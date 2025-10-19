México

Vales Mercomuna: quiénes pueden solicitar su registro por Locatel

Este programa ofrece la cantidad de 3 mil pesos a sus beneficiarios

Por Mariana L. Martínez

Guardar
MERCOMUNA, Clara Brugada, Gobierno de
MERCOMUNA, Clara Brugada, Gobierno de la CDMX. Cortesía

El proceso de registro para los Vales Mercomuna en la Ciudad de México durante octubre de 2025 presenta diferencias clave según el perfil de los solicitantes.

Mientras que la mayoría de los beneficiarios deben esperar la visita domiciliaria de los servidores públicos, los pequeños comerciantes y locatarios cuentan con la opción de inscribirse telefónicamente a través de Locatel.

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI) ha establecido que la inscripción al programa social Mercomuna se realiza principalmente mediante la estrategia Casa x Casa.

En este esquema, los servidores de la nación visitan directamente los domicilios de las familias en la capital para registrar a los interesados y permitirles acceder a los vales de despensa. No existen módulos de registro presenciales en ninguna alcaldía ni se ha habilitado una plataforma en línea para este trámite.

Para quienes desean recibir los vales Mercomuna 2025 como beneficiarios, es fundamental preparar la documentación requerida antes de la visita de los servidores públicos, a quienes se puede identificar con un chaleco en color guinda.

Los documentos solicitados incluyen una credencial para votar (INE) vigente con residencia en la Ciudad de México, un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses y la CURP en su versión de impresión reciente.

(Archivo)
(Archivo)

No se aceptan inscripciones en línea ni en oficinas gubernamentales.

En contraste, los pequeños comerciantes y locatarios de la Ciudad de México pueden iniciar su registro llamando a Locatel al número 0311.

Al comunicarse, recibirán el contacto específico para completar su inscripción: el 5544 2223 23, correspondiente a la Línea Locatarios Mercomuna. Esta vía está destinada exclusivamente a negocios locales que deseen participar en el programa social Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto (Mercomuna).

Para ser considerados, los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos y realizar el trámite telefónicamente.

El programa Mercomuna, gestionado por la SAPCI, busca fortalecer la economía local y garantizar el acceso a alimentos mediante la entrega de vales de despensa. En ediciones anteriores, el monto de apoyo ha alcanzado los 3 mil pesos.

La convocatoria de octubre de 2025 mantiene la modalidad de registro domiciliario para los beneficiarios generales y la opción telefónica exclusiva para pequeños comerciantes, sin que existan alternativas digitales o presenciales en oficinas públicas.

Temas Relacionados

Mercomunamexico-noticias

Más Noticias

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Diez escuderías con una veintena de pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fórmula 1: en qué posición

Así es como el IMSS recomienda hacer la autoexploración para detectar a tiempo el cáncer de mama

Conocer el propio cuerpo facilita la identificación de alteraciones tempranas

Así es como el IMSS

Temblor en México hoy: se registra un sismo de magnitud 4.1 en Tonalá, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito

El programa incluye traición entre granjeros y un sistema para votar varias veces

La Granja VIP: qué días

Tras crisis de salud, Yolanda Andrade ya grabó ‘Montse y Joe’: cuándo ver nuevo episodio con la conductora

Tras meses de ausencia por motivos de salud, la presentadora se reincorpora al programa junto a Montserrat Oliver, mostrando una actitud positiva y renovada que inspira a sus seguidores

Tras crisis de salud, Yolanda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunto homicida de aspirante

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

Cae “El Cabañas”, jefe de plaza de Los Rusos en Acapulco y autor intelectual del ataque a policías federales en Guerrero

Marina y Guardia Nacional detienen en CDMX a cuatro sujetos por almacenamiento y distribución de droga

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: qué días

La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito

Tras crisis de salud, Yolanda Andrade ya grabó ‘Montse y Joe’: cuándo ver nuevo episodio con la conductora

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: nominados comienzan a alistarse para la eliminación

La Granja VIP: Entre lágrimas, Manola Díez cuenta la impresionante razón por la que siempre está enojada

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 19 de octubre

DEPORTES

¿Cuánto tiempo podría pasar en

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América