Enrique Guzmán sorprende al revelar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto informante de

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex con ponchallantas

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: Adal Ramones da esta sorprendente noticia al comienzo de la gala de eliminación

Enrique Guzmán sorprende al revelar qué le dejó como herencia Silvia Pinal

Cuál es la canción de K-pop más escuchada en iTunes México hoy

Exatlón México: quiénes están sentenciados hoy 19 de octubre

Las mejores películas en Netflix en México hoy

DEPORTES

Zague explota contra jugadores del

Zague explota contra jugadores del América por la derrota con Cruz Azul: “Eso no se acepta”

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025