Aseguran arsenal, vehículos y drogas tras cateo en rancho de Morelos

En el sitio también fue detenido un menor de 16 años de edad que portaba drogas y armas exclusivas del Ejército Mexicano

Por Ale Huitron

El aseguramiento se llevó a cabo tras darle alcance a un joven que se fugó. Foto: SSPC Morelos

Un arsenal de armas de alto poder y más de 60 tabiques de presunta droga fueron asegurados tras el cateo en un rancho del municipio de Jonacatepec en Morelos.

De acuerdo con la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos, el operativo se efectuó la tarde del viernes 17 de octubre, en el que elementos de seguridad federales, estatales y de las Fuerzas Armadas detuvieron a un menor de 16 años que conducía una camioneta Mazda blanca sin placas portando sustancias ilícitas como armamento de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Los hechos ocurrieron en el barrio Veracruz, cuando el sospechoso intentó eludir un filtro de revisión al conducir en sentido contrario, abandonando la vía pública e ingresando al rancho “Los Guerreros”, donde finalmente fue interceptado.

En el lugar, las autoridades encontraron 64 tabiques con un peso total de 80 kilogramos de sustancia similar a marihuana, así como cuatro hieleras y varios bidones con químicos precursores presuntamente usados para la elaboración de metanfetaminas.

Drogas aseguradas en el rancho. Foto: SSPC Morelos

El decomiso incluyó también un importante arsenal, entre el que destaca lo siguiente:

  • Un arma larga Fusil Palmeto Cal. 2.23, con cargador abastecido y municiones de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas y dos cargadores adicionales.
  • Una arma larga Carabina Colt, Sporter-Match, Cal. .223, con cargador abastecido y municiones.
  • Un arma larga de alto poder Cal 5.56 cañón largo.
  • Un arma larga Carabina COLT, AR15, Cal. .223 con cargador abastecido y municiones.
  • Un Fusil Ruger Cal .22 cañón largo negro.
  • Un Rifle Remington, Nylon 66 Cal. 22, tipo madera café y cañón negro.
  • Un Rifle Mendoza, Cal .22, estructura de madera y cañón largo.
Armas decomisadas en el rancho. Foto: SSPC Morelos
  • Un Rifle Remington, Cal. 22, de madera café y cañón negro.
  • Cuatro cargadores adicionales para arma larga Cal. .556 y Cal. .223 de metal y plástico.
  • 105 cartuchos útiles de alto poder Cal. 5.56 y .223 de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
  • 98 Cartuchos útiles Cal. 7.62.
  • Cuatro chalecos tácticos balísticos, con dos placas balísticas adicionales, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
  • Cuatro radios de comunicación de onda corta.
Foto: SSPC Morelos
  • Dosis químicas por identificar, una estufa industrial con diversas ollas azules, recipientes de plástico de 200 y 100 litros y tambos medianos que podrían ser utilizados para la elaboración artesanal de droga sintética.
  • Una camioneta Mazda blanca, sin placas de circulación,
  • Una camioneta Ford gris de redilas para transporte de ganado, con placas del estado de Guerrero.

Además, al interior de una habitación se localizaron dosis de productos químicos que aún no son identificados, así como utensilios de una “cocineta artesanal” para elaborar drogas sintéticas.

La totalidad de lo incautado quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Morelos, que continuará las investigaciones para identificar plenamente a los posibles responsables y, en su caso, solicitar órdenes de cateo y de aprehensión.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

