Desmantelan centro de abastecimiento de huachicol en Guanajuato con más de 5 mil litros de combustible

Uno de los vehículos asegurados (Guardia Nacional)

Agentes de seguridad ubicaron y desmantelaron un centro de abastecimiento ilegal de combustible en Guanajuato ligado a un grupo delictivo y también arrestaron a una persona que estaba en el lugar donde fueron hallados miles de litros de gasolina, al parecer, de procedencia ilícita, es decir, del denominado huachicol.

El hallazgo de las instalaciones fue realizado luego de que un grupo de sujetos corrieron hacia la maleza cuando se dieron cuenta que en la zona había elementos de seguridad.

Fue en la caseta de cobro La Piedad, ubicada en los límites de Santa Ana Pacueco de Pénjamo y La Piedad, Michoacán, que elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de patrullaje. Los hechos fueron informados por la Vocería de la Guardia Nacional el 14 de octubre.

Unidades robadas y miles de litros de combustible

Fue detenida una persona, otras escaparon (Guardia Nacional)

Como resultado del despliegue de los uniformados fue detenido un sujeto del que no fue revelado su nombre, además de que fueron incautados tres vehículos que cuentan con reporte de robo y un par de motocicletas.

Además, en el lugar también había un “centro ilegal de abasto”, así como alrededor de 5 mil 600 litros de combustible. Los guardias nacionales también aseguraron una toma clandestina, un par de tinacos con capacidad de 5 mil litros y 14 contenedores.

El sitio funcionaba como “centro ilegal de abastecimiento de combustible de un grupo delictivo”, según compartió la Guardia Nacional en sus canales oficiales.

Parte de lo hallado en el sitio (Guardia Nacional)

Imágenes compartidas por la institución de seguridad, quien estuvo en coordinación con personal de Pemex, muestran algunos de los indicios asegurados, entre ellos un vehículo todoterreno. El sujeto arrestado y el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas la averiguaciones pertinentes.

Guardias nacionales detenidos por robo de combustible

Fue el pasado mes de mayo que diversos elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta relación con la extracción ilegal de hidrocarburo pues fueron sorprendidos custodiando una toma irregular en Apaseo el Alto, en la comunidad El Espejo.

Los uniformados habrían usado vehículos y armas de la corporación para resguardar un tractocamión con combustible robado. Al inicio los agentes aseguraron que realizaban tareas de protección en la zona, pero policías municipales se dieron cuenta que realmente había actividades de extracción.

Entre los elementos de la GN detenidos se encuentra un subteniente (Foto: Facebook/Diario Irapuato by Gerardo Hernández)

Posteriormente, a los 11 elementos de la Guardia Nacional que fueron capturados se les determinó vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en la extracción de la sustancia.