Aseguran más de 1 millón y medio de litros de huachicol, la mayor incautación en la historia de Guanajuato

Parte de las labores en el sitio (Secretaría de Seguridad y Paz)

Autoridades de Guanajuato informaron sobre un aseguramiento histórico de combustible de procedencia ilícita, también conocido como huachicol, se trata de la mayor incautación realizada en la entidad y la cual representa una afectación millonaria a una red encargada del almacenamiento y distribución de combustible.

Elementos de seguridad acudieron a realizar un cateo en el municipio de Silao de la Victoria, específicamente en un predio sobre la carretera Silao–San Felipe. En dicho sitio fueron hallados 1 millón 675 mil litros de hidrocarburos, una sustancia que supera los 30 millones de pesos, según los registros de la Secretaría de Seguridad y Paz.

"El total se desglosa principalmente en 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo“, destaca el informe de la institución compartido el 19 de octubre.

Los agentes acudieron al sitio luego de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia de la policía, lo que derivó en la identificación de una red de distribución y almacenamiento de combustibles.

Vehículos, mangueras y maquinaria: lo hallado en el sitio

Fue hallada una flotilla de vehículos (Secretaría de Seguridad y Paz)

Cuando los agentes revisaron el sitio encontraron las sustancias en nueve tanques verticales tipo cisterna, además de que fue hallada una flota de vehículos en la que había cinco pipas, cuatro unidades tipo full, tres tractocamiones y otros tres tanques de trasporte.

Además de las unidades mencionadas, los agentes hallaron 10 bombas de trasvase, otros 10 despachadores, mangueras industriales de alta presión y demás maquinaria.

Las averiguaciones continúan para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas implicadas a la comercialización de hidrocarburo.

“El inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios localizados fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones ministeriales y periciales”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad del estado.

Agentes de seguridad realizaron un cateo (Secretaría de Seguridad y Paz)

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Paz mantuvieron coordinación con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y Pemex.

El aseguramiento fue descrito como “un golpe histórico a las economías criminales” dedicadas a actividades de huachicol.

Centro de abastecimiento asegurado

Apenas el 14 de octubre pasado fue informado el aseguramiento de un centro clandestino de abastecimiento de hidrocarburo, sitio en el que fue detenida una persona y fueron asegurados 5 mil litros de huachicol en Guanajuato.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento tras patrullajes en la caseta de cobro La Piedad.