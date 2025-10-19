Vales Mercomuna: quiénes pueden solicitar su registro por Locatel

MERCOMUNA, Clara Brugada, Gobierno de la CDMX. Cortesía

El proceso de registro para los Vales Mercomuna en la Ciudad de México durante octubre de 2025 presenta diferencias clave según el perfil de los solicitantes.

Mientras que la mayoría de los beneficiarios deben esperar la visita domiciliaria de los servidores públicos, los pequeños comerciantes y locatarios cuentan con la opción de inscribirse telefónicamente a través de Locatel.

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI) ha establecido que la inscripción al programa social Mercomuna se realiza principalmente mediante la estrategia Casa x Casa.

En este esquema, los servidores de la nación visitan directamente los domicilios de las familias en la capital para registrar a los interesados y permitirles acceder a los vales de despensa. No existen módulos de registro presenciales en ninguna alcaldía ni se ha habilitado una plataforma en línea para este trámite.

Para quienes desean recibir los vales Mercomuna 2025 como beneficiarios, es fundamental preparar la documentación requerida antes de la visita de los servidores públicos, a quienes se puede identificar con un chaleco en color guinda.

Los documentos solicitados incluyen una credencial para votar (INE) vigente con residencia en la Ciudad de México, un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses y la CURP en su versión de impresión reciente.

(Archivo)

No se aceptan inscripciones en línea ni en oficinas gubernamentales.

En contraste, los pequeños comerciantes y locatarios de la Ciudad de México pueden iniciar su registro llamando a Locatel al número 0311.

Al comunicarse, recibirán el contacto específico para completar su inscripción: el 5544 2223 23, correspondiente a la Línea Locatarios Mercomuna. Esta vía está destinada exclusivamente a negocios locales que deseen participar en el programa social Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto (Mercomuna).

Para ser considerados, los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos y realizar el trámite telefónicamente.

El programa Mercomuna, gestionado por la SAPCI, busca fortalecer la economía local y garantizar el acceso a alimentos mediante la entrega de vales de despensa. En ediciones anteriores, el monto de apoyo ha alcanzado los 3 mil pesos.

La convocatoria de octubre de 2025 mantiene la modalidad de registro domiciliario para los beneficiarios generales y la opción telefónica exclusiva para pequeños comerciantes, sin que existan alternativas digitales o presenciales en oficinas públicas.