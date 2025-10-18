México

Sicarios abren fuego contra bar nocturno en Pénjamo, Guanajuato; reportan dos personas muertas

Testigos narran que los presuntos atacantes descendieron de un vehículo, entraron al lugar y dispararon a sangre fría contra todas las personas presentes

Por Diego Mendoza López

Guardar
El saldo reportado por este
El saldo reportado por este ataque armado en el bar nocturno se estima en dos personas muertas y tres gravemente heridas | Imagen Ilustrativa Infobae

El centro de Pénjamo, Guanajuato, fue escenario de un ataque armado la noche del viernes 17 de octubre de 2025 cuando un grupo de hombres irrumpió en el bar conocido como “Tecolote” o “Tecos Bar”. El incidente, ocurrido alrededor de las 20:40 horas, dejó como saldo dos personas muertas y tres más gravemente heridas, según el último reporte de medios locales.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio Digital Plural, los agresores descendieron de un vehículo, ingresaron con violencia al establecimiento y, sin mediar palabra, encañonaron a sus víctimas antes de abrir fuego.

Un testigo anónimo relató: “Vi siluetas armadas huyendo hacia la oscuridad de las calles adyacentes”, lo que dificultó la identificación inmediata de los responsables. El bar, frecuentado por locales y situado a solo una cuadra del Jardín Principal y cerca del río Huascato, se encontraba lleno en el momento del ataque, lo que amplificó el impacto del suceso en el corazón de la ciudad.

El traslado de las víctimas y su actual estado de salud

Dos de los lesionados fueron trasladados a hospitales en vehículos particulares, mientras que la tercera víctima recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja y servicios privados antes de ser llevada de urgencia a un nosocomio cercano.

Testigos del hecho relataron a
Testigos del hecho relataron a medios locales que los presuntos atacantes descendieron de un vehículo, entraron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra | Diego Costa / Cuartoscuro

Los médicos reportaron que el estado de salud de los heridos es delicado y que al menos uno de ellos requería intervención quirúrgica inmediata para evitar complicaciones mayores. Hasta el cierre de edición de esta nota, las identidades de las víctimas no habían sido divulgadas oficialmente, lo que generó angustia entre familiares y amigos que acudieron al sitio en busca de noticias.

La llegada de cuerpos de emergencia y fuerzas federales

La respuesta de las autoridades fue inmediata. Elementos de la Policía Municipal de Pénjamo, la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) acudieron al lugar tras las llamadas de emergencia al 911. El perímetro del bar fue acordonado con cinta amarilla y la calle Degollado se clausuró durante la noche.

En tanto, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía Regional de Irapuato y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato realizaron los peritajes, recolectaron casquillos de bala y ordenaron el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

La investigación sobre el ataque permanece abierta bajo el rubro de homicidio calificado y tentativa de homicidio. En tanto, fuentes de seguridad alertaron que se revisan grabaciones de cámaras privadas en comercios cercanos.

Las investigaciones de la fiscalía
Las investigaciones de la fiscalía de Guanajuato y autoridades estatales también incluirán la revisión de cámaras de videovigilancia al momento del crimen | Facebook / Info Metrópoli

El impacto social de la violencia nocturna en Pénjamo

El impacto del ataque se extendió rápidamente entre la comunidad local. Comerciantes del centro manifestaron su temor a que la inseguridad ahuyente a los clientes habituales y ya se mencionan posibles boicots voluntarios al bar y a negocios aledaños.

Madres de familia expresaron su preocupación por la seguridad de sus hijos, quienes transitan por esas calles durante la noche, mientras que líderes comunitarios convocaron reuniones de emergencia para discutir medidas preventivas.

Este episodio se inscribe en un contexto de creciente violencia en Pénjamo y en el estado de Guanajuato. Según datos preliminares, los ataques armados en el municipio y en localidades vecinas han aumentado un 20% en el último año.

Expertos y pobladores atribuyen este repunte a la presencia de células fragmentadas del crimen organizado, la porosidad de las rutas carreteras que conectan Pénjamo con otras ciudades como Celaya e Irapuato, y una percepción de impunidad que alienta la audacia de los perpetradores.

Los ataques armados en la
Los ataques armados en la región de Pénjamo han aumentado hasta en un 20% en los últimos meses, según datos preliminares | Imagen Ilustrativa Infobae

Además, la falta de iluminación adecuada en ciertas zonas y la dispersión de evidencias por el pánico inicial complican la labor de las autoridades.

En respuesta a la escalada de violencia, las autoridades han reforzado los patrullajes en bares y antros de la zona, implementado operativos conjuntos con drones de vigilancia y establecido checkpoints móviles en accesos clave a la ciudad.

Temas Relacionados

Ataque armadoBalaceraTecos BarViolencia en GuanajuatoGuardia NacionalFSPE GuanajauatoPénjamoGuanajuatoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Famoso conductor de Azteca Noticias se casa: así fue como le propuso matrimonio a su novio en París

La pareja se comprometió tras dos años de relación

Famoso conductor de Azteca Noticias

Guía Infonavit 2025: cómo solicitar tu crédito si tienes más de 60 años

Aunque la opción es atractiva, se sugiere analizar cómo quedarían los compromisos de pago para no afectar el patrimonio familiar

Guía Infonavit 2025: cómo solicitar

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 18 de octubre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Impactante cifra: 76 personas han perdido la vida tras torrenciales lluvias que azotaron a cinco estados mexicanos

Veracruz es la entidad más afectada con 34 fallecimientos

Impactante cifra: 76 personas han

“Gente voyerista”: Sergio Mayer cuestiona a quienes hicieron viral el ‘descuido’ de su hijo en La Granja VIP

El exintegrante de La Casa de los Famosos también habló sobre su nieta y Natalia Súbtil

“Gente voyerista”: Sergio Mayer cuestiona
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Barca” con

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

Famoso conductor de Azteca Noticias

Famoso conductor de Azteca Noticias se casa: así fue como le propuso matrimonio a su novio en París

“Gente voyerista”: Sergio Mayer cuestiona a quienes hicieron viral el ‘descuido’ de su hijo en La Granja VIP

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Lolita Cortés llora porque Eleazar no salvó a La Bea

¿Quiénes son las nuevas integrantes de Jeans?

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la cual Cristiano Ronaldo no podría jugar en la reapertura del Estadio Azteca ante México

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?

Exjugador de Tigres detenido por presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20