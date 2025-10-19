México

Vinculan a proceso a Ignacio “N”, presunto feminicida de Itzel Díaz, hallada en la casa del sujeto en Edomex

La joven había sido reportada como desaparecida luego de que el sujeto la invitara a tomar un café

Por Guadalupe Fuentes


Localizan cuerpo de Itzel Díaz
Localizan cuerpo de Itzel Díaz González. Foto: x.com

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer la vinculación a proceso de José Ignacio “N”, luego de que se acreditara su posible participación el el feminicidio de Itzel Díaz, una joven de 23 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 7 de octubre y que posteriormente fue encontrada en la cisterna de la casa de los padres del sujeto.

Durante la audiencia inicial, que fue llevada a cabo en la sala cuatro de de los juzgados de control y juicios orales adscritos al penal estatal de Chalco, la autoridad judicial a cargo del caso desechó las pruebas presentadas por la defensa de Ignacio “N”.

Además, argumentó que se encontraron inconsistencias en las pruebas presentadas en entrevistas, así como peritajes y dictámenes presentados por la fiscalía.

Finalmente, la fiscalía solicitó un periodo de tres meses como plazo para el cierre de investigación que la jueza fijo hasta el próximo 14 de enero de 2026.

De acuerdo con las investigaciones, Itzel Díaz se encontraba en el interior del domicilio que presuntamente le pertenece a los padres del ahora vinculado a proceso, quien presuntamente

