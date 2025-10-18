Sicarios abren fuego contra bar nocturno en Pénjamo, Guanajuato; reportan dos personas muertas

El saldo reportado por este ataque armado en el bar nocturno se estima en dos personas muertas y tres gravemente heridas | Imagen Ilustrativa Infobae

El centro de Pénjamo, Guanajuato, fue escenario de un ataque armado la noche del viernes 17 de octubre de 2025 cuando un grupo de hombres irrumpió en el bar conocido como “Tecolote” o “Tecos Bar”. El incidente, ocurrido alrededor de las 20:40 horas, dejó como saldo dos personas muertas y tres más gravemente heridas, según el último reporte de medios locales.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio Digital Plural, los agresores descendieron de un vehículo, ingresaron con violencia al establecimiento y, sin mediar palabra, encañonaron a sus víctimas antes de abrir fuego.

Un testigo anónimo relató: “Vi siluetas armadas huyendo hacia la oscuridad de las calles adyacentes”, lo que dificultó la identificación inmediata de los responsables. El bar, frecuentado por locales y situado a solo una cuadra del Jardín Principal y cerca del río Huascato, se encontraba lleno en el momento del ataque, lo que amplificó el impacto del suceso en el corazón de la ciudad.

El traslado de las víctimas y su actual estado de salud

Dos de los lesionados fueron trasladados a hospitales en vehículos particulares, mientras que la tercera víctima recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja y servicios privados antes de ser llevada de urgencia a un nosocomio cercano.

Testigos del hecho relataron a medios locales que los presuntos atacantes descendieron de un vehículo, entraron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra | Diego Costa / Cuartoscuro

Los médicos reportaron que el estado de salud de los heridos es delicado y que al menos uno de ellos requería intervención quirúrgica inmediata para evitar complicaciones mayores. Hasta el cierre de edición de esta nota, las identidades de las víctimas no habían sido divulgadas oficialmente, lo que generó angustia entre familiares y amigos que acudieron al sitio en busca de noticias.

La llegada de cuerpos de emergencia y fuerzas federales

La respuesta de las autoridades fue inmediata. Elementos de la Policía Municipal de Pénjamo, la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) acudieron al lugar tras las llamadas de emergencia al 911. El perímetro del bar fue acordonado con cinta amarilla y la calle Degollado se clausuró durante la noche.

En tanto, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía Regional de Irapuato y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato realizaron los peritajes, recolectaron casquillos de bala y ordenaron el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

La investigación sobre el ataque permanece abierta bajo el rubro de homicidio calificado y tentativa de homicidio. En tanto, fuentes de seguridad alertaron que se revisan grabaciones de cámaras privadas en comercios cercanos.

Las investigaciones de la fiscalía de Guanajuato y autoridades estatales también incluirán la revisión de cámaras de videovigilancia al momento del crimen | Facebook / Info Metrópoli

El impacto social de la violencia nocturna en Pénjamo

El impacto del ataque se extendió rápidamente entre la comunidad local. Comerciantes del centro manifestaron su temor a que la inseguridad ahuyente a los clientes habituales y ya se mencionan posibles boicots voluntarios al bar y a negocios aledaños.

Madres de familia expresaron su preocupación por la seguridad de sus hijos, quienes transitan por esas calles durante la noche, mientras que líderes comunitarios convocaron reuniones de emergencia para discutir medidas preventivas.

Este episodio se inscribe en un contexto de creciente violencia en Pénjamo y en el estado de Guanajuato. Según datos preliminares, los ataques armados en el municipio y en localidades vecinas han aumentado un 20% en el último año.

Expertos y pobladores atribuyen este repunte a la presencia de células fragmentadas del crimen organizado, la porosidad de las rutas carreteras que conectan Pénjamo con otras ciudades como Celaya e Irapuato, y una percepción de impunidad que alienta la audacia de los perpetradores.

Los ataques armados en la región de Pénjamo han aumentado hasta en un 20% en los últimos meses, según datos preliminares | Imagen Ilustrativa Infobae

Además, la falta de iluminación adecuada en ciertas zonas y la dispersión de evidencias por el pánico inicial complican la labor de las autoridades.

En respuesta a la escalada de violencia, las autoridades han reforzado los patrullajes en bares y antros de la zona, implementado operativos conjuntos con drones de vigilancia y establecido checkpoints móviles en accesos clave a la ciudad.