Caen dos hombres en Guanajuato tras ataque armado contra miembros de la FGE

Al sitio acudieron agentes de seguridad (Facebook/Primer Plano)

Un par de hombres fueron detenidos en Guanajuato luego de que fue registrado un ataque en contra de integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el municipio de Silao.

De acuerdo con los primeros reportes, durante el 26 de agosto, elementos de seguridad que realizaban actividades de patrullaje fueron objeto de una agresión armada por parte de al menos un par de sujetos.

Luego de los disparos contra los uniformados, los atacantes trataron de escapar del sitio, sin embargo, durante la huida se encontraron con personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Persecución llega hasta parque

(Facebook/José Cruz Vázquez Informa)

Lo anterior derivó en una persecución que llegó hasta el Parque Industrial Colinas, sitio donde los policías aseguraron a los sospechosos. Además de las detenciones, los agentes aseguraron una camioneta que presentaba daños por disparos.

En la zona fue hallada un arma de fuego, mientras que las personas capturadas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes.

Información compartida por medios locales registraron la presencia de patrillas en el parque mencionado sin que hasta el momento hayan sido reportadas personas heridas o muertas por el ataque contra los efectivos de seguridad.

No han sido revelados los nombres de las personas capturadas por la agresión.

Liberan a persona secuestrada en Yuriria tras enfrentamiento armado

(FOTO: RRSS)

Cabe recordar que el pasado 20 de agosto fue liberada una persona que estaba privada de su libertad, además del aseguramiento de tres vehículos robados, un arma larga, cargadores y equipo táctico. Lo anterior luego de que en el municipio de Yuriria hubo un enfrentamiento en la comunidad Loma de Zempoala.

En dicha ocasión los elementos de seguridad fueron atacados por sujetos armados que viajaban en tres unidades vehiculares y una moto. Los agentes lograron repeler la agresión y tras esto liberaron a una persona que había sido secuestrada.

Las tres camionetas SUV y la motocicleta, todas con reporte de robo, fueron aseguradas, de igual manera fue incautada un arma larga junto con equipo táctico y cargadores, luego de que los elementos de seguridad controlaron la situación.

No hubo personas detenidas por el ataque contra los elementos y tampoco hubo heridos, según conformaron las autoridades en un comunicado. “No se registraron personas lesionadas ni bajas entre los elementos de seguridad, los civiles ni la ciudadanía, resultando un saldo blanco”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.