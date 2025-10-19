México

Quién es Esteban Macías, el conductor que sorprendió con su radical cambio de imagen

El crítico de cine está bajo el escrutinio de las redes sociales tras una reciente aparición en Canal 6

Por Víctor Cisneros

El nombre de Esteban Macías volvió a dominar las tendencias digitales, aunque esta vez no por sus análisis cinematográficos, sino por un cambio de imagen que desató reacciones encontradas en redes sociales.

El reconocido periodista y crítico de cine mexicano, con casi tres décadas de trayectoria en televisión, sorprendió a sus seguidores al mostrarse con el cabello largo, uñas pintadas y un estilo mucho más arriesgado.

Polémica en redes sociales

La transformación de Macías se hizo viral luego de que la cuenta de X (antes Twitter) Doña Carmelita publicara una fotografía reciente del conductor. “¡De impacto! Desde hace algún tiempo su manera de vestir ha cambiado radicalmente. No es disfraz, así se viste del diario… usa diademas, uñas pintadas, rímel y ceja depilada”, escribió la cuenta, generando una ola de comentarios.

Algunos usuarios expresaron sorpresa y desconcierto: “¿Qué le pasó? Es un profesional, pero qué onda con esos cambios radicales?”, mientras que otros defendieron su derecho a expresar libremente su identidad y estilo personal: “Creo que no conocen lo que es expresión de género”, respondió una seguidora en defensa del comunicador.

Macías, quien actualmente colabora en Multimedios Televisión dentro de los programas Chismorreo, La Bola del 6 y Telediario, no ha emitido declaraciones públicas sobre la polémica. En cambio, continúa compartiendo contenido vinculado a su labor periodística y de crítica cinematográfica, así como pautas comerciales con clínicas especializadas en tratamientos de belleza.

Una figura respetada en el periodismo de espectáculos y cine

Esteban Macías se formó como licenciado en Ciencias de la Comunicación y comenzó su carrera en TV Azteca, tras ser invitado por uno de sus profesores universitarios. Su primer trabajo fue como reportero en el programa El Mundo del Espectáculo, y pronto se consolidó como una voz autorizada en temas de cine.

Desde 1996 ha sido uno de los analistas mexicanos más constantes en la cobertura de los Premios Oscar, lo que le ha ganado respeto dentro del gremio. Además, ha producido y conducido programas especializados en cine, cultura y entretenimiento, destacando por su profesionalismo y conocimiento.

A lo largo de su carrera, ha participado también en Ventaneando, donde compartió mesa con Pati Chapoy, y ha sido colaborador de múltiples medios nacionales e internacionales. Hoy, además de su labor en televisión, imparte talleres de periodismo y crítica de cine en el Centro de Capacitación MVS.

En redes sociales, donde acumula miles de seguidores, @estebannmacias mantiene una presencia activa y cercana con su audiencia, mostrando tanto su trabajo profesional como su nueva faceta personal, que ha despertado conversación sobre diversidad y libertad de expresión en los medios.

El conductor, que alguna vez fue sinónimo de formalidad en el entretenimiento, hoy representa una versión más libre y auténtica de sí mismo, sin miedo a romper estereotipos.

